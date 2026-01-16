Сериозен проблем с газа се очертава в Балтийските страни

„Газпром“ отбеляза активен добив на газ от украинските подземни хранилища (ПГХ), както и спад на резервите под 40% в единственото ПГХ в Балтийските страни.

„Газът се консумира активно и от украинските подземни хранилища - дневните добиви достигнаха най-високите си нива от началото на текущия сезон“, се казва в изявление на холдинговата компания.

На 15 януари запасите от газ в единственото подземно хранилище в Балтийските страни паднаха под 40%, отбеляза „Газпром“, позовавайки се на данни от Gas Infrastructure Europe и оператора на газопреносната система и подземното газово хранилище на Латвия, Conexus Baltic Grid.

„Миналата година това ниво на резерви беше регистрирано два месеца по-късно – в средата на март. Недостатъчните обеми газ в подземното газово хранилище Инчукалнс биха могли да създадат сериозни проблеми за надеждните доставки на газ за потребителите в Балтийските страни, както и във Финландия. Сезонът на добив 2024-2025 г. в региона продължи до средата на април“, добави компанията.

Европа е продължила активно да изтегля газ от подземните си газови хранилища през януари, причинено от значителен спад на температурата в региона. В момента европейските подземни газови хранилища са запълнени на 51,87% (15,34 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните 5 години), в сравнение с 64,2% година по-рано. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили приблизително 39 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетният добив (общият добив надвишава обема на инжектиране) достигна 34 милиарда кубически метра.