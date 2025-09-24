Американската компания The Coca-Cola Company може да загуби правата си върху търговската марка Coca-Cola в Русия в края на октомври 2025 г., предаде ТАСС.

Според данни на Федералната служба за интелектуална собственост (Роспатент), заявката за търговска марка Coca-Cola е подадена през декември 1936 г. и изтича на 31 октомври 2025 г. Търговската марка е регистрирана по един клас от Международната класификация на стоките и услугите (МКСТ) – хранителни и тонизиращи напитки.

Освен това, притежателят на търговската марка многократно е подал нови заявки за регистрация на търговската марка в Русия, подновявайки нейната валидност, според данни на Роспатент.

През март 2022 г. американският производител на безалкохолни напитки The Coca-Cola Company преустанови дейността си в Русия, но напитките Coca-Cola, внесени от други страни, все още се предлагат в руските магазини.