Как да се предпазим от измами с двойните етикети на цените в лева и евро

10 Август, 2025 10:43 591 46

Експерти предупреждават за измами при обмен на пари и грешки при връщане на ресто

Как да се предпазим от измами с двойните етикети на цените в лева и евро - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Етикетите в магазините задължително вече показват две цени – в левове и в евро. Освен контрол върху цените, новите правила предвиждат и обекти с намаления за хора, както и допълнителни изисквания за търговци и потребители.

В студиото на "Денят започва в неделя" Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители" заяви, че в първите дни на въвеждането е имало повече сигнали за подвеждане, но сега те намаляват:

"По-високата стойност на етикета е в лева. Другата е в евро и служи за свикване. Законът изисква шрифтът на лева и евро да е еднакъв с цифрите.

Експертът предупреди, че най-големите рискове ще бъдат извън магазините – например, непознати да предлагат обмен на левове срещу евро на улицата, често с фалшиви банкноти:

"Най-добре е от 1 януари хората да започнат да плащат в евро. Така ще избегнат грешки при връщането на ресто."

В магазините, според него, евентуалните измами ще са свързани най-вече с грешни калкулации при връщане на пари.

Николов смята, че шоково поскъпване не се очаква:

"Основният фактор за повишение на цените е несигурността. Надявам се, че с въвеждането на новите правила напрежението при търговците ще намалее."

Богомил Николов коментира и казуса с момчето в инвалидна количка, което е било свалено от полет на нискотарифна авиокомпания на столичното летище.

"Проблемът не е в момчето, а в батерията на количката. Някои от тези батерии могат да се запалят във въздуха. Нужно е да има ясен списък с разрешени и забранени батерии, достъпен на сайтовете на авиокомпаниите и летищата", обясни той.

Николов допълни, че в конкретния случай пилотът е могъл да се презастрахова, но липсата на информация създава риск от подобни ситуации и в бъдеще.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 4 Отговор
    Ами той самият ДВОЕН ЕТИКЕТ е ИЗМАМА след като можеш да плаш САМО В ЛЕВОВЕ❗

    Коментиран от #4, #10, #11, #13, #14

    10:48 10.08.2025

  • 2 Другата е в евро и служи за

    5 3 Отговор
    объркване
    и често е първата цифра
    да клъвне човечеца
    че е 50% намалена

    Коментиран от #3, #16

    10:50 10.08.2025

  • 3 и за капак

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Другата е в евро и служи за":

    ако има и реално намаление
    новата цена е с много дребен шрифт и пак в евро и лева
    или 4 цени - пълен мишмаш объркващ

    10:53 10.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ПЕНСИОНЕР СЪС СТО ДИОПТЪРА ЛУПА

    1 1 Отговор
    НАЙ ДОБРИЯ НАЧИН Е
    РАЗПЛАЩАНЕ С ДЕБИТНА КАРТА....
    АПРОПО...ЗАЩО НАЙ„ ПОПУЛЯРНИТЕ”
    ТВ ИГРИ ПО ДВЕ ТВ ....
    СУМИТЕ КОИТО ПЕЧЕЛИ ИГРАЕЩИЯ
    НЕ СА ОБЯВЕНИ В ЛВ. И €.....🤔

    10:55 10.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Стига вече!

    5 0 Отговор
    Стига с тези подвеждащи цени: 9,99 лв.!
    Пишете ги направо 10 лв.!
    Премахнете 1 и 2 стотинки, а после и евроцентове, само излишен разход за Държавата и скраб!

    10:59 10.08.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор
    По цял свят етикетите показват колко и в каква валута МОЖЕШ да заплатиш, за дадената стока‼️

    Коментиран от #17

    10:59 10.08.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гражданин":

    А малко.умникът е този дето вместо 50 ст за кафе е пуснал малко семе за кеф във фурната на ТВОЯ Родител-2‼️

    Коментиран от #22

    11:01 10.08.2025

  • 10 Бай - бай

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Коментарти е пример за неразбиране на смисъла и функцията на двойното етикетиране (в лева и евро). Представяш като „измама“, което не е вярно, нито юридически, нито логически.

    11:02 10.08.2025

  • 11 Истината

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Двойното етикетиране не е измама, а информационна мярка, въведена от закона в рамките на подготовката за приемане на еврото.
    Плащанията остават само в левове, докато левът е официалната валута.
    Евроцените са ориентир, за да има прозрачност и защита на потребителите – например срещу неоснователно повишаване на цените при преминаване към еврото.

    Коментиран от #12

    11:03 10.08.2025

  • 12 Точно обратното на измама е.

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    Двойното етикетиране не е измама, а мярка за прозрачност. Левът си остава официална валута, плащаме само в него. Евроцената е информационна – за да можем като потребители да следим дали няма изкуствено завишаване на цените при евентуален преход.

    11:03 10.08.2025

  • 13 Ирония

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Да, защото да знаеш цената и в лева, и в евро явно е престъпление. След тази логика – и оптиката на очилата е измама, защото виждаш по-добре.

    11:04 10.08.2025

  • 14 Альооо, Минкеее

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Наричаш ‘измама’ законова практика, приета в целия ЕС? Двойното етикетиране е точно за да няма измами при прехода към еврото. Това се нарича защита на потребителя, не измама.

    11:05 10.08.2025

  • 15 В ЕС това е стандартна практика.

    1 2 Отговор
    Разбирам защо може да звучи объркващо, но истината е, че двойното етикетиране не променя начина на плащане – то си остава в левове. Евроцената просто дава ориентир, за да няма шок, когато левът се замени.

    11:06 10.08.2025

  • 16 Тук е така

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Другата е в евро и служи за":

    "По-високата стойност на етикета е в лева. Другата е в евро и служи за свикване." - със всичко се свиква, ние отдавна сме си свикнали, че сме от към прецеканата страна на сделката и отдавна даже не ни пука, че сме от тая страна, защото никой не може да промени нищо от това.
    Плащаме скъпо за боклуци - свикнали сме, подписваме "договор" за работа в който не сме съгласни с нищо - свикнали сме, правим избори в които нищо не избираме - свикнали сме, осигуряваме се за безплатно здравеопазване, а после си плащаме - свикнали сме, децата ходят на училище, от където се дипломират функционално неграмотни - свикнали сме.
    Най-общото обяснение за това е "Тук е България, тук е така".

    Коментиран от #18, #19, #20, #23, #24

    11:06 10.08.2025

  • 17 Кое не разбираш??

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Няма международно правило, че етикетите показват валутите, в които можеш да платиш. Това е национално регулирано. В България плащането остава в левове, а евроцената е въведена по закон, с цел защита на потребителите по време на прехода към еврото – не като опция за плащане.

    Коментиран от #25, #31

    11:10 10.08.2025

  • 18 Анализатор

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тук е така":

    Коментарът ти е класически пример за национален нихилизъм, обвит в цинична и резигнирана реторика. Ти не спориш конкретно с двойното етикетиране – използваш това като повод да излееш по-общо недоволството си от системата, с познатата фраза „Тук е България, тук е така“ като финален пирон.

    11:12 10.08.2025

  • 19 Двойното етикиране

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тук е така":

    Разбирам болката зад думите ти – не си сам в това усещане. Но свикването с неправдата не я прави нормална. Ако винаги приемаме "тук е така", никога няма да стане иначе. Двойното етикетиране поне дава шанс хората да сравняват и следят – малка крачка, но в правилната посока.

    11:13 10.08.2025

  • 20 Имай достойвство!

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тук е така":

    Ако винаги приемаме "свикнали сме", накрая ще свикнем и с това да ни няма. Истината е, че цинизмът не е решение – той е отказ от борба. А точно на това разчитат всички, които искат да ни държат в това положение.

    11:14 10.08.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор
    Това, че една измама е УЗАКОНЕНА,
    само я превръща в ЗАКОННА ИЗМАМА❗
    Можете ли да платите в €- не,
    означава , че Ви подвеждат ❗
    Освен това, сякаш не забелязват,
    че има места където цената в лева е първа
    и други където е втора❗
    Какво има да свикваш да дели на две,
    СЯКАШ ТОВА Е ВИСША МАТЕМАТККА❗
    НОРМАЛНО ЩЕ Е ТОВА ИЗПИСВАНЕ,
    МОЖЕ БИ СЛЕД 01.01.
    КОГАТО МОЖЕ БИ ЩЕ МОЖЕМ ДА ЗАПЛАЩАМЕ И В ЕВРО И В ЛЕВ❗
    Трудно е за разбиране от неУМНИТЕ, затова не Ви се сърдя за неУМНИТЕ ЗНАНИЯ КОИТО РЪСИТЕ ❗

    Коментиран от #27, #28, #29, #30

    11:14 10.08.2025

  • 22 Това е вулгарно!

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Това е цинично!

    Коментиран от #26

    11:15 10.08.2025

  • 23 Аз не съм свикнал като теб

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тук е така":

    Да, свикнали сме – да ни крадат, да ни лъжат, да ни обезкуражават. И най-лесният начин да не се променя нищо е да продължаваме да повтаряме ‘тук е България, тук е така’. Ами... не. Някои не сме свикнали. И не искаме да свикнем.

    11:16 10.08.2025

  • 24 Парадокс БГ

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тук е така":

    Да, много неща са объркани, и да – доста хора се чувстват излъгани от системата. Но това не означава, че всяка мярка или промяна е лоша. Двойното етикетиране не е измама – то е за ориентация, както го правят във всяка държава, преди да въведе еврото. Понякога свикването е нужният преход, не отказ от достойнство.

    11:16 10.08.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Кое не разбираш??":

    Каква защита бе , колега ❗
    Вдигат цената в лева и евро,
    комисията обяснява как следяла,
    а ти ми обясняваш как ме защитава❗
    Ако ще и във виетнамски донги да изписват цената ТОВА С НИЩО НЕ ТЕ ЗАЩИТАВА
    И ТИ И АЗ ЩЕ ПЛАЩАМЕ В .... ЛЕВА❗

    Коментиран от #39, #44

    11:18 10.08.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Това е вулгарно!":

    Понякога за да те разбере про.ст.акът трябва да му говориш с неговия език❗

    Коментиран от #32

    11:21 10.08.2025

  • 27 Успокой топката

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Извинявай, но да наричаш информационно изписване ‘законна измама’ не прави твърдението вярно. Никой не те кара да плащаш в евро – това е ясно обозначено. Евроцената е ориентир, не подвеждане. В ЕС това е стандартна практика преди въвеждането на еврото – не теория, а факт.

    11:22 10.08.2025

  • 28 Директен

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Показването на цената в евро не е ‘измама’, а законово изискване, въведено, за да се следи дали няма изкуствено вдигане на цени при евентуален преход към еврото. Това не подвежда – то информира. А дали е написано първо в лева или в евро – няма значение, защото и без това плащаш в лева. Стига да можеш да четеш и разбираш...

    11:23 10.08.2025

  • 29 Ти в кой клас си, малкият?

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Законна измама? Ако това е логиката – значи и пътните знаци са законна манипулация, защото не можеш да завиеш наляво навсякъде. Двойното етикетиране е точно за да няма измама – да виждаш реалната стойност в евро и да можеш да следиш промяната. Нищо сложно. И не, не е висша математика – делене на две го учим в 3. клас.

    Коментиран от #45

    11:24 10.08.2025

  • 30 Геро

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Разбирам, че подобни промени създават объркване. Но е важно да знаем, че това не е измама – това е част от законово приетата подготовка за евентуално приемане на еврото. Евроцената не е начин на плащане, а ориентир за потребителя. И да – има логика да свикваме отсега, защото ако стане факт, ще искаме да сме подготвени, а не изненадани.

    Коментиран от #38

    11:25 10.08.2025

  • 31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Кое не разбираш??":

    Ти май от Ваше село не си излизал и на пазар не си ходил❗
    Отиди в съседна нам страна и ще видиш етикети едновременно с турски лири, британски лири и долари. И МОЖЕШ да платиш в трите валути, като не е нужно цените да са равни с банковия курс❗

    Коментиран от #33, #34, #35

    11:28 10.08.2025

  • 32 Реалист

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ако човек има какво да каже, не му трябва "език на простака". Този, който слиза на това ниво, най-често вече си е бил там! Всеки ползва речника, с който разполага.

    Коментиран от #40

    11:28 10.08.2025

  • 33 Напротив

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Реално смесваш отделни реалности, изключения и локални практики, за да направи невярно обобщение, че щом някъде се допуска плащане в различни валути, значи информационното изписване на цени в евро в България е подвеждащо. Това е логическа заблуда.

    Коментиран от #43

    11:30 10.08.2025

  • 34 Хактите:

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    • България не е Турция, Великобритания или пазар в Дубай – тук важи българското законодателство;
    • Това, че някъде допускат плащания в различни валути, не означава, че така трябва да е навсякъде;
    • В България официалното платежно средство е левът – и докато това е така, плащаме в левове, независимо какво виждаме на етикета;
    • Двойното етикетиране в евро е за ориентация и защита на потребителя, не за избор на валута.

    Коментиран от #41

    11:31 10.08.2025

  • 35 Грешиш

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Да, в някои гранични или туристически райони извън ЕС има обекти, които приемат няколко валути, но това не е официална практика, нито задължение. В България официалната валута е левът, а изписването на цената в евро е законова мярка за подготовка – не подвеждане. Плащаме в левове. Просто.

    11:32 10.08.2025

  • 36 Тук е България, не Турция!!!!!

    1 0 Отговор
    Това, че на пазар в Турция можеш да платиш в долари, лири или камили, не означава, че тук трябва да е същото. България е в ЕС, а не в ‘граничната зона за пазарлъци’. Законът ясно казва – цената в евро е за ориентация. Плащаме в левове. Никой не те мами.

    11:32 10.08.2025

  • 37 Ирония

    1 1 Отговор
    Да, и в Сърбия на пазара може да платиш с поничка и бутилка ракия, ама това не значи, че е финансова норма. Ние не сме сергия в Одрин. В България плащаме в левове, евроцената е информативна. Толкова е просто, че чак е трудно да се изопачи.

    11:33 10.08.2025

  • 38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Геро":

    Наскоро глобиха верига заради обявена промоция.
    Просто защото стоката беше изкупена преди края на срока за промоция.
    ТА КЛИЕНТИТЕ БИЛИ ПОДВЕЖДАНИ С ОБЯВА НА СТОКА КОЯТО НЕ МОГАТ ДА КУПЯТ ПО ОБЯВЕНАТА ЦЕНА❗
    ТУК НЕ МОЖЕШ ДА КУПИШ СТОКАТА НА ОБЯВЕНАТА (в €) ЦЕНА ❗
    Ама Ви разбирам. Да повтаряш чужди мисли не е като да мислиш сам ❗

    11:33 10.08.2025

  • 39 Криво-ляво

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Само да ти кажа, че тия, които ти опонират са тоя/тая. Някой/я на която е платено да хвали в мрежите "великата" мярка на двойно етикетиране, защото била приета със закон. Закон приет от незаконно избрано народно събрание, какъв е ? Разбира се, че е незаконен закон, все едно всички закони са справедливи и никой никога не е ощетен от тях, та трябва сляпо да вярваме в законите.
    Те незаконно задраскаха подписите и желанието на повече от 600 хил българи за референдум, но е много хубаво, че ни вкарват двойното етикетиране - гениална логика.

    11:35 10.08.2025

  • 40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Реалист":

    Явно разполагаш само с един речник🤔

    11:35 10.08.2025

  • 41 Любознание

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хактите:":

    Объркал си се нещо! Можеш ли да кажеш в кой закон пише, в България кое е законното платежно средство и в какво се правят разплащанията? Че не знам къде го пише и къде да го прочета - в кой закон!

    11:38 10.08.2025

  • 42 Еврото

    0 1 Отговор
    ще доведе някаква минимална инфлация, неизбежно е, както при всяка смяна на парите. Но главният проинфлационен фактор е световната несигурност и политиката на Тръмп за наказателни мита. Както и войната в Украйна.

    11:39 10.08.2025

  • 43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Напротив":

    Заблудата е, че те заблуждат как било в твой интерес ❗
    Еврото още не е прието, не можеш да плащаш с него, дали има €,$,£ на етикета- това с нищо не ти помага‼️

    11:39 10.08.2025

  • 44 Добър ден българи

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Тия двамата в клипа не са българи, не са русняци, обясняват някакви неща хората:

    11:51 10.08.2025

  • 45 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ти в кой клас си, малкият?":

    А ти май си ФнГЛ , защото дори бъркаш ЗАБРАНА с ИЗМАМА❗
    Ама то за €-АТЛАНТИЦИТЕ е нормално❗
    Я ни разясни как следиш да няма измама: "Двойното етикетиране е точно за да няма измама – да виждаш реалната стойност в евро и да можеш да следиш промяната."🤔
    Днес дадена стоката е 1.97лв и 1 €
    Утре е 3,94лв и 2€❗
    Та как това обявяване в € ти помогна❓‼️
    Ако го нямаше, какво нямаше да разбереш‼️❓

    11:51 10.08.2025

  • 46 всичко коз

    1 0 Отговор
    Как да се предпазите от измами? Носете си калкулатор и смятайте всичко по официалния курс, че да не ви лъжат с цената в евро. И като намерите несъответствие някъде, след запетаята, веднага кажете на управата на магазина...незабавно ще си го преместят в другия крачол!
    Разбира се че ще лъжат и ще закръгляват в тяхна полза! Това са чужди магазини, които не се страхуват от нищо в тая изпаднала държава. Каквото кажат и направят те, ще се изпълнява. Вие пазарувате от тях, не те от вас. Мислите ли че им дреме от празнословието на някакви комисийки или от евентуални санкции? Разбира се че не! Цените се вдигат всеки ден и тепърва ще се увеличават много повече!!! Явно това не е проблем...

    11:52 10.08.2025