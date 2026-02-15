Поскъпване при оранжерийните зеленчуци

Седмата седмица на 2026 г. (10-16 февруари) се характеризира с умерен сезонен натиск в сектор „Зеленчуци" на фона на трайна стабилност при месото, млечните продукти и основните хранителни стоки. Пазарът остава балансиран, без признаци на структурно поскъпване в потребителската кошница, показват данните от седмичния оперативен анализ на Системата за агропазарна информация (САПИ), предоставен на БТА.
Продукти с най-големи изменения в цените
Най-значимите колебания за отчетния период се концентрират в сектор „Плодове и зеленчуци", като движещата сила е комбинацията от сезонно търсене, транспортни разходи и ограничено вътрешно производство в зимния период.
Тиквите поскъпват с 8 на сто, достигайки средна национална цена от 1,05 евро/кг. При корнишоните ръстът също е 8 на сто, с пазарни нива около 2,78 евро/кг, обусловен от намалено предлагане при вносния продукт. Цената на карфиола се вдига с 6 на сто и той се търгува средно по 2,88 евро/кг, което САПИ определя като типично за сезона при нарастващо потребителско търсене.
Ягодите поскъпват с 5 на сто, достигайки 8,81 евро/кг, което се обосновава с факта, че това са ранни внасяни ягоди в условията на ограничено предлагане. При чесъна ценовият ръст е с 4 на сто и той се търгува средно 5,11 евро/кг. Зеленият лук също поскъпва с 4 на сто до 0,75 евро/бр. при оранжерийните домати и патладжаните увеличението на цената е по-умерено - с 3 на сто нагоре съответно до 2,77 евро/кг и 4,20 евро/кг. Зелените чушки и лимоните са по-скъпи с 2 на сто, съответно до 4,03 евро/кг и 2,54 евро/кг.
В обратна посока - картофите поевтиняват с 3 на сто до 0,93 евро/кг, а калканът е надолу с 5 на сто до 14,92 евро/кг.
Секторен преглед
При месото и птичите продукти се наблюдава пълна стабилност. Свинският бут с кост се търгува средно по 5,63 евро/кг, свинският врат без кост - 7,89 евро/кг. Пилетата (замразени и охладени) остават на 4,26 евро/кг, а пилешкото филе охладено - 8,19 евро/кг. Агнешкото месо се задържа на 14,33 евро/кг без седмично изменение, въпреки приближаването на Великденския период. Яйцата стандарт М са 0,27 евро/бр., а размер Л - 0,30 евро/бр., без промяна спрямо предходната седмица.
При млечните продукти картината е практически непроменена. Прясното краве мляко в бутилка се предлага средно по 1,80 евро/л, а в тетрапак - 1,70 евро/л, с минимален ръст от 1 процент при отделни разфасовки. Кашкавалът от краве мляко варира в широк диапазон - от 12,26 евро/кг (голяма пита) до 16,59 евро/кг (вакуумиран по БДС). Кравето сирене в кофа от 15 кг се търгува по 8,62 евро/кг, а вакуумираното овче сирене е 15,18 евро/кг. Киселото мляко се предлага средно по 0,79 евро/бр.
При хляба и основните хранителни стоки има минимално движение. Бял хляб, хляб „Добруджа“ и типовият хляб поскъпват символично с 1 процент, достигайки съответно 1,52 евро/кг, 1,52 евро/кг и 1,55 евро/кг. Брашното тип 500 остава на 1 евро/кг без промяна. Захарта отчита лек спад от 1 процент до 1,25 евро/кг, а олиото е стабилно на 2 евро/л.
При рибата леферът отбелязва значителен ръст от 16 на сто до 19,87 евро/кг, което САПИ отчита като сезонно явление при деликатесните риби. При потребителски достъпните видове ситуацията е следната: скумрията е 6,51 евро/кг, херингата - 4,41 евро/кг, а сафридът - 5,89 евро/кг, без съществени изменения.
Обща оценка
Цените за седмицата регистрират умерено движение, продиктувано изцяло от сезонни фактори при оранжерийната и вносната продукция. Основните категории - месо, мляко, хляб и трайни хранителни продукти - запазват стабилност, което е показателно за балансирано търсене и предлагане в началния период след въвеждането на еврото, посочват от САПИ.
1 Рахман
Стига само заблуди.
Коментиран от #3
09:49 15.02.2026
2 Математик
С един процент поскъпват за 6 седмици а колко ще е това за година или не е удобно да се каже. То поскъпването се смята винаги на годишна база ама тогава ще се разбере че инфлацията е огромна. Май скоро ще почнете да отчитате по дни - ето хлябът е на същата цена като вчера и няма инфлация пък в дните когато се вдига ще се правите че не сте го видели.
09:57 15.02.2026
3 Стенли
До коментар #1 от "Рахман":Много точно казано и аз съм съгласен че може би еврото да няма вина за това но се предостави много удобен начин за превалутиране ето пример от една вендинг машина за топли напитки вземах си кафе на тридесет и първи януари за един лев онзи ден гледам на същата машина кафето станало осемдесет цента е мисля си аз какво точно поскъна с шестдесет процента за десет дни за да му стане такава цената 😕а това е един малък пример от много с относно оранжерийни зеленчуци е нормално да поскъпнат но все пак три евро за краставици ми се струва прекалено за нашите доходи
09:59 15.02.2026
4 Знаем ви номерата
10:09 15.02.2026