Европейската комисия отпуска 347 милиона евро за сигурността на подводните кабели

Европейската комисия (ЕК) е отпуснала 347 млн. EUR за гарантиране на сигурността на подводните кабели.

„Европейската комисия е отпуснала 347 млн. EUR за стратегически проекти, свързани с подводните кабели, включително търг на стойност 20 млн. EUR за подобряване на ремонтния капацитет на ЕС“, съобщи пресслужбата на ЕК. Тя подчерта, че тези мерки ще „намалят рисковете за подводната комуникационна инфраструктура на ЕС“.

ЕК не уточни кои конкретни проекти, освен придобиването на ново ремонтно оборудване, ще бъдат финансирани с това финансиране.