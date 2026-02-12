BMW се обяви срещу износ на автомобили за Русия през Китай

Германският автомобилен производител BMW е инструктирал китайското си подразделение „категорично да се противопостави на всякакъв евентуален износ на автомобили за Русия“, съобщи аг. Reuters.

В същото време, мюнхенската автомобилна компания призна, че автомобилите им все още се внасят в Русия чрез паралелен внос. „Това се случва извън нашата сфера на влияние и очевидно е против нашата воля“, заявиха от компанията пред агенцията.

Повечето западни автомобилни производители спряха да доставят автомобилите си за Русия след началото на войната в Украйна през март 2022 г.