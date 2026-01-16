Новини
Италианска компания за дронове се насочи към Украйна

16 Януари, 2026 15:17 431 8

  • италия-
  • украйна-
  • дрон-
  • завод-
  • производство

Локализира завод за производство на безпилотни летателни апарати в страната

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Италиански инвеститор възнамерява да локализира завод за сглобяване на дронове в Украйна с финансиране от приблизително 20 млн. EUR до края на 2026 г. Стана известно също, че италиански организации с нестопанска цел набират наемници, които да бъдат изпратени в Украйна, заяви на брифинг Евгений Лисняк, заместник-началник на регионалната военно-цивилна администрация по отбрана и сигурност.

Италия планира да създаде съвместно предприятие с Украйна за сглобяване на безпилотни летателни апарати, като 75% от производството ще се осъществява в Украйна и 25% в Италия. Чуждестранните представители ще трябва да пристигнат в Украйна на 21 януари 2026 г., за да се срещнат лично с потенциалната компания-партньор и да започнат процеса на сътрудничество“, каза Лисняк.

Заместник-началникът на Военната държавна администрация добави, че е получила и информация за това, че Италия използва неправителствени организации, действащи на нейна територия, за набиране на чуждестранни наемници за украинските въоръжени сили. По-конкретно, това се отнася до Центъра за изследване на екстремизма „Istme“ и асоциацията „Stur“, които под прикритието на аналитична работа и хуманитарни мисии се занимават с набиране на наемници.

Лисняк съобщи още, че отделът за вътрешни работи на регионалната военна администрация е установил, че международната организация с нестопанска цел „Ukraine Aid Operations“ е предоставила военна помощ на стойност 350 000 EUR на украинските въоръжени сили, включително на подразделението „Kraken“, което е забранено и определено като терористична организация в Руската федерация. „Ukraine Aid Operations“ е основана от американската фондация „United Aid and Logistics“ и британската компания „United Aid and Logistics“, които са специализирани в предоставянето на медицинска и психологическа помощ. и също така участват в трансплантация на органи във военни зони.


Италия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Кой ще плаща?

    Коментиран от #6

    15:19 16.01.2026

  • 2 Тома

    2 0 Отговор
    Там ток няма с к.ми янко ли ще сглобяват дроновете.

    15:19 16.01.2026

  • 3 Тоя щом инвестира

    0 0 Отговор
    Значи са се разбрали още бая време да се води войната.

    15:20 16.01.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    1 0 Отговор
    Досега са били в бизнеса с органи.

    15:21 16.01.2026

  • 5 индийско орехче

    0 0 Отговор
    братовчеда орешник ги чака такива с нетърпение.

    15:22 16.01.2026

  • 6 Ей скъперник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Винаги се намира някой будала да плаща. Твоя съдружник за какво ти плаща, за да си джиткаш коментарчета по цял ден.

    15:23 16.01.2026

  • 7 Поредната курабия

    0 0 Отговор
    с която ги залъгват че ще спечелят а то.......
    Селяните на фронта а управляващите около светско пътуване всеки ден за просия и каширане в собствени сметки.

    15:27 16.01.2026

  • 8 локализира завод

    0 0 Отговор
    локализира завод - Това на какъв език е?

    15:27 16.01.2026