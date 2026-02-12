Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Осъдиха Louis Vuitton за пране на пари

12 Февруари, 2026 19:11 652 6

  • louis vuitton-
  • нидерландия-
  • глоба-
  • пране на пари

Луксозната модна марка трябва да плати 500 000 евро глоба

Осъдиха Louis Vuitton за пране на пари - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нидерландската прокуратура глоби местния клон на модната къща Louis Vuitton с 500 000 EUR за нарушаване на Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, се казва в изявление на прокуратурата.

Компанията, в продължение на дълъг период от време, не е проверявала достатъчно клиентите си, които многократно са правили големи покупки в брой, като по този начин е нарушила принципа „познай клиента си“, задължителен елемент от законодателството за борба с изпирането на пари. Случаят е уреден извънсъдебно – чрез т.нар. наказателна глоба – поради прекомерното натоварване на нидерландската съдебна система.

Според правоохранителните органи, главният заподозрян, 36-годишен жител на Лелистад, е похарчил над 2 млн. EUR от престъпно придобити средства за луксозни стоки, включително в бутици на Louis Vuitton, между август 2021 г. и февруари 2023 г. Закупените чанти са били изпратени в чужбина в обикновени картонени кутии за препродажба, прикривайки произхода на средствата като законна търговия. Тази схема често се използва за пране на пари чрез закупуване на луксозни стоки. Прокурорите цитират кореспонденция, касови бележки и записи от видеонаблюдение като доказателства.

Делото включва и двама други заподозрени: жена, която е помагала на клиентката с транзакции и счетоводство, и бивш служител на магазин на Louis Vuitton в Холандия. Според разследващите, той е помагал на клиентката с покупките ѝ, информирал я е за пристигането на скъпи чанти и я е предупреждавал за случаи, в които разходите по една от сметките ѝ могат да надхвърлят 10 000 EUR на месец. До 2026 г. компаниите са били задължени да докладват за подозрителни парични транзакции в размер на 10 000 EUR или повече, включително свързани плащания. От началото на тази година Нидерландия забранява приемането на парични плащания над 3000 EUR.

Наказателното разследване срещу трима заподозрени продължава. Все още не е определена дата за съдебно заседание.


Нидерландия
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    Доколкото познаваме западналите ценности, изпрали са милиарди и са глобени с милиони!

    19:14 12.02.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Случаят е уреден извънсъдебно поради прекомерното натоварване на нидерландската съдебна система.

    Да, да... точно за това е! И точно компания с 80 милиарда оборот се е споразумяла за 500 хил.
    ... и то това да им беше престъплението! Ужасните условия на труд в Азия, експлоатацията на детски труд, погазването на всякакви екологични практики за суровнините... всички тия неща не струват и 500 хилки! Те са бонус

    19:19 12.02.2026

  • 3 тома

    4 0 Отговор
    Че това са пари за едно чекмедже

    Коментиран от #6

    19:26 12.02.2026

  • 4 Едноок

    4 0 Отговор
    Лиуто и глоба от 500к! Верно ли бре? Една чанта е 3к! Ние пък глибихме мобините оператори с 100к заради дигнати едностранно такси! Е да видите!

    Коментиран от #5

    19:29 12.02.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Едноок":

    Какви 3 к бе човек - това са чантичките за простакеси - бяха представили чанта за 1 милион.
    чанти за по 100 к+ е норма

    19:32 12.02.2026

  • 6 име

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "тома":

    Как едно чекмедже, бе, тва е само една пачка от чекмеджето.

    19:57 12.02.2026