Над 300 пъти е нараснал китайският пазар за последните 40 години

Китайският пазар е нараснал над 300 пъти за 40 години. „През последните 40 години китайският пазар е нараснал повече от 300 пъти“, каза премиерът на Държавния съвет на Китай Ли Цян, говорейки на откриването на Китайския форум за развитие.
Според Ли Цян, обемът на продажбите на дребно в Китай ще надхвърли 50 трилиона юана (7,25 трилиона долара) за 2025 г. „Китай ще продължи да подкрепя свободната търговия, постоянно да насърчава отварянето на високо ниво и да работи с други страни за увеличаване на световната търговия“, подчерта той.
Форумът за развитие на Китай се провежда в Държавния хотел „Дяоютай“ от Центъра за изследвания в областта на развитието към Държавния съвет на Китайската народна република от 2000 г. насам. Събитието се провежда ежегодно в Пекин, две седмици след заседанията на китайския парламент и висш консултативен орган. Участват водещи експерти и висши ръководители от мултинационални корпорации. Целта на форума е да засили международния диалог, солидарността и взаимното разбирателство и да насърчи световния икономически растеж.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
08:22 23.03.2026
2 САНДОКАН
08:25 23.03.2026
3 Трол
08:27 23.03.2026
4 Някой
08:30 23.03.2026
5 Растеж на бамбука
08:31 23.03.2026
6 социалист -анти капиталист
08:59 23.03.2026
7 Стига сте се захласвали
09:46 23.03.2026
8 как пък не
09:55 23.03.2026