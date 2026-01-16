Новини
Сериозен проблем с газа се очертава в Балтийските страни

16 Януари, 2026 19:21 847 7

„Газпром“ отбелязва активно потребление на газ от украинските подземни хранилища

Сериозен проблем с газа се очертава в Балтийските страни - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

„Газпром“ отбеляза активен добив на газ от украинските подземни хранилища (ПГХ), както и спад на резервите под 40% в единственото ПГХ в Балтийските страни.

Газът се консумира активно и от украинските подземни хранилища - дневните добиви достигнаха най-високите си нива от началото на текущия сезон“, се казва в изявление на холдинговата компания.

На 15 януари запасите от газ в единственото подземно хранилище в Балтийските страни паднаха под 40%, отбеляза „Газпром“, позовавайки се на данни от Gas Infrastructure Europe и оператора на газопреносната система и подземното газово хранилище на Латвия, Conexus Baltic Grid.

„Миналата година това ниво на резерви беше регистрирано два месеца по-късно – в средата на март. Недостатъчните обеми газ в подземното газово хранилище Инчукалнс биха могли да създадат сериозни проблеми за надеждните доставки на газ за потребителите в Балтийските страни, както и във Финландия. Сезонът на добив 2024-2025 г. в региона продължи до средата на април“, добави компанията.

Европа е продължила активно да изтегля газ от подземните си газови хранилища през януари, причинено от значителен спад на температурата в региона. В момента европейските подземни газови хранилища са запълнени на 51,87% (15,34 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните 5 години), в сравнение с 64,2% година по-рано. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили приблизително 39 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетният добив (общият добив надвишава обема на инжектиране) достигна 34 милиарда кубически метра.


  • 1 Урсула 1984

    16 2 Отговор
    Санкциите действат

    19:23 16.01.2026

  • 2 Kaлпазанин

    15 3 Отговор
    Скоро не сме теглим заеми ,да има за укри и евреи

    19:28 16.01.2026

  • 3 Путин дреме ми на урсулската

    6 0 Отговор
    в@гин@ сбръчкана, местя е на ляво!Газ има Китай, Индия, Турция и други държави купуват от нас.Който иска да заповяда.

    19:35 16.01.2026

  • 4 Механик

    13 0 Отговор
    Нека балтийските джуджаци/републики, отправят молба към с. Смилян. Там се отглежда един особено газоотделящ фасул. Балтийските републики са с такова малко население, че тон, тон и половина смилянски фасул ще им стигнат да се оправят недостига на газ.
    А, да не забравя, ама санкциЙте работят яко!!!
    Слава Уганде!

    19:45 16.01.2026

  • 5 койдазнай

    12 0 Отговор
    Естествено че ще има проблем. След като Орешника посети Лвов, хранилища повече няма. Газта си върна свободата!

    19:45 16.01.2026

  • 6 Лост

    9 0 Отговор
    Имаше 2-3п по топли зими и надигнаха куйрука.А тази още не е навлязла в силата си.

    19:52 16.01.2026

  • 7 Какво ме интересуват балтийските страни

    7 0 Отговор
    след като плащам тук в Европа България и моите пари отиват за едни измислени крадци в Украйна.
    Отиващото си правителство тайно е гласувало няколко милиона подарък за украинския наркоман който ще си ги сложи в джоба. На закрито заседание на министерския съвет е взето това решение.
    Подкрепено от тикви прасета ПП девета и всякакви останали розови понита.
    Гласувайте отново за тях и да ви е честито.......

    19:54 16.01.2026