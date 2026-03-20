ОАЕ може да облекчи данъчните правила за емигранти на фона на конфликта в Иран

Властите на ОАЕ планират да облекчат данъчните изисквания за резидентство за емигранти, напуснали страната на фона на конфликта в Иран, съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на свои източници.

Чуждестранните жители може да получат разрешение да прекарват повече време в чужбина, без да губят преференциалния си данъчен статут. Заявленията ще се разглеждат за всеки отделен случай, като се вземат предвид обстоятелствата от непреодолима сила, включително прекъсвания на въздушния транспорт. Мярката е особено важна за Дубай, който привлича богати чужденци с нулевата си ставка на данък върху доходите и статута си на ключов финансов център в региона.

По-рано беше съобщено, че Федералният орган за самоличност, гражданство, митнически услуги и сигурност на пристанищата на ОАЕ е разрешил на жители с изтекли разрешения за пребиваване да влязат в страната, след като не са могли да го направят навреме поради конфликта в Близкия изток.