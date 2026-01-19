Новини
Бизнес »
Един от най-богатите мъже в света ще купи дела на Лукойл в мексикански проект

19 Януари, 2026 21:03 896 3

  • карлос слим-
  • лукойл-
  • мексико-
  • покупка-
  • дял

Сделката е на стойност 270 млн. USD

Един от най-богатите мъже в света ще купи дела на Лукойл в мексикански проект - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мексиканската компания Grupo Carso на милиардера Карлос Слим се е съгласила да закупи от Лукойл Fieldwood Mexico, която притежава дялове в находищата Ичалкил и Покоч, се казва в изявление на групата. Завършването на сделката изисква одобрение от мексиканските и американските власти.

Сделката е на стойност 270 млн. USD, а компанията ще изплати и 330 млн. USD дълг. Тази сума и условията за плащане подлежат на корекция при приключване на сделката. Zamajal, компания от Grupo Carso, подписа обвързващо споразумение с Lukoil International Upstream Holding и Lukoil International Holding GMBH за придобиване на 100% от Fieldwood Mexico, при условие че бъдат изпълнени редица условия, включително получаване на споразумения.

Придобиването подлежи на одобрение от мексиканските власти, включително Националната антимонополна комисия и Министерството на енергетиката. Необходимо е също така пряко одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

Fieldwood Mexico е оператор и 50% собственик на находищата Ichalkil и Pokoch (Блок 4) край бреговете на щата Кампече в Мексиканския залив. От 2024 г. Zamajal, член на Grupo Carso, притежава Petrobal Upstream Delta 1, която държи останалите 50% в Блок 4.

Сделката ще позволи на Grupo Carso не само да получи контрол над проекта, но и да потвърди ангажимента си към сектора за производство на въглеводороди в Мексико, се казва в изявлението.

Лукойл сключи сделката за придобиване на 50% оперативен дял в Блок 4 през февруари 2022 г. за 435 млн. USD, плюс действително направени разходи от 1 януари 2021 г. до датата на приключване на проекта от приблизително 250 млн. USD. Производството по проекта започна през четвъртото тримесечие на 2021 г. Блок 4 включва два блока с обща площ от 58 квадратни километра. Блокът, разположен на 42 км от брега в Мексиканския залив, съдържа две нефтени находища – Ичалкил и Покоч – с извличаеми запаси от въглеводороди от 564 милиона барела нефтен еквивалент, повече от 80% от които е петрол. Блок 4 се разработва по споразумение за споделяне на производството, подписано през 2016 г. за период от 25 години с възможност за удължаване до 10 години.


Мексико
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тавариши и Таварашутки

    0 5 Отговор
    Где Лукойл?

    Где МАДУРОВИЧ?

    21:06 19.01.2026

  • 2 Гориил

    4 0 Отговор
    Лукойл стана най-богатият продавач на активи, като цената им се увеличи на 200 процента.

    21:13 19.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.