Над 300 пъти е нараснал китайският пазар за последните 40 години

23 Март, 2026 08:21 701 8

Обемът на продажбите на дребно в Китай е надхвърлил 7,25 трилиона долара за 2025 година

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китайският пазар е нараснал над 300 пъти за 40 години. „През последните 40 години китайският пазар е нараснал повече от 300 пъти“, каза премиерът на Държавния съвет на Китай Ли Цян, говорейки на откриването на Китайския форум за развитие.

Според Ли Цян, обемът на продажбите на дребно в Китай ще надхвърли 50 трилиона юана (7,25 трилиона долара) за 2025 г. „Китай ще продължи да подкрепя свободната търговия, постоянно да насърчава отварянето на високо ниво и да работи с други страни за увеличаване на световната търговия“, подчерта той.

Форумът за развитие на Китай се провежда в Държавния хотел „Дяоютай“ от Центъра за изследвания в областта на развитието към Държавния съвет на Китайската народна република от 2000 г. насам. Събитието се провежда ежегодно в Пекин, две седмици след заседанията на китайския парламент и висш консултативен орган. Участват водещи експерти и висши ръководители от мултинационални корпорации. Целта на форума е да засили международния диалог, солидарността и взаимното разбирателство и да насърчи световния икономически растеж.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Лопата Орешник

    3 1 Отговор
    Това е така , защото преди 40 години просто беше много малък пазара им !

    08:22 23.03.2026

  • 2 САНДОКАН

    4 0 Отговор
    Нашият според статистиката е нараснал 301 пъти

    08:25 23.03.2026

  • 3 Трол

    2 2 Отговор
    Китай е изостанала комунистическа диктатура.

    08:27 23.03.2026

  • 4 Някой

    1 0 Отговор
    Комунягите разиграха диспут между СССР и КНР, фалшиво разделение, а съветския агент Никсън наля всичко в КНР.

    08:30 23.03.2026

  • 5 Растеж на бамбука

    5 0 Отговор
    И женския пазар е нараснал, но само като количество, не като качество.

    08:31 23.03.2026

  • 6 социалист -анти капиталист

    0 1 Отговор
    Китай си запази всички суровини , енергетика , и стратегически производсва държавни .Китай стана развит социализъм и точно заради това са лидери в света

    08:59 23.03.2026

  • 7 Стига сте се захласвали

    1 0 Отговор
    по тоя Китай. Преди 30г. китайците бяха икономическа нула. Благодарение на Запада купиха десетки хиляди западни заводи и китайското чудо е компилация от западни технологии, многобройният, трудолюбив, ниско платен и жестоко експлоатиран от комунистическата диктатура китайски народ и не на последно място скъпия западен пазар. Китай сам нищо не е постигнал, на глава от населението БВП е по-малко от на бедна България, просто са много. БВП на България е $120млрд. и ако го умножим по 230(толкова са повече китайците от нас) се получава $27,6 трлн., а китайският е $18трлн.

    09:46 23.03.2026

  • 8 как пък не

    0 0 Отговор
    Който се вълнува от темата да потърси в Тубата за китайските призрачни градове "Chinas ghost cities".

    09:55 23.03.2026