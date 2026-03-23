Над 300 пъти е нараснал китайският пазар за последните 40 години

Китайският пазар е нараснал над 300 пъти за 40 години. „През последните 40 години китайският пазар е нараснал повече от 300 пъти“, каза премиерът на Държавния съвет на Китай Ли Цян, говорейки на откриването на Китайския форум за развитие.

Според Ли Цян, обемът на продажбите на дребно в Китай ще надхвърли 50 трилиона юана (7,25 трилиона долара) за 2025 г. „Китай ще продължи да подкрепя свободната търговия, постоянно да насърчава отварянето на високо ниво и да работи с други страни за увеличаване на световната търговия“, подчерта той.

Форумът за развитие на Китай се провежда в Държавния хотел „Дяоютай“ от Центъра за изследвания в областта на развитието към Държавния съвет на Китайската народна република от 2000 г. насам. Събитието се провежда ежегодно в Пекин, две седмици след заседанията на китайския парламент и висш консултативен орган. Участват водещи експерти и висши ръководители от мултинационални корпорации. Целта на форума е да засили международния диалог, солидарността и взаимното разбирателство и да насърчи световния икономически растеж.