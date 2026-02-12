Новини
BMW се обяви срещу износ на автомобили за Русия през Китай

12 Февруари, 2026 19:51 311 4

Компания обаче призна, че автомобилите им все още се внасят в Русия чрез паралелен внос

BMW се обяви срещу износ на автомобили за Русия през Китай - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският автомобилен производител BMW е инструктирал китайското си подразделение „категорично да се противопостави на всякакъв евентуален износ на автомобили за Русия“, съобщи аг. Reuters.

В същото време, мюнхенската автомобилна компания призна, че автомобилите им все още се внасят в Русия чрез паралелен внос. „Това се случва извън нашата сфера на влияние и очевидно е против нашата воля“, заявиха от компанията пред агенцията.

Повечето западни автомобилни производители спряха да доставят автомобилите си за Русия след началото на войната в Украйна през март 2022 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 недоубити

    ви оставиха

    19:54 12.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да,бе

    Парите не миришат,а немците за пореден път хем по..та..,хем аслани...Последният райх се оказа жалка пародия на оригинала,а и той беше мъка и печал...

    19:59 12.02.2026

  • 4 Един

    Така, така, да си карат ладите и москвичите.

    20:00 12.02.2026