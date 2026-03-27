Над половината руснаци са с ниска финансова грамотност

Над половината (51%) от руснаците на възраст от 18 до 34 години имат ниски нива на финансова грамотност, докато 11% от младите хора имат високо ниво. Това сочи проучване, проведено от аналитичния център NAFI и застрахователната компания Rosgosstrakh Life.
„Седем от 10 руснаци демонстрират средно или високо ниво на финансова грамотност, но структурата на този показател става все по-нестабилна: делът на гражданите с ниско ниво се е увеличил с 4 процентни пункта през годината до 34%, докато тези с високо ниво са се увеличили с 5 процентни пункта до 21%. Най-уязвимата група са младите хора на възраст от 18 до 34 години: сред тях 51% имат ниско ниво на финансова грамотност, а само 11% имат високо ниво“, се посочва в материалите.
Отбелязва се, че най-добри показатели за финансова грамотност са регистрирани сред респонденти с висше образование, жители на големи градове и метрополни райони, както и заети лица. „По този начин финансовата грамотност в Русия все повече зависи не само от личната дисциплина, но и от средата: достъп до образование, навици за планиране и ежедневен опит с финансови продукти“, подчертават експертите.
Според аналитичния център NAFI индексът на финансова грамотност, който отразява способността на човек разумно да управлява личните си финанси, е бил 12,61 пункта през 2025 г., с 0,16 пункта по-ниско от нивото от 2024 г. Това, според експертите, показва стабилност на този показател през последните години. Проучването обаче показа, че делът на хората с високи и ниски нива на финансова грамотност нараства, докато броят на руснаците със средно ниво намалява.
„Делът на руснаците със средно ниво е намалял до 45%, като се е увеличил както делът на най-„напредналите“ граждани, така и делът на тези, които остават финансово уязвими. Предвид умерения спад на общия индекс, това означава, че финансовото поведение на населението става все по-малко еднородно“, се посочва в материалите.
Проучването показа също, че 77% от руснаците са спестявали пари под някаква форма до 2025 г., най-често чрез банкови спестовни сметки и депозити (32%). Експертите установиха също, че 69% от руснаците могат да изчислят лихвата по заем, но по-малко от половината могат правилно да изчислят проста лихва върху депозит (41%) и да оценят влиянието на инфлацията върху покупателната способност на парите (44%).
„Нивото на финансова грамотност сред руснаците е сравнително стабилно и по някои показатели показва постоянен растеж. Виждаме, че 70% от руснаците вече управляват семеен бюджет, което е със 7 процентни пункта повече от предходната година, а 56% (същото като през 2024 г.) си поставят дългосрочни финансови цели. Освен това, един на всеки трима руснаци вече има финансова предпазна мрежа с правилния размер – поне за три месеца – (34% спрямо 27% предходната година)“, отбелязат анализатори.
3 Ако им сметнем цялото население
4 си дзън
Затова е тази ниска грамотност.
16:40 27.03.2026
5 А па ти
До коментар #1 от "КОСТА":нали си вече в клуба на богатите с евро празния джеб и еФтиния бендзин и банани
12 за там не зная но в България са
16:48 27.03.2026
15 КОСТА
До коментар #10 от "Гориил":ТОВА ЗА ХАРМОНИЯТА ГО ПИШЕ В РОМАНИТЕ НА ГОГОЛ - ПОТВЪРЖДАВАМ
16:50 27.03.2026
17 милено мари бая време те нямаше
а тук при тиквата са по грамотни
и затова са най бедни в ес
16:57 27.03.2026
18 така е Установи се,че от цъкалницата
До коментар #6 от "Атина Палада":Атина Палада
по-просто живот.о няма!!!
17:00 27.03.2026
22 Фейк на часа
По българските сайтове продължава примитивната русофобска пропаганда.
Дори не осъзнавате колко сте жалки, редовно пишете дори против С. Корея и Ким Чен Ун,
а никой не се интересува от нас и никой не знае за нашето съществуване.
17:02 27.03.2026
24 пешо
До коментар #9 от "Трол":учат се от нашите баби
17:04 27.03.2026
25 Мнение
До коментар #6 от "Атина Палада":Има, има, погледни се пред огледалото и ще го видиш!
Урсулопитеците, които въведоха 20на пакета санкции против Русия, щото влязла в укрия (нищо, че обама направи преврат там още 2014), не въведоха нито 1 пакет санкции против фащ, че влезе във Венецуела и в Иран??? До кога така с двойния аршин, а урсулеви чудовища?!
Рано или късно урсулопитеците ще бъдат по килиите в затворите!!! Наистина са за там!!!
17:04 27.03.2026
30 Извинявам се, пиша най-доброжелателно
До коментар #28 от "евреи и араби са най добри финансисти":Нищо не ти се разбира. Имаш фундаментални проблеми с елементарната граматика.
32 Какви ги дрънкаш
До коментар #3 от "Ако им сметнем цялото население":Средното образование е задължително.
17:12 27.03.2026
33 Така ли?
До коментар #3 от "Ако им сметнем цялото население":Я се огледай! У нас има цели фамилии неграмотни. Наскоро ме спира семейство мъж жена и дъщеря им , с молба да попълнят нейн формуляр за нещо. Питам ги защо дъщерята не ги попълни? Казват тя е неграмотна. А вие? И ние казват. Останах озадачен и впечатлен.
17:13 27.03.2026
17:13 27.03.2026
34 Има
До коментар #6 от "Атина Палада":По-просто е Атина Палада
17:14 27.03.2026
35 ДрайвингПлежър
До коментар #33 от "Така ли?":Лошото е, че то вече и грамотните са на същото дередже...
17:22 27.03.2026
17:22 27.03.2026
36 Мързи
До коментар #33 от "Така ли?":ги. Не са неграмотни. Така са научени, някой друг да им го свърши.
17:26 27.03.2026
43 дядо дръмпир
До коментар #30 от "Извинявам се, пиша най-доброжелателно":ако не разбираш ,това е от незнание!При теб има проблем с асоциативното мислене.Тоест не би трябвало да си добър в анализ на обстоятелства.сега ще го напиша СПЕЦИАЛНО за теб.Когато просия печели войната 1878г тя има възможност на база тази победа да спечели много ценен форпост ,който и носи огромни парични приходи.така създава нова българия управлявана от руски губернатори.до тук би трябвало и ти да разбираш.За да може да затвърди влиянието си тя използва свои Ментори тази дума означава учители ,както и свои попове. те създават една прослойка с времето ,която става русофилско ядро,което произвежда и прекроява руското мислене в бг.По този начин тук се наслоява ,корупция ,слаба финанс грамотност и се изкоренява особенно след 2световна война българската прослойка ,която се е създала за времето от 1878 до 1944г.Когато са убити такива като буров и други финансисти и на тяхно място сега виждаме децата на буровИТЕ Убийци!До тук схвана ли мисълта ми???.понеже теоретично един роб не може да бъде по добър от господаря си ,тоест бг не може да бъде по...от просия ,която все още ни управлява то аз по дедукция заключавам , просиянеца е по добър финансист от бг-.Не говоря конкретно ,а говоря за пасмината ,която се шири по медиите и облъчва хората.Сега би трябвало дори и ти да разбереш ,ако не си Ортодокс комунист ,който държи химикалката като тояга!ПС.убеден съм ,че ще триеш ,професоре....с ушанка!!!
19:40 27.03.2026
44 Като
До коментар #35 от "ДрайвингПлежър":си много грамотен, можеш ли поне една данъчна декларация да попълниш.
20:01 27.03.2026
