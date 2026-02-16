Новини
Турция пуска първия реактор в АЕЦ "Аккую" тази година

Турция пуска първия реактор в АЕЦ "Аккую" тази година

16 Февруари, 2026

Строителството на първия енергоблок е завършено на 99%

Турция пуска първия реактор в АЕЦ "Аккую" тази година - 1
Снимка: akkuyu.com
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на турското министерство на енергетиката Алпарслан Байрактар потвърди плановете за пускане на първия енергоблок на атомната електроцентрала Аккую през 2026 г.

"Нашата цел е да започнем да произвеждаме енергия в първия реактор Аккую тази година и постепенно да пуснем останалите реактори в експлоатация. След пускането на четирите реактора ще покрием 10% от нуждите ни от електроенергия от този източник", цитира министъра TRT TV. Според него „строителството на първия енергоблок на АЕЦ „Аккую“ е завършено на 99%.

Говорейки за плановете за изграждане на още две атомни електроцентрали в Синоп и Тракия, Байрактар ​​посочи, че с изпълнението на тези проекти „Турция ще се превърне в страна със значителна ядрена мощност“.

АЕЦ "Аккую" е първата атомна електроцентрала в Турция, изграждана от държавната корпорация "Росатом". Проектът на АЕЦ включва четири енергоблока с руски реактори ВВЕР поколение 3+. Мощността на всеки атомен енергоблок ще бъде 1200 MW. Изграждането на АЕЦ „Аккую“ е първият проект в световната ядрена индустрия, реализиран по модела Build-Own-Operate.


Турция
