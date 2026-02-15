Поскъпване при оранжерийните зеленчуци

Седмата седмица на 2026 г. (10-16 февруари) се характеризира с умерен сезонен натиск в сектор „Зеленчуци" на фона на трайна стабилност при месото, млечните продукти и основните хранителни стоки. Пазарът остава балансиран, без признаци на структурно поскъпване в потребителската кошница, показват данните от седмичния оперативен анализ на Системата за агропазарна информация (САПИ), предоставен на БТА.

Продукти с най-големи изменения в цените

Най-значимите колебания за отчетния период се концентрират в сектор „Плодове и зеленчуци", като движещата сила е комбинацията от сезонно търсене, транспортни разходи и ограничено вътрешно производство в зимния период.

Тиквите поскъпват с 8 на сто, достигайки средна национална цена от 1,05 евро/кг. При корнишоните ръстът също е 8 на сто, с пазарни нива около 2,78 евро/кг, обусловен от намалено предлагане при вносния продукт. Цената на карфиола се вдига с 6 на сто и той се търгува средно по 2,88 евро/кг, което САПИ определя като типично за сезона при нарастващо потребителско търсене.

Ягодите поскъпват с 5 на сто, достигайки 8,81 евро/кг, което се обосновава с факта, че това са ранни внасяни ягоди в условията на ограничено предлагане. При чесъна ценовият ръст е с 4 на сто и той се търгува средно 5,11 евро/кг. Зеленият лук също поскъпва с 4 на сто до 0,75 евро/бр. при оранжерийните домати и патладжаните увеличението на цената е по-умерено - с 3 на сто нагоре съответно до 2,77 евро/кг и 4,20 евро/кг. Зелените чушки и лимоните са по-скъпи с 2 на сто, съответно до 4,03 евро/кг и 2,54 евро/кг.

В обратна посока - картофите поевтиняват с 3 на сто до 0,93 евро/кг, а калканът е надолу с 5 на сто до 14,92 евро/кг.

Секторен преглед

При месото и птичите продукти се наблюдава пълна стабилност. Свинският бут с кост се търгува средно по 5,63 евро/кг, свинският врат без кост - 7,89 евро/кг. Пилетата (замразени и охладени) остават на 4,26 евро/кг, а пилешкото филе охладено - 8,19 евро/кг. Агнешкото месо се задържа на 14,33 евро/кг без седмично изменение, въпреки приближаването на Великденския период. Яйцата стандарт М са 0,27 евро/бр., а размер Л - 0,30 евро/бр., без промяна спрямо предходната седмица.

При млечните продукти картината е практически непроменена. Прясното краве мляко в бутилка се предлага средно по 1,80 евро/л, а в тетрапак - 1,70 евро/л, с минимален ръст от 1 процент при отделни разфасовки. Кашкавалът от краве мляко варира в широк диапазон - от 12,26 евро/кг (голяма пита) до 16,59 евро/кг (вакуумиран по БДС). Кравето сирене в кофа от 15 кг се търгува по 8,62 евро/кг, а вакуумираното овче сирене е 15,18 евро/кг. Киселото мляко се предлага средно по 0,79 евро/бр.

При хляба и основните хранителни стоки има минимално движение. Бял хляб, хляб „Добруджа“ и типовият хляб поскъпват символично с 1 процент, достигайки съответно 1,52 евро/кг, 1,52 евро/кг и 1,55 евро/кг. Брашното тип 500 остава на 1 евро/кг без промяна. Захарта отчита лек спад от 1 процент до 1,25 евро/кг, а олиото е стабилно на 2 евро/л.

При рибата леферът отбелязва значителен ръст от 16 на сто до 19,87 евро/кг, което САПИ отчита като сезонно явление при деликатесните риби. При потребителски достъпните видове ситуацията е следната: скумрията е 6,51 евро/кг, херингата - 4,41 евро/кг, а сафридът - 5,89 евро/кг, без съществени изменения.

Обща оценка

Цените за седмицата регистрират умерено движение, продиктувано изцяло от сезонни фактори при оранжерийната и вносната продукция. Основните категории - месо, мляко, хляб и трайни хранителни продукти - запазват стабилност, което е показателно за балансирано търсене и предлагане в началния период след въвеждането на еврото, посочват от САПИ.