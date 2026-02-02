Европа продължава с рекордния внос на втечнен газ

През януари Европа постави рекорд за внос на втечнен природен газ (LNG), на фона на по-ниските температури и бързото изчерпване на запасите в съоръженията за съхранение на газ, сочат данни на Gas Infrastructure Europe.

В края на януари потоците LNG от европейските терминали към газотранспортната система на ЕС възлизат на около 12,7 милиарда кубически метра, което е с 0,1% по-малко от декември 2025 г. и с 22% повече към януари 2025 г.

Доставките на LNG през януари са на второ място по дял сред газовите източници в Европа - 27,7%, по данни на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG) към 30 януари. На първо място с дял от 40,3% е изборът от подземни газови хранилища, на трето място с 21,4% са доставките от Северно море (основно норвежки газ), на четвърто място с 5,1% са доставките от Северна Африка.

Това надвишава цифрите за доставките от Изток (руски газ, газови доставки от Украйна, както и европейски компании, които вземат своя газ от украинските подземни газови хранилища) - 3,8%. Доставките на газ от Азербайджан възлизат на 1,8%.