Европа продължава с рекордния внос на втечнен газ

2 Февруари, 2026 19:33 606 14

Ръст от 22% през януари 2026 година

Европа продължава с рекордния внос на втечнен газ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

През януари Европа постави рекорд за внос на втечнен природен газ (LNG), на фона на по-ниските температури и бързото изчерпване на запасите в съоръженията за съхранение на газ, сочат данни на Gas Infrastructure Europe.

В края на януари потоците LNG от европейските терминали към газотранспортната система на ЕС възлизат на около 12,7 милиарда кубически метра, което е с 0,1% по-малко от декември 2025 г. и с 22% повече към януари 2025 г.

Доставките на LNG през януари са на второ място по дял сред газовите източници в Европа - 27,7%, по данни на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG) към 30 януари. На първо място с дял от 40,3% е изборът от подземни газови хранилища, на трето място с 21,4% са доставките от Северно море (основно норвежки газ), на четвърто място с 5,1% са доставките от Северна Африка.

Това надвишава цифрите за доставките от Изток (руски газ, газови доставки от Украйна, както и европейски компании, които вземат своя газ от украинските подземни газови хранилища) - 3,8%. Доставките на газ от Азербайджан възлизат на 1,8%.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 9 Отговор
    и не забравяйте! преди да стане по-добре , ще стане по-зле

    19:36 02.02.2026

  • 2 Пич

    27 4 Отговор
    И къде е новината ?! Това са единствените идиоти в света , които нямат план "Б" , и ако САЩ им спрат танкерите - Европа ще стане за смях !!! Ама Кая и Урсула се гордеят с тъпотията си!!!

    Коментиран от #9

    19:39 02.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Газ има

    4 15 Отговор
    Газпром го няма.

    19:40 02.02.2026

  • 5 Пенчо

    16 3 Отговор
    В кюмюра е истината!!!

    19:41 02.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    И всичкият е руски.

    19:41 02.02.2026

  • 7 Путинистче идиотче

    4 19 Отговор
    Путин пак прецакан. Нема газови евраци за нас.

    19:41 02.02.2026

  • 8 Газпром

    3 14 Отговор
    Го забравихме. Скоро ша забравим и Лукойл.

    19:43 02.02.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    ако ...ще замръзнем , нали?)))))) малиииии как се излагате

    19:51 02.02.2026

  • 10 НАЛИ

    3 1 Отговор
    Европа е увеличила вноса си на руски газ през тръбопровода „Турски поток“, съобщава Ройтерс
    През януари Европа е внесла с 10,3% повече руски газ по „Турски поток“ – 1,73 милиарда кубически метра в сравнение с 1,57 милиарда през предходната година. Средните дневни доставки са останали на нивото от декември 2025 г.

    След спирането на транзита през Украйна, Турция на практика се превърна в единствения маршрут за доставки на руски газ за Европа.

    20:02 02.02.2026

  • 11 Интересно е

    3 0 Отговор
    Да научим, че Европа черпи газ от украинските газови хранилища. От къде ли се пълнят те?

    20:03 02.02.2026

  • 12 Българин

    0 1 Отговор
    А можехме да предадем Украйна на Русия и да внасяме газ от тях, който беше само 50% по-скъп!

    20:09 02.02.2026

  • 13 койдазнай

    0 0 Отговор
    Цялото ръководство на ЕС трябва да подаде оставка, защото цената на газа е спаднала само с 15-20% за година!

    20:12 02.02.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ДАНО ТРЪМП НЕ РАЗДРАЗНИ ИРАНЦИТЕ
    .....
    И ТЕ ДА ДУМНАТ ЗАВОДИТЕ ЗА ВТЕЧНЯВАНЕ НА ГАЗ
    В КАТАР И ГАЗОПРОВОДА НА АЗЕРБЕЙДЖАН
    ......
    ЧЕ ТОГАВА ЩЕ ИМА МИЛИОНИ УМРЕЛИ ЕВРОПЕЙЦИ :)

    20:12 02.02.2026