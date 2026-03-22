Централните банки на всички страни трябва да помогнат на пазарите да се адаптират към кризата в Близкия изток

Централните банки на всички страни трябва да помогнат на пазарите да се адаптират към кризата в Близкия изток

22 Март, 2026 16:11 355 7

Даниел Кац: Все още е трудно да се оценят последиците от настоящия конфликт

Централните банки на всички страни трябва да помогнат на пазарите да се адаптират към кризата в Близкия изток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Централните банки на всички страни трябва да предприемат мерки за адаптиране на участниците на пазара към сценарии, които реагират на покачващите се цени на енергията поради конфликта в Близкия изток. Това заяви Дан Кац, първи заместник-управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ).

„Конфликтът в Близкия изток въведе значителен нов източник на риск за световната икономика, която доскоро изглеждаше доста устойчива“, каза той, говорейки на Китайския форум за развитие, който се провежда в Пекин на 22-23 март. „Важно е всички централни банки ясно да формулират своите потенциални функции за реагиране, включително чрез сценариен анализ, за ​​да подготвят пазара за възможни насоки на политиката, ако рисковете за инфлацията или производството се материализират.“

Според Кац остава трудно да се оценят последиците от настоящия конфликт в Близкия изток. Той уточни, че самият ход на събитията принуждава политиците да избират между „трудни алтернативи“.

„Все още е твърде рано да се вземат окончателни решения, тъй като много неща могат да се променят, но едно е ясно: както политиците, така и бизнесът ще трябва да се адаптират. Последователните сътресения ни научиха, че стабилната политическа рамка и гъвкавостта са от решаващо значение“, добави заместник-ръководителят на МВФ. „Последният опит също така показа, че овластяването на частния сектор да се адаптира и да внедрява иновации в отговор на сътресения може да подобри цялостната икономическа устойчивост.“

Кац призна, че правителствата могат да се опитат да защитят населението си, като ограничат повишаването на цените на енергията и въведат схеми за субсидиране. Той обясни, че подобни мерки биха облекчили ситуацията в краткосрочен план, но биха били „скъпи за бюджета“.

Заместник-ръководителят на МВФ отбеляза „особено сложните“ обстоятелства, при които централните банки сега са принудени да формулират своите политики. Той обясни, че ако високите цени на енергията се запазят дълго време, финансовите регулатори „може да се наложи да намерят баланс“ между рисковете за поддържане на ценовата стабилност и заплахата от икономически спад, както и „потенциала за затягане на финансовите условия“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Добре,че БГто вече няма централна банка,а всички решения се взимат в ЕЦБ.

    16:15 22.03.2026

  • 2 Сталин

    2 0 Отговор
    Централните банки нищо не могат да направят,само печатане на пари и хиперинфлация чака гоuте ,тези които имат ипотеки за 200К ще спечелят ,ще могат да погасят ипотеките с една заплата - ако имат работа ??

    16:15 22.03.2026

  • 3 Сталин

    1 0 Отговор
    Абе кво не ви е ясно чичо ви Клаус от WEF ви каза ; Няма да притежавате нищо но ще бъдете щастливи.

    PS.Новия изпълнителен директор на WEF e Лари Финк (талмудист) CEO на BlackRock и Алекс Сорос - син на Георги Сорос,чака ви прекрасно бъдеще и голямо щастие

    16:16 22.03.2026

  • 4 Лост

    0 0 Отговор
    И , защо така евреино Дан Кац?

    16:17 22.03.2026

  • 5 Сталин

    1 0 Отговор
    "Человечеству предстоит либо перейти к социализму ,либо годами и даже десятилетиями переживать вооруженную борьбу "великих" держав за искусственное сохранение капитализма посредством колоний,монополий,привилегий и националньiх угнетений всяческого рода."

    -Владимир Илич Ленин

    16:17 22.03.2026

  • 6 овремена, о нрави!

    0 0 Отговор
    Който има кредит, да черпи. Който има депозит, е вече няма да има.

    16:24 22.03.2026

  • 7 Това е

    0 0 Отговор
    положението - адаптация !

    16:26 22.03.2026