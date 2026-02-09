Украйна с нов финансов проблем от април

Украинският бюджет ще се сблъска с недостиг на социални плащания още през април, докато Върховната рада не е в състояние да събере гласовете, за да приеме законопроекти, необходими за осигуряване на финансиране от ЕС и Международния валутен фонд (МВФ), според агенция РБК-Украйна.
Април е крайният срок украинският бюджет да получи средства от своите партньори. В момента финансирането се осигурява чрез преразпределение на средства, предназначени за по-късни периоди на годината. Гласуването по законопроектите, чието приемане е условие за получаване на помощ от МВФ, е насрочено за тази седмица. Според източници на агенцията обаче парламентът все още не е събрал достатъчно гласове, за да ги одобри. Освен това правителството дори не е внесло един от документите в Радата.
Киев и МВФ преговарят за стартирането на нова програма за Украйна на стойност 8,1 млрд. USD. Тя е планирана за 48 месеца. За тази цел властите на страната са се ангажирали да приемат няколко законопроекта, които предвиждат увеличение на данъците. По-конкретно, условията на Фонда включват въвеждането на мито върху всички пратки от чужбина, данък върху доходите от цифрови платформи, ДДС за индивидуални предприемачи с годишен доход над 23 000 USD и продължаване на т.нар. военен данък след прекратяване на военните действия.
Настоящият Разширен фонд (EFF) на Украйна с МВФ в размер на 15,6 млрд. USD е планиран за периода 2023-2027 г., но Киев е поискал от Фонда да стартира нов. Решението на МВФ за стартиране на тази програма първоначално е било планирано за януари, а първото изплащане е било насрочено за същия месец.
Бюджетът на Украйна е с рекорден дефицит от няколко години. Киев признава, че страната е изчерпала напълно собствените си ресурси и че набирането на средства става все по-трудно. В същото време западните партньори, включително МВФ, настояват властите на страната да търсят нови източници на самофинансиране, по-специално чрез увеличение на данъците и въвеждане на нови. Депутатът от Върховната рада Анна Скороход нарече условията на МВФ „брутални“ и отбеляза, че приемането им на практика ще унищожи малкия и средния бизнес.
1 златен кенеф
14:10 09.02.2026
2 не се ослушвайте русофоби
Април е крайният срок украинският бюджет да получи средства от своите
цъкачи на копейки тук
14:13 09.02.2026
3 Алексей Арестович
А иначе за 3 месеца щрак и падаме като гнил орех.
14:13 09.02.2026
4 Ще работят
14:14 09.02.2026
5 Една
14:17 09.02.2026
6 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!
14:18 09.02.2026
7 Язък за новорусия , клоуна я опрапасти
14:20 09.02.2026
8 12343211
Брутални ще са и исканията на МВФ.
И защо ли нямат достатъчно гласове в парламента...
14:25 09.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ханку Брат
14:45 09.02.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
У...йна НЕ е нито в ЕсеС, нито в НАТьО,
ама потопи и ЕсеС и НАТьО❗
14:56 09.02.2026
13 Баш Майстора
15:06 09.02.2026
14 Тома
17:02 09.02.2026