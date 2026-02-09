Новини
Украйна с нов финансов проблем от април
  Тема: Украйна

Украйна с нов финансов проблем от април

9 Февруари, 2026 14:07 1 172 14

Бюджетът на Украйна е с рекорден дефицит от няколко години

Украйна с нов финансов проблем от април - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украинският бюджет ще се сблъска с недостиг на социални плащания още през април, докато Върховната рада не е в състояние да събере гласовете, за да приеме законопроекти, необходими за осигуряване на финансиране от ЕС и Международния валутен фонд (МВФ), според агенция РБК-Украйна.

Април е крайният срок украинският бюджет да получи средства от своите партньори. В момента финансирането се осигурява чрез преразпределение на средства, предназначени за по-късни периоди на годината. Гласуването по законопроектите, чието приемане е условие за получаване на помощ от МВФ, е насрочено за тази седмица. Според източници на агенцията обаче парламентът все още не е събрал достатъчно гласове, за да ги одобри. Освен това правителството дори не е внесло един от документите в Радата.

Киев и МВФ преговарят за стартирането на нова програма за Украйна на стойност 8,1 млрд. USD. Тя е планирана за 48 месеца. За тази цел властите на страната са се ангажирали да приемат няколко законопроекта, които предвиждат увеличение на данъците. По-конкретно, условията на Фонда включват въвеждането на мито върху всички пратки от чужбина, данък върху доходите от цифрови платформи, ДДС за индивидуални предприемачи с годишен доход над 23 000 USD и продължаване на т.нар. военен данък след прекратяване на военните действия.

Настоящият Разширен фонд (EFF) на Украйна с МВФ в размер на 15,6 млрд. USD е планиран за периода 2023-2027 г., но Киев е поискал от Фонда да стартира нов. Решението на МВФ за стартиране на тази програма първоначално е било планирано за януари, а първото изплащане е било насрочено за същия месец.

Бюджетът на Украйна е с рекорден дефицит от няколко години. Киев признава, че страната е изчерпала напълно собствените си ресурси и че набирането на средства става все по-трудно. В същото време западните партньори, включително МВФ, настояват властите на страната да търсят нови източници на самофинансиране, по-специално чрез увеличение на данъците и въвеждане на нови. Депутатът от Върховната рада Анна Скороход нарече условията на МВФ „брутални“ и отбеляза, че приемането им на практика ще унищожи малкия и средния бизнес.


Украйна
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 златен кенеф

    25 2 Отговор
    споко зеления просяк ще издои отново жеЛаещите от ЕС.

    14:10 09.02.2026

  • 2 не се ослушвайте русофоби

    17 4 Отговор
    а кихайте по заплата в евро на бункера

    Април е крайният срок украинският бюджет да получи средства от своите
    цъкачи на копейки тук

    14:13 09.02.2026

  • 3 Алексей Арестович

    13 1 Отговор
    Русия не води война, понеже сме свои.
    А иначе за 3 месеца щрак и падаме като гнил орех.

    14:13 09.02.2026

  • 4 Ще работят

    12 2 Отговор
    от люлка до гроб за да плащат данъци. Наистина заслужават да ги вкарат в ЕС час по-скоро.

    14:14 09.02.2026

  • 5 Една

    22 0 Отговор
    финансова яма без дъно не може да бъде запълнена, ако ще и всичките им доходи да вземат за данъци. Поколения напред ще мизерстват ще събират пари за великата си национална цел да са член на НАТО и ЕС.

    14:17 09.02.2026

  • 6 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    19 1 Отговор
    Европейските будали ви дават 90 милиарда безвъзмездно , но като урсулите , надрусаняка и обкръжението му си вземат от тях , не се знае колко ще дойдат във покрайна !!!!!!!!

    14:18 09.02.2026

  • 7 Язък за новорусия , клоуна я опрапасти

    10 0 Отговор
    Цяла новорусия във Русия !

    14:20 09.02.2026

  • 8 12343211

    13 0 Отговор
    Добро утро.
    Брутални ще са и исканията на МВФ.
    И защо ли нямат достатъчно гласове в парламента...

    14:25 09.02.2026

  • 11 Ханку Брат

    8 0 Отговор
    Мед ми капе на сърцето. Да плащат 🤣🤣🤣🤣

    14:45 09.02.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    За НЕразбралите
    У...йна НЕ е нито в ЕсеС, нито в НАТьО,
    ама потопи и ЕсеС и НАТьО❗

    14:56 09.02.2026

  • 13 Баш Майстора

    6 0 Отговор
    МВФ ще довърши работата на руснаците

    15:06 09.02.2026

  • 14 Тома

    0 0 Отговор
    Приготвили сме 90 милиарда евро за хунтата на бати зеле.Няма страшно

    17:02 09.02.2026