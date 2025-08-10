Как да се предпазим от измами с двойните етикети на цените в лева и евро

Етикетите в магазините задължително вече показват две цени – в левове и в евро. Освен контрол върху цените, новите правила предвиждат и обекти с намаления за хора, както и допълнителни изисквания за търговци и потребители.
В студиото на "Денят започва в неделя" Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители" заяви, че в първите дни на въвеждането е имало повече сигнали за подвеждане, но сега те намаляват:
"По-високата стойност на етикета е в лева. Другата е в евро и служи за свикване. Законът изисква шрифтът на лева и евро да е еднакъв с цифрите.
Експертът предупреди, че най-големите рискове ще бъдат извън магазините – например, непознати да предлагат обмен на левове срещу евро на улицата, често с фалшиви банкноти:
"Най-добре е от 1 януари хората да започнат да плащат в евро. Така ще избегнат грешки при връщането на ресто."
В магазините, според него, евентуалните измами ще са свързани най-вече с грешни калкулации при връщане на пари.
Николов смята, че шоково поскъпване не се очаква:
"Основният фактор за повишение на цените е несигурността. Надявам се, че с въвеждането на новите правила напрежението при търговците ще намалее."
Богомил Николов коментира и казуса с момчето в инвалидна количка, което е било свалено от полет на нискотарифна авиокомпания на столичното летище.
"Проблемът не е в момчето, а в батерията на количката. Някои от тези батерии могат да се запалят във въздуха. Нужно е да има ясен списък с разрешени и забранени батерии, достъпен на сайтовете на авиокомпаниите и летищата", обясни той.
Николов допълни, че в конкретния случай пилотът е могъл да се презастрахова, но липсата на информация създава риск от подобни ситуации и в бъдеще.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #4, #10, #11, #13, #14
10:48 10.08.2025
2 Другата е в евро и служи за
и често е първата цифра
да клъвне човечеца
че е 50% намалена
Коментиран от #3, #16
10:50 10.08.2025
3 и за капак
До коментар #2 от "Другата е в евро и служи за":ако има и реално намаление
новата цена е с много дребен шрифт и пак в евро и лева
или 4 цени - пълен мишмаш объркващ
10:53 10.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ПЕНСИОНЕР СЪС СТО ДИОПТЪРА ЛУПА
РАЗПЛАЩАНЕ С ДЕБИТНА КАРТА....
АПРОПО...ЗАЩО НАЙ„ ПОПУЛЯРНИТЕ”
ТВ ИГРИ ПО ДВЕ ТВ ....
СУМИТЕ КОИТО ПЕЧЕЛИ ИГРАЕЩИЯ
НЕ СА ОБЯВЕНИ В ЛВ. И €.....🤔
10:55 10.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Стига вече!
Пишете ги направо 10 лв.!
Премахнете 1 и 2 стотинки, а после и евроцентове, само излишен разход за Държавата и скраб!
10:59 10.08.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #17
10:59 10.08.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Гражданин":А малко.умникът е този дето вместо 50 ст за кафе е пуснал малко семе за кеф във фурната на ТВОЯ Родител-2‼️
Коментиран от #22
11:01 10.08.2025
10 Бай - бай
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Коментарти е пример за неразбиране на смисъла и функцията на двойното етикетиране (в лева и евро). Представяш като „измама“, което не е вярно, нито юридически, нито логически.
11:02 10.08.2025
11 Истината
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Двойното етикетиране не е измама, а информационна мярка, въведена от закона в рамките на подготовката за приемане на еврото.
Плащанията остават само в левове, докато левът е официалната валута.
Евроцените са ориентир, за да има прозрачност и защита на потребителите – например срещу неоснователно повишаване на цените при преминаване към еврото.
Коментиран от #12
11:03 10.08.2025
12 Точно обратното на измама е.
До коментар #11 от "Истината":Двойното етикетиране не е измама, а мярка за прозрачност. Левът си остава официална валута, плащаме само в него. Евроцената е информационна – за да можем като потребители да следим дали няма изкуствено завишаване на цените при евентуален преход.
11:03 10.08.2025
13 Ирония
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Да, защото да знаеш цената и в лева, и в евро явно е престъпление. След тази логика – и оптиката на очилата е измама, защото виждаш по-добре.
11:04 10.08.2025
14 Альооо, Минкеее
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Наричаш ‘измама’ законова практика, приета в целия ЕС? Двойното етикетиране е точно за да няма измами при прехода към еврото. Това се нарича защита на потребителя, не измама.
11:05 10.08.2025
15 В ЕС това е стандартна практика.
11:06 10.08.2025
16 Тук е така
До коментар #2 от "Другата е в евро и служи за":"По-високата стойност на етикета е в лева. Другата е в евро и служи за свикване." - със всичко се свиква, ние отдавна сме си свикнали, че сме от към прецеканата страна на сделката и отдавна даже не ни пука, че сме от тая страна, защото никой не може да промени нищо от това.
Плащаме скъпо за боклуци - свикнали сме, подписваме "договор" за работа в който не сме съгласни с нищо - свикнали сме, правим избори в които нищо не избираме - свикнали сме, осигуряваме се за безплатно здравеопазване, а после си плащаме - свикнали сме, децата ходят на училище, от където се дипломират функционално неграмотни - свикнали сме.
Най-общото обяснение за това е "Тук е България, тук е така".
Коментиран от #18, #19, #20, #23, #24
11:06 10.08.2025
17 Кое не разбираш??
До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Няма международно правило, че етикетите показват валутите, в които можеш да платиш. Това е национално регулирано. В България плащането остава в левове, а евроцената е въведена по закон, с цел защита на потребителите по време на прехода към еврото – не като опция за плащане.
Коментиран от #25, #31
11:10 10.08.2025
18 Анализатор
До коментар #16 от "Тук е така":Коментарът ти е класически пример за национален нихилизъм, обвит в цинична и резигнирана реторика. Ти не спориш конкретно с двойното етикетиране – използваш това като повод да излееш по-общо недоволството си от системата, с познатата фраза „Тук е България, тук е така“ като финален пирон.
11:12 10.08.2025
19 Двойното етикиране
До коментар #16 от "Тук е така":Разбирам болката зад думите ти – не си сам в това усещане. Но свикването с неправдата не я прави нормална. Ако винаги приемаме "тук е така", никога няма да стане иначе. Двойното етикетиране поне дава шанс хората да сравняват и следят – малка крачка, но в правилната посока.
11:13 10.08.2025
20 Имай достойвство!
До коментар #16 от "Тук е така":Ако винаги приемаме "свикнали сме", накрая ще свикнем и с това да ни няма. Истината е, че цинизмът не е решение – той е отказ от борба. А точно на това разчитат всички, които искат да ни държат в това положение.
11:14 10.08.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
само я превръща в ЗАКОННА ИЗМАМА❗
Можете ли да платите в €- не,
означава , че Ви подвеждат ❗
Освен това, сякаш не забелязват,
че има места където цената в лева е първа
и други където е втора❗
Какво има да свикваш да дели на две,
СЯКАШ ТОВА Е ВИСША МАТЕМАТККА❗
НОРМАЛНО ЩЕ Е ТОВА ИЗПИСВАНЕ,
МОЖЕ БИ СЛЕД 01.01.
КОГАТО МОЖЕ БИ ЩЕ МОЖЕМ ДА ЗАПЛАЩАМЕ И В ЕВРО И В ЛЕВ❗
Трудно е за разбиране от неУМНИТЕ, затова не Ви се сърдя за неУМНИТЕ ЗНАНИЯ КОИТО РЪСИТЕ ❗
Коментиран от #27, #28, #29, #30
11:14 10.08.2025
22 Това е вулгарно!
До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Това е цинично!
Коментиран от #26
11:15 10.08.2025
23 Аз не съм свикнал като теб
До коментар #16 от "Тук е така":Да, свикнали сме – да ни крадат, да ни лъжат, да ни обезкуражават. И най-лесният начин да не се променя нищо е да продължаваме да повтаряме ‘тук е България, тук е така’. Ами... не. Някои не сме свикнали. И не искаме да свикнем.
11:16 10.08.2025
24 Парадокс БГ
До коментар #16 от "Тук е така":Да, много неща са объркани, и да – доста хора се чувстват излъгани от системата. Но това не означава, че всяка мярка или промяна е лоша. Двойното етикетиране не е измама – то е за ориентация, както го правят във всяка държава, преди да въведе еврото. Понякога свикването е нужният преход, не отказ от достойнство.
11:16 10.08.2025
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #17 от "Кое не разбираш??":Каква защита бе , колега ❗
Вдигат цената в лева и евро,
комисията обяснява как следяла,
а ти ми обясняваш как ме защитава❗
Ако ще и във виетнамски донги да изписват цената ТОВА С НИЩО НЕ ТЕ ЗАЩИТАВА
И ТИ И АЗ ЩЕ ПЛАЩАМЕ В .... ЛЕВА❗
Коментиран от #39, #44
11:18 10.08.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #22 от "Това е вулгарно!":Понякога за да те разбере про.ст.акът трябва да му говориш с неговия език❗
Коментиран от #32
11:21 10.08.2025
27 Успокой топката
До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Извинявай, но да наричаш информационно изписване ‘законна измама’ не прави твърдението вярно. Никой не те кара да плащаш в евро – това е ясно обозначено. Евроцената е ориентир, не подвеждане. В ЕС това е стандартна практика преди въвеждането на еврото – не теория, а факт.
11:22 10.08.2025
28 Директен
До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Показването на цената в евро не е ‘измама’, а законово изискване, въведено, за да се следи дали няма изкуствено вдигане на цени при евентуален преход към еврото. Това не подвежда – то информира. А дали е написано първо в лева или в евро – няма значение, защото и без това плащаш в лева. Стига да можеш да четеш и разбираш...
11:23 10.08.2025
29 Ти в кой клас си, малкият?
До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Законна измама? Ако това е логиката – значи и пътните знаци са законна манипулация, защото не можеш да завиеш наляво навсякъде. Двойното етикетиране е точно за да няма измама – да виждаш реалната стойност в евро и да можеш да следиш промяната. Нищо сложно. И не, не е висша математика – делене на две го учим в 3. клас.
Коментиран от #45
11:24 10.08.2025
30 Геро
До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Разбирам, че подобни промени създават объркване. Но е важно да знаем, че това не е измама – това е част от законово приетата подготовка за евентуално приемане на еврото. Евроцената не е начин на плащане, а ориентир за потребителя. И да – има логика да свикваме отсега, защото ако стане факт, ще искаме да сме подготвени, а не изненадани.
Коментиран от #38
11:25 10.08.2025
31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #17 от "Кое не разбираш??":Ти май от Ваше село не си излизал и на пазар не си ходил❗
Отиди в съседна нам страна и ще видиш етикети едновременно с турски лири, британски лири и долари. И МОЖЕШ да платиш в трите валути, като не е нужно цените да са равни с банковия курс❗
Коментиран от #33, #34, #35
11:28 10.08.2025
32 Реалист
До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ако човек има какво да каже, не му трябва "език на простака". Този, който слиза на това ниво, най-често вече си е бил там! Всеки ползва речника, с който разполага.
Коментиран от #40
11:28 10.08.2025
33 Напротив
До коментар #31 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Реално смесваш отделни реалности, изключения и локални практики, за да направи невярно обобщение, че щом някъде се допуска плащане в различни валути, значи информационното изписване на цени в евро в България е подвеждащо. Това е логическа заблуда.
Коментиран от #43
11:30 10.08.2025
34 Хактите:
До коментар #31 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":• България не е Турция, Великобритания или пазар в Дубай – тук важи българското законодателство;
• Това, че някъде допускат плащания в различни валути, не означава, че така трябва да е навсякъде;
• В България официалното платежно средство е левът – и докато това е така, плащаме в левове, независимо какво виждаме на етикета;
• Двойното етикетиране в евро е за ориентация и защита на потребителя, не за избор на валута.
Коментиран от #41
11:31 10.08.2025
35 Грешиш
До коментар #31 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Да, в някои гранични или туристически райони извън ЕС има обекти, които приемат няколко валути, но това не е официална практика, нито задължение. В България официалната валута е левът, а изписването на цената в евро е законова мярка за подготовка – не подвеждане. Плащаме в левове. Просто.
11:32 10.08.2025
36 Тук е България, не Турция!!!!!
11:32 10.08.2025
37 Ирония
11:33 10.08.2025
38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #30 от "Геро":Наскоро глобиха верига заради обявена промоция.
Просто защото стоката беше изкупена преди края на срока за промоция.
ТА КЛИЕНТИТЕ БИЛИ ПОДВЕЖДАНИ С ОБЯВА НА СТОКА КОЯТО НЕ МОГАТ ДА КУПЯТ ПО ОБЯВЕНАТА ЦЕНА❗
ТУК НЕ МОЖЕШ ДА КУПИШ СТОКАТА НА ОБЯВЕНАТА (в €) ЦЕНА ❗
Ама Ви разбирам. Да повтаряш чужди мисли не е като да мислиш сам ❗
11:33 10.08.2025
39 Криво-ляво
До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Само да ти кажа, че тия, които ти опонират са тоя/тая. Някой/я на която е платено да хвали в мрежите "великата" мярка на двойно етикетиране, защото била приета със закон. Закон приет от незаконно избрано народно събрание, какъв е ? Разбира се, че е незаконен закон, все едно всички закони са справедливи и никой никога не е ощетен от тях, та трябва сляпо да вярваме в законите.
Те незаконно задраскаха подписите и желанието на повече от 600 хил българи за референдум, но е много хубаво, че ни вкарват двойното етикетиране - гениална логика.
11:35 10.08.2025
40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #32 от "Реалист":Явно разполагаш само с един речник🤔
11:35 10.08.2025
41 Любознание
До коментар #34 от "Хактите:":Объркал си се нещо! Можеш ли да кажеш в кой закон пише, в България кое е законното платежно средство и в какво се правят разплащанията? Че не знам къде го пише и къде да го прочета - в кой закон!
11:38 10.08.2025
42 Еврото
11:39 10.08.2025
43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #33 от "Напротив":Заблудата е, че те заблуждат как било в твой интерес ❗
Еврото още не е прието, не можеш да плащаш с него, дали има €,$,£ на етикета- това с нищо не ти помага‼️
11:39 10.08.2025
44 Добър ден българи
До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Тия двамата в клипа не са българи, не са русняци, обясняват някакви неща хората:
11:51 10.08.2025
45 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #29 от "Ти в кой клас си, малкият?":А ти май си ФнГЛ , защото дори бъркаш ЗАБРАНА с ИЗМАМА❗
Ама то за €-АТЛАНТИЦИТЕ е нормално❗
Я ни разясни как следиш да няма измама: "Двойното етикетиране е точно за да няма измама – да виждаш реалната стойност в евро и да можеш да следиш промяната."🤔
Днес дадена стоката е 1.97лв и 1 €
Утре е 3,94лв и 2€❗
Та как това обявяване в € ти помогна❓‼️
Ако го нямаше, какво нямаше да разбереш‼️❓
11:51 10.08.2025
46 всичко коз
Разбира се че ще лъжат и ще закръгляват в тяхна полза! Това са чужди магазини, които не се страхуват от нищо в тая изпаднала държава. Каквото кажат и направят те, ще се изпълнява. Вие пазарувате от тях, не те от вас. Мислите ли че им дреме от празнословието на някакви комисийки или от евентуални санкции? Разбира се че не! Цените се вдигат всеки ден и тепърва ще се увеличават много повече!!! Явно това не е проблем...
11:52 10.08.2025