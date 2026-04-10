Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Летищата в Дубай временно ограничат полетите на чуждестранни компании

10 Април, 2026 11:26 871 0

Рестрикциите не важат за дубайските авиопревозвачи

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Dubai Airports, която управлява двете летища в Дубай, уведоми чуждестранните авиокомпании, че полетите им до емирството ще бъдат намалени до един на ден до края на май поради конфликта около Иран, съобщи аг. Reuters.

Известие, изпратено до въздушните превозвачи в края на март, отбелязва, че ограниченията ще се прилагат на международното летище Дубай (DBX), което Reuters отбелязва, че обикновено е най-натовареният международен център в света, и на международното летище Ал Мактум (DWC) от 20 април до 31 май. „Превозвачите остават ограничени до един полет на ден, докато капацитетът позволи повече полети. Ще бъдат разпределени допълнителни слотове, ако капацитетът е наличен“, се казва в писмото.

Според Reuters, ограниченията не важат за дубайските авиокомпании като Emirates и Flydubai.

По-рано редица авиокомпании обявиха временно спиране на полетите до Дубай. Сред тях са беларуската Belavia, френската Air France, италианската ITA Airways, скандинавската SAS, хонконгската Cathay Pacific Airways, както и международният авиационен концерн Lufthansa Group.


Обединени Арабски Емирства
Подобни новини


