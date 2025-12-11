Какво означава двойното обращение за бизнесите в България?

От 1 януари 2026 г. България официално преминава към еврото - историческа промяна, която ще засегне не само финансовия сектор, но и ежедневната работа на всички бизнеси в страната. Част от този преход е така нареченият период на двойно обращение, който ще продължи от 1 до 31 януари 2026 г. За един месец левът и еврото ще бъдат законни платежни средства едновременно. Въпреки кратката му продължителност, този период ще изисква от компаниите прецизна подготовка, добра организация и яснота в комуникацията с клиентите.

Какво представлява периодът на двойно обращение?

Периодът на двойно обращение означава, че всяко предприятие трябва да бъде готово да приема плащания и в двете валути. Клиент може да представи банкнота от 20 лв. или 20 евро и търговецът е длъжен да я приеме.

Единственото правило, което е непроменимо през цялата кампания, е че при плащане в брой рестото трябва да се връща в евро. Това ще ускори плавното въвеждане на новата валута в ежедневния оборот и ще намали броя на левовите пари в обращение.

Една от основните промени, която бизнесът трябва да извърши още преди навлизането на 2026 г., е свързана с актуализирането на всички фискални устройства, касови системи и ПОС терминали. Те трябва да бъдат технически подготвени да работят едновременно с левове и с евро, да преобразуват сумите коректно по фиксирания курс от 1,95583 лева за едно евро и да изписват вярно стойностите на касовите бележки.

Финансовите институции и финтех компаниите вече подготвят решения, които да улеснят прехода на търговците. Въпреки това отговорността за навременната актуализация си остава изцяло на бизнеса.

Двойно изписване на цените: от кога, как и къде?

Още по-рано започва друг ключов етап - задължението за двойно изписване на цените. То стартира на 8 август 2025 г. и ще продължи една година.

За този период всяка цена, която потребител вижда - в магазина, на етикет, в меню, на интернет страница, в каталожна брошура или във фактура - трябва да бъде показана както в левове, така и в евро. Това е едно от най-важните изисквания за защита на потребителите и цели да предотврати необосновано повишаване на цените.

Форматът трябва да бъде визуално равностоен: и левовата, и евротовата стойност трябва да бъдат изписани с еднакъв шрифт, размер и ясно обозначени като BGN и EUR или със символите „лв“ и „€“.

Това задължение ще ангажира не само физическите магазини, но и всички онлайн платформи.

Електронните магазини ще трябва да актуализират продуктовите страници, категорията, количката, чек-аут страницата и имейлите за потвърждение на поръчки. Фактурите, проформите и всички системно генерирани документи също ще трябва да съдържат двете валути, което налага сериозна работа по интеграции, тестове и техническа поддръжка.

Какво означава двойното обращение на практика за бизнеса?

Периодът на двойно обращение ще промени и някои от ежедневните процеси в търговските обекти.

Касиерите, служителите в магазини, операторите на гишета и персоналът в ресторанти и хотели ще трябва да бъдат обучени да боравят с двете валути едновременно, да пресмятат курсове и да връщат ресто коректно. Това може да доведе до леко забавяне на обслужването в първите дни на януари, особено в големи търговски обекти или на места с натоварен трафик.

Промени се очакват и при документите. Всички договори, в които са посочени суми в левове, автоматично ще се считат за валидни в евро след въвеждането на новата валута, като стойността им ще бъде преизчислена по фиксирания курс.

Нито банките, нито небанковите институции могат да използват превалутирането като основание за промяна на условия или лихви. Същото важи и за договори за наем, абонаментни договори, договори за услуги - стойността им ще се преобразува автоматично, без нужда от предоговаряне.

За счетоводството и отчетността промяната също е съществена. От 1 януари 2026 г. финансовите документи и отчетите ще се водят в евро, като данните за предходни периоди ще бъдат преизчислени по правилата за закръгляване. Това налага актуализация на счетоводните софтуери, проверка на бази данни, промяна на шаблони и внимателно планиране на годишното приключване.

Как да се подготви бизнесът?

В първите седмици на новата година комуникацията с клиентите ще бъде ключова. Ще бъде необходимо бизнесите да информират клиентите защо рестото се връща в евро, как се изчисляват сумите, защо касовите бележки съдържат две валути или защо някои плащания може да отнемат повече време.

Добрата комуникация ще бъде ключова, особено в периода на адаптация на потребителите към новата валута.

Макар периодът на двойно обращение да продължава само месец, реалната подготовка започва много по-рано и обхваща всички сфери - от подготовка на системи, касови апарати и документация до обученията и обслужването.

Плавният преход към еврото ще зависи до голяма степен от инициативността на бизнеса. Компаниите, които реагират навреме и осигурят яснота както за служителите си, така и за клиентите, ще преминат през този етап спокойно, уверено и без излишни затруднения.