Турция пуска първия реактор в АЕЦ "Аккую" тази година

Ръководителят на турското министерство на енергетиката Алпарслан Байрактар потвърди плановете за пускане на първия енергоблок на атомната електроцентрала Аккую през 2026 г.

"Нашата цел е да започнем да произвеждаме енергия в първия реактор Аккую тази година и постепенно да пуснем останалите реактори в експлоатация. След пускането на четирите реактора ще покрием 10% от нуждите ни от електроенергия от този източник", цитира министъра TRT TV. Според него „строителството на първия енергоблок на АЕЦ „Аккую“ е завършено на 99%.

Говорейки за плановете за изграждане на още две атомни електроцентрали в Синоп и Тракия, Байрактар ​​посочи, че с изпълнението на тези проекти „Турция ще се превърне в страна със значителна ядрена мощност“.

АЕЦ "Аккую" е първата атомна електроцентрала в Турция, изграждана от държавната корпорация "Росатом". Проектът на АЕЦ включва четири енергоблока с руски реактори ВВЕР поколение 3+. Мощността на всеки атомен енергоблок ще бъде 1200 MW. Изграждането на АЕЦ „Аккую“ е първият проект в световната ядрена индустрия, реализиран по модела Build-Own-Operate.