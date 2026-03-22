Централните банки на всички страни трябва да помогнат на пазарите да се адаптират към кризата в Близкия изток

Централните банки на всички страни трябва да предприемат мерки за адаптиране на участниците на пазара към сценарии, които реагират на покачващите се цени на енергията поради конфликта в Близкия изток. Това заяви Дан Кац, първи заместник-управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ).

„Конфликтът в Близкия изток въведе значителен нов източник на риск за световната икономика, която доскоро изглеждаше доста устойчива“, каза той, говорейки на Китайския форум за развитие, който се провежда в Пекин на 22-23 март. „Важно е всички централни банки ясно да формулират своите потенциални функции за реагиране, включително чрез сценариен анализ, за ​​да подготвят пазара за възможни насоки на политиката, ако рисковете за инфлацията или производството се материализират.“

Според Кац остава трудно да се оценят последиците от настоящия конфликт в Близкия изток. Той уточни, че самият ход на събитията принуждава политиците да избират между „трудни алтернативи“.

„Все още е твърде рано да се вземат окончателни решения, тъй като много неща могат да се променят, но едно е ясно: както политиците, така и бизнесът ще трябва да се адаптират. Последователните сътресения ни научиха, че стабилната политическа рамка и гъвкавостта са от решаващо значение“, добави заместник-ръководителят на МВФ. „Последният опит също така показа, че овластяването на частния сектор да се адаптира и да внедрява иновации в отговор на сътресения може да подобри цялостната икономическа устойчивост.“

Кац призна, че правителствата могат да се опитат да защитят населението си, като ограничат повишаването на цените на енергията и въведат схеми за субсидиране. Той обясни, че подобни мерки биха облекчили ситуацията в краткосрочен план, но биха били „скъпи за бюджета“.

Заместник-ръководителят на МВФ отбеляза „особено сложните“ обстоятелства, при които централните банки сега са принудени да формулират своите политики. Той обясни, че ако високите цени на енергията се запазят дълго време, финансовите регулатори „може да се наложи да намерят баланс“ между рисковете за поддържане на ценовата стабилност и заплахата от икономически спад, както и „потенциала за затягане на финансовите условия“.