Криптовалути срещу злато: Кой печели?

В периоди на икономически сътресения и непредсказуемост капиталът търси „безопасни убежища“, където може да изчака да преминат бурните времена. През почти цялата история златото е актив, който гарантира безопасността, а в много случаи дори и увеличаването на средствата. Този метал е бил олицетворение на богатството, което не е било под съмнение.

Но времената се менят. Това стигна и до сферата на парите. Дигитализацията и компютъризацията направиха възможно създаването на виртуални пари - криптовалута. И тя, рекламирана като „виртуално злато“ и валута на бъдещето, влезе в конкуренция с металното злато като гарант за сигурност на капитала.

В началото към малко разбирания и също така нематериален продукт се отнасяха с голям скептицизъм, както всъщност в огромното мнозинство от случаите и към новите продукти. Но по-късно, когато котировките на криптовалутите започнаха да растат, отношението към тях се промени.

Причините за поскъпването на виртуалните парични единици са доста прости. Като цяло имаше само едн парична единица : основната в икономиката и в света. Мощната реклама представяше виртуалните пари като средство за плащане, което не се контролира от паричните власти, поради което те придобиваха популярност в среди, които предпочитаха да останат в сянка. Съответно, търсенето на тях нарастваше, а след него и котировките (цените) на криптовалутите, чийто брой също нарастваше (сега има няколкостотин от тях, съобразени по едни и същи модели). Но първата, достъпна за транзакции, остана основната и най-популярна - биткойн.

И след това историята на криптовалутите - техният флагман биткойн - следваше добре отъпкания сценарий. Котиранията нарастваха постоянно, което направи възможно да се печелят пари от тези инструменти, ако купувате по-евтино, чакате и продавате на по-висока цена. Така се стартира самозавъртящ се процес на разширяване на търсенето и покачване на цените. Нещо повече, то се разви с такава скорост, че измести златото по популярност.

Ако оставим настрана въпроса за съперничеството между двата актива, тогава можем да кажем, че се е установила двойственост. Цените на златото и котировките на криптовалутите се променяха почти паралелно, в една и съща посока. Но в края на юли - началото на август 2025 г. моделът беше нарушен. Златото поскъпна, а биткойнът и другите криптовалути поевтиняха. Ако на 25 юли унция злато струваше 3316,3 USD, то на 5 август унцията струваше 3432,4 USD, добавяйки 3,4%. Почти за същия период от време котировките на биткойн паднаха от 118 896 USD за монета (27 юли) до 112 537 USD (регистрирано на 2 август), което означаваше намаление от 5,5%. Разминаването е забележимо и най-важното - нетипично.

Статистическият ред не е достатъчно дълъг, за да се говори за тенденция. И цената на златото отмерва времето си (въпреки че някои експерти прогнозират увеличение до 4500 USD за унция до края на годината), докато Bitcoin се възстанови и дори се приближи до рекордната юнска граница от123 000 USD за единица (122 045 USD на 11 август). Но това със сигурност е причина да се замислим върху въпроса как златото се различава от криптовалутата и в чия полза ще се наклонят везните, ако вземем предвид гаранциите за безопасност на средствата.

Първата криптовалута, наречена „биткойн“ (в свободен превод - инфо монета), се появи на 31 октомври 2008 г. Тогава някой си Сатоши Накамото (все още не е известно със сигурност дали това е истински човек или псевдоним, зад който се крие самотен изобретател или група програмисти) обяви пускането на пазара на дигитален продукт. Според него той може да се използва като средство за плащане, заобикаляйки официалните финансови институции, тоест банките. Като основно предимство беше обявена анонимността при транзакциите и освобождаването от „банково робство“, а едновременно с това и от всички регулаторни органи, включително данъчните и тези, които следят за законността на произхода на средствата.

Възможността за печалба чрез игра на нарастващата цена (котировка) привличаше не само тези, които се нуждаеха от анонимни плащания, но и инвеститори, които просто искаха да печелят пари. Редиците на поддръжниците и потребителите на криптовалута нарастваха бързо. Освен това, за разлика от обичайните игри с официални валути, чиито котировки се колебаеха в тесни граници и бяха трудни за предвиждане, с криптовалутата беше много по-просто и по-надеждно - котировките само нарастваха и то с добри темпове. Ако през 2010 г. за един биткойн плащаха половин долар, то само година по-късно – вече 10 долара.

Но имаше и друга функция - възможността за „копаене“ на криптовалута с помощта на компютърна програма. Струва си да се отбележи, че на началния етап това се правеше съвсем просто, без специални изисквания за мощност на компютъра и с не твърде голяма консумация на електроенергия. И всичко това при липса на какъвто и да е контрол и регулация! Как можеш да устоиш на сравнението му със злато?

Наистина е възможно да се намери нещо общо. И двете се „добиват“. Едното е с кирка в мина или с тава близо до златоносен поток. Другото е с помощта на компютърни изчисления. Създателите на криптовалутите, не лишени от остроумие, нарекоха този процес „mining“, което на английски означава „добив“.

Друго нещо, което го направи подобно на златото, беше, че криптовалутата се превърна във въплъщение на богатството. Как би могло да бъде иначе? Цената на актива расте и то бързо. Прогнозите на експертите (на етапите на формиране на процеса) относно предстоящия колапс на пазара на криптовалути, очевидно, вече не се сбъдват. Сега той е набъбнал до 4 трилиона долара, редиците на собствениците на криптовалути наброяват над 560 милиона души през 2024 г., като са се увеличили със 142 милиона за една година. Такива структури не се сриват. Освен това, собствениците на големи суми криптовалута далеч не са бедни хора и следователно не са склонни да се освобождават от активи панически, така че дори случайният спад на котировките не предизвиква лавинообразен срив. Напротив, купувачи на по-евтини криптовалути веднага се намират, възстановявайки ценовото „статукво“.

Криптовалутите нямат никаква самостоятелна стойност и цялата им полезност се крие в способността да носят печалба на умни бизнесмени. Нищо повече. Няма полза в материален смисъл - това не е храна, не е гориво, не е метал. И като цяло, те се основават на реклама и вярата на определена общност (вярно, многомилионна) в предимствата на виртуалните пари в сравнение с официалните парични единици. Психология в най-чистия ѝ вид. Основата, върху която се основават криптовалутите, е нестабилна.

А златото? По какво се различава от ефимерна криптовалута по отношение на полезността?

На пръв поглед не особено. Повече от половината от добития метал се консумира от бижутерската индустрия. Разбира се, можете да видите ползите от пръстените и брошките, но не най-важните и главно от гледна точка на определена част от човечеството. В зависимост от ситуацията в световната икономика, около 15-20% отива в трезорите на централните банки за попълване на резервите и то само защото вярата в метала е все още непоклатима. И само 10-15% отива за медицината, аерокосмическата индустрия, инструментостроенето. Като цяло, сравнително малко се използва „за бизнес“, останалото се консумира, защото „това е злато!“. Също и психология? От гледна точка на логиката - „да“, от гледна точка на икономиката - не съвсем. По-точно, никак.

Човечеството се запознава със златото доста рано - то се е намирало под формата на късчета, от които може да се направи нещо полезно. Все пак е метал. Но бързо се е научило да добива мед, топи по-твърд бронз, а по-късно и желязо. Златото значително отстъпваше на тях по търговски качества, но печелеше като украшение.

Златният час на жълтия метал настъпи, когато търговията започна да се развива. Беше необходимо нещо, което можеше да играе ролята на платежно средство. Тази роля се играеше, в зависимост от обстоятелствата, от добитък, кожи, зехтин, солници и др. Но постепенно от света на стоките се появиха благородни метали - злато и сребро. И всеки продукт можеше да се разменя за тях. Особено за ролята на „универсален еквивалент“ беше подходящо златото: то се съхраняваше добре (за разлика от например маслото), можеше да се разделя на части, без да губи качество (за разлика от добитъка), и съдържаше голяма стойност в малки количества (преносимост). И въпреки рядкостта си, то продължаваше да се добива, така че беше възможно да се попълни паричното обращение с разширяването на обмена на стоки и увеличаването на нуждата от платежни и сетълмент инструменти.

Но това беше в миналото. А сега? Не е ли време да се даде път на прогресивната криптовалута? Както показва практиката, не е време. Първата причина е в определянето на цената (котировките). Котировките на криптовалутата зависят изцяло от търсенето ѝ, от доверието в нея (или по-скоро вярата в нея), без да има убедителни доказателства за нейните превъзходни качества. Ръстът на котировките не се брои. Днес я има - утре я няма. Ненапразно се появиха стейбълкойните - вид криптовалута, която може да се обмени за реален актив, най-често за същото злато, петрол. С други думи, криптовалутата е добра за всичко, но когато се обмени за злато, става още по-добра.

Цената на златото също е ирационална, базирана на вярата в „златото“. Но все пак, определена част (и стабилна) се консумира от индустрията - има икономическа подкрепа. И дори с бижутата не е толкова просто. Изглежда, че стойността не е формализирана. Формирането на цената в тази област обаче е подобно на ценообразуването на предмети на изкуството - картини, порцеланови фигурки и дори такива нематериални форми като балет, опера и театрални представления. Изглежда, че не е зърно, не е петрол, но винаги има търсене. Нещо повече, търсенето е за съдържанието на артикула, а не защото след това може да се продаде на по-висока цена. Това е фундаменталната икономическа разлика между едното и другото. Златото е свързано с реалната икономика и има потребителска стойност, способността да задоволи определена човешка нужда - от материална, съществена до психическа, естетическа, културна. Криптовалутата не притежава тези свойства.

И така, ще замести ли „валутата на бъдещето“ златото, в което експертите по цифрови технологии са абсолютно сигурни? Това вече се е случило отчасти. Като инструмент за разплащания и плащания, златото е заменено от фиатни пари (токени, отпечатани на хартия или сечени от по-прости метали), които сега циркулират предимно в безналична форма. То е много близко до криптовалутата - предимно в нематериална форма. Дори в международните разплащания златото не се използва. Техническите функции на виртуалните пари обаче не бива да се бъркат с ролята на гарант за безопасността на средствата.

По този начин централните банки, натрупвайки златни и валутни резерви, държат определена част от тях в метал. А напоследък дори ги увеличават. Така златните и валутни резерви на Централната банка на Русия към 1 март 2025 г. са представени от метал с 34,4%, а световните централни банки купуват над хиляда тона злато за трета поредна година.

Защо? Може би основните банки се ръководят от представители на „старата школа“, които не възприемат прогреса? Точно обратното. Просто те, за разлика от индивидуалните инвеститори, не могат да рискуват безопасността на резервите си. И в това отношение криптовалутата не е равностойна на метала. Последните доклади за корпоративния сектор, увеличаващ резервите си от криптовалута, не могат да служат като доказателство за промяна в тенденцията. Корпорациите следват логиката на инвеститорите, надявайки се на по-нататъшно поскъпване на актива. Но един от икономическите постулати е: колкото по-висока е печалбата, толкова по-висок е рискът.

Първото изискване за резервите е да се формират в надеждни активи. Криптовалутата не е един от тях - и котировките скачат (въпреки че постоянно растат), а самите те нямат стойност. И това е най-важното. Криптовалутата не е нищо повече от запис по сметки. И в цифров формат, по компютърни сметки. Можете да инсталирате колкото нива на защита искате, но никой не е застрахован от прекъсване на електрозахранването, особено по време на периоди на климатична турбуленция. Вярно е, че защитата срещу подобни рискове все още е осигурена: записите няма да бъдат загубени, но без електричество транзакциите ще бъдат невъзможни.

Този риск обаче не е най-сериозният. Нещо друго е по-опасно - парите и тези, които искат да си ги присвоят, се появиха едновременно. Сюжетът за кражбата на злато от трезора на централната банка в реалния живот е труден, почти невъзможен.

Хакването на достъп до сметки също не е лесно. Но опитен хакер (или група) е напълно способен - ако не беше отдавна съобщено, че дори информационната система на Пентагона е била хакната. И след миг, вместо числата, приятни за окото на счетоводителя, сметките ще показват скучни нули. Освен това, подобна операция може да бъде извършена не от аматьори-самотници, а от професионалисти, получили задача от неприятелски настроени страни. И този риск - съвсем реален в тези времена - решава въпроса в полза на „варварската реликва от миналото“. При това решително и безвъзвратно.