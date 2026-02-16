Турция пуска първия реактор в АЕЦ "Аккую" тази година

Ръководителят на турското министерство на енергетиката Алпарслан Байрактар потвърди плановете за пускане на първия енергоблок на атомната електроцентрала Аккую през 2026 г.
"Нашата цел е да започнем да произвеждаме енергия в първия реактор Аккую тази година и постепенно да пуснем останалите реактори в експлоатация. След пускането на четирите реактора ще покрием 10% от нуждите ни от електроенергия от този източник", цитира министъра TRT TV. Според него „строителството на първия енергоблок на АЕЦ „Аккую“ е завършено на 99%.
Говорейки за плановете за изграждане на още две атомни електроцентрали в Синоп и Тракия, Байрактар посочи, че с изпълнението на тези проекти „Турция ще се превърне в страна със значителна ядрена мощност“.
АЕЦ "Аккую" е първата атомна електроцентрала в Турция, изграждана от държавната корпорация "Росатом". Проектът на АЕЦ включва четири енергоблока с руски реактори ВВЕР поколение 3+. Мощността на всеки атомен енергоблок ще бъде 1200 MW. Изграждането на АЕЦ „Аккую“ е първият проект в световната ядрена индустрия, реализиран по модела Build-Own-Operate.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:23 16.02.2026
2 хехе
10:25 16.02.2026
3 Боруна Лом
10:30 16.02.2026
4 Боруна Лом
10:31 16.02.2026
5 Турция пуска първия си реактор в АЕЦ
Коментиран от #6, #7
10:34 16.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 「аджа丌и┬е
До коментар #5 от "Турция пуска първия си реактор в АЕЦ":Нацъкаха минусите!
10:57 16.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.