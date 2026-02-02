Европа продължава с рекордния внос на втечнен газ

През януари Европа постави рекорд за внос на втечнен природен газ (LNG), на фона на по-ниските температури и бързото изчерпване на запасите в съоръженията за съхранение на газ, сочат данни на Gas Infrastructure Europe.
В края на януари потоците LNG от европейските терминали към газотранспортната система на ЕС възлизат на около 12,7 милиарда кубически метра, което е с 0,1% по-малко от декември 2025 г. и с 22% повече към януари 2025 г.
Доставките на LNG през януари са на второ място по дял сред газовите източници в Европа - 27,7%, по данни на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG) към 30 януари. На първо място с дял от 40,3% е изборът от подземни газови хранилища, на трето място с 21,4% са доставките от Северно море (основно норвежки газ), на четвърто място с 5,1% са доставките от Северна Африка.
Това надвишава цифрите за доставките от Изток (руски газ, газови доставки от Украйна, както и европейски компании, които вземат своя газ от украинските подземни газови хранилища) - 3,8%. Доставките на газ от Азербайджан възлизат на 1,8%.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:36 02.02.2026
2 Пич
Коментиран от #9
19:39 02.02.2026
4 Газ има
19:40 02.02.2026
5 Пенчо
19:41 02.02.2026
6 Последния Софиянец
19:41 02.02.2026
7 Путинистче идиотче
19:41 02.02.2026
8 Газпром
19:43 02.02.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Пич":ако ...ще замръзнем , нали?)))))) малиииии как се излагате
19:51 02.02.2026
10 НАЛИ
През януари Европа е внесла с 10,3% повече руски газ по „Турски поток“ – 1,73 милиарда кубически метра в сравнение с 1,57 милиарда през предходната година. Средните дневни доставки са останали на нивото от декември 2025 г.
След спирането на транзита през Украйна, Турция на практика се превърна в единствения маршрут за доставки на руски газ за Европа.
20:02 02.02.2026
11 Интересно е
20:03 02.02.2026
12 Българин
20:09 02.02.2026
13 койдазнай
20:12 02.02.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ТЕ ДА ДУМНАТ ЗАВОДИТЕ ЗА ВТЕЧНЯВАНЕ НА ГАЗ
В КАТАР И ГАЗОПРОВОДА НА АЗЕРБЕЙДЖАН
......
ЧЕ ТОГАВА ЩЕ ИМА МИЛИОНИ УМРЕЛИ ЕВРОПЕЙЦИ :)
20:12 02.02.2026