Само 36% от българите използват електронни административни услуги

12 Март, 2026 14:27 524 8

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова

Само 36% от населението на България използва електронни административни услуги, сочат данните на Евростат.

През 2025 г. 71,9% от гражданите на ЕС на възраст между 16 и 74 години са използвали уебсайтове или приложения на публични органи, което е увеличение с 1,9 процентни пункта в сравнение с 2024 г. и с 4,3 процентни пункта в сравнение с 2022 г. Този процент в България е бил двойно-по-нисък.

Страните от ЕС с най-високо използване на услуги на електронно управление са Дания - 98%, Нидерландия - 96,2 на сто, Финландия - 96,1% и Швеция - 96,0 на сто.

На последни места са Румъния с дял от 24,1% и България - 36 на сто, показват данните на Евростат.

Малко над 44% от българите са ползвали електронни административни услуги, свързани с достъп до информация, касаеща социални помощи, със закони и с други форми на държавна подкрепа. Това представлява ръст от 0,2 процентни пункта спрямо 2024 г.

Около 41,3 на сто са търсели достъп до лична информация - ръст от около 1,3 процентни пункта спрямо 2024 г.

38,2 на сто от използващите електронни административни услуги са ги използвали, за да подадат онлайн своите данъчни декларации през 2025 година, което представлява ръст с около 3,2 процентни пункта спрямо 2024 г.

Едва около 6% са използвали електронните административни услуги за отправяне на друг вид искове или жалби. Това представлява ръст от приблизително 0,4 процентни пункта спрямо предходната 2024 година.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
  • 1 ???

    1 1 Отговор
    А "Последния... " кен Еф ползва ли ?

    14:30 12.03.2026

  • 2 Преди две години

    4 0 Отговор
    успях да платя данъка на колата електронно.
    Миналата и тая година ме можах, няма линкове няма нищо.
    Малоумници.

    14:37 12.03.2026

  • 3 те повечето

    2 0 Отговор
    не работят нормално бе! Или забиват или са "временно" недодтъпни.

    14:59 12.03.2026

  • 4 германци

    2 1 Отговор
    нормално бг туземците са африканците на европа.. много назадничав народ

    15:04 12.03.2026

  • 5 програмист

    2 0 Отговор
    и после се чудите що сте бедни и що има корупция

    15:06 12.03.2026

  • 6 Здравна карта

    0 0 Отговор
    Тръгвам да си вадя европейска здравна карта с електронен подпис и се оказва,че неможе. Текста е следния "Може да получите безплатно ЕЗОК, като подадете заявление за ЕЗОК лично или чрез пълномощник в един от центровете, които може да видите в секция „Къде да получа ЕЗОК“. Във всички клонове на „Първа инвестиционна банка“ АД в страната можете да подадете заявление за ЕЗОК и да получите готовата ЕЗОК." Това нормално ли е?

    Коментиран от #8

    15:10 12.03.2026

  • 7 Факти

    0 0 Отговор
    Само 36% от българите използват електронни административни услуги, защото разчитат на леврото

    15:31 12.03.2026

  • 8 Само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Здравна карта":

    А нормално ли е щеш не щеш да ти натресат леврото ?

    15:33 12.03.2026

