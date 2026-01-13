Новини
Тръмп: Търговското споразумение с Канада и Мексико е без значение за САЩ
  Тема: Войната на митата

Тръмп: Търговското споразумение с Канада и Мексико е без значение за САЩ

13 Януари, 2026 22:00 830 11

На този етап и не предоставя никакви реални предимства

Тръмп: Търговското споразумение с Канада и Мексико е без значение за САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Администрацията на Вашингтон смята, че съществуването на търговското споразумение между Канада, Мексико и САЩ (USMCA) е без значение за американската страна на този етап и не предоставя никакви реални предимства, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери.

„Мога да го направя“, отговори Тръмп на въпрос дали възнамерява да търси промени в условията на споразумението. „То изтича много скоро. И може да е там, може и да не е, няма значение.“ „Мисля, че те искат да е там“, добави президентът на САЩ, визирайки Канада и Мексико. „Не ме интересува.“

„Дори не мисля за USMCA“, увери Тръмп, говорейки в автомобилен завод в Мичиган. „Искам Канада и Мексико да се справят добре, но проблемът е, че не искаме техните продукти. Не искаме коли, произведени в Канада, не искаме коли, произведени в Мексико. Искаме да ги произвеждаме тук в САЩ.“ „Точно това се случва“, смята ръководителят на администрацията във Вашингтон. „Всички се местят тук: от Канада, от Мексико, от Япония, от Германия, от цял свят. Всички идват тук и отварят фабриките си.“

Според Тръмп споразумението USMCA в момента не предоставя на САЩ „реални ползи“. „За мен няма значение. Канада би го искала; има нужда от него. „Защото не се нуждаем от канадски продукти“, добави той.

Президентът на САЩ също изрази увереност, че „Китай поема контрол над автомобилния бизнес в Европа“. „Не бих казал, че е приятно изявление, но е вярно“, добави американският лидер. Той отбеляза, че САЩ са наложили тарифи от приблизително 100% върху автомобили от Китай.

Споразумението USMCA беше подписано през 2018 г. по инициатива на Тръмп, тогава 45-ият президент на САЩ. Той смяташе, че подобното търговско споразумение NAFTA не обслужва интересите на САЩ. Новото споразумение влезе в сила през 2020 г. и може да бъде преразгледано през 2026 г.


САЩ
