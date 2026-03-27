Над половината руснаци са с ниска финансова грамотност

27 Март, 2026 16:37 1 061 47

Едва 11% във възрастовия диапазон 18-34 години имат солидни познания

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над половината (51%) от руснаците на възраст от 18 до 34 години имат ниски нива на финансова грамотност, докато 11% от младите хора имат високо ниво. Това сочи проучване, проведено от аналитичния център NAFI и застрахователната компания Rosgosstrakh Life.

„Седем от 10 руснаци демонстрират средно или високо ниво на финансова грамотност, но структурата на този показател става все по-нестабилна: делът на гражданите с ниско ниво се е увеличил с 4 процентни пункта през годината до 34%, докато тези с високо ниво са се увеличили с 5 процентни пункта до 21%. Най-уязвимата група са младите хора на възраст от 18 до 34 години: сред тях 51% имат ниско ниво на финансова грамотност, а само 11% имат високо ниво“, се посочва в материалите.

Отбелязва се, че най-добри показатели за финансова грамотност са регистрирани сред респонденти с висше образование, жители на големи градове и метрополни райони, както и заети лица. „По този начин финансовата грамотност в Русия все повече зависи не само от личната дисциплина, но и от средата: достъп до образование, навици за планиране и ежедневен опит с финансови продукти“, подчертават експертите.

Според аналитичния център NAFI индексът на финансова грамотност, който отразява способността на човек разумно да управлява личните си финанси, е бил 12,61 пункта през 2025 г., с 0,16 пункта по-ниско от нивото от 2024 г. Това, според експертите, показва стабилност на този показател през последните години. Проучването обаче показа, че делът на хората с високи и ниски нива на финансова грамотност нараства, докато броят на руснаците със средно ниво намалява.

„Делът на руснаците със средно ниво е намалял до 45%, като се е увеличил както делът на най-„напредналите“ граждани, така и делът на тези, които остават финансово уязвими. Предвид умерения спад на общия индекс, това означава, че финансовото поведение на населението става все по-малко еднородно“, се посочва в материалите.

Проучването показа също, че 77% от руснаците са спестявали пари под някаква форма до 2025 г., най-често чрез банкови спестовни сметки и депозити (32%). Експертите установиха също, че 69% от руснаците могат да изчислят лихвата по заем, но по-малко от половината могат правилно да изчислят проста лихва върху депозит (41%) и да оценят влиянието на инфлацията върху покупателната способност на парите (44%).

„Нивото на финансова грамотност сред руснаците е сравнително стабилно и по някои показатели показва постоянен растеж. Виждаме, че 70% от руснаците вече управляват семеен бюджет, което е със 7 процентни пункта повече от предходната година, а 56% (същото като през 2024 г.) си поставят дългосрочни финансови цели. Освен това, един на всеки трима руснаци вече има финансова предпазна мрежа с правилния размер – поне за три месеца – (34% спрямо 27% предходната година)“, отбелязат анализатори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОСТА

    15 6 Отговор
    ЗА КАКВО ИМ Е КАТО СИ ИМАТ ЗЛАТО ПЕТРОЛ ДИАМАНТИ И ВОДКА

    Коментиран от #5

    16:38 27.03.2026

  • 2 Пунко

    39 2 Отговор
    А във факти как сте със финансовата грамотност която стига до това да ви плащат за дивотии и пропаганда

    16:40 27.03.2026

  • 3 Ако им сметнем цялото население

    2 21 Отговор
    Над 90% са с ниска грамотност като цяло, мани ги финансите.

    Коментиран от #7, #32, #33

    16:40 27.03.2026

  • 4 си дзън

    7 20 Отговор
    Руснакът не може да държи молив в ръката, но виж бутилка и АК47 може.
    Затова е тази ниска грамотност.

    16:40 27.03.2026

  • 5 А па ти

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "КОСТА":

    нали си вече в клуба на богатите с евро празния джеб и еФтиния бендзин и банани

    Коментиран от #13

    16:41 27.03.2026

  • 6 Атина Палада

    5 23 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма!!!

    Коментиран от #8, #18, #21, #25, #34

    16:42 27.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Трол

    4 13 Отговор
    Хиляди руснаци мятат пачки през балконите и ги дават на мошеници за фалшиви самолетни билети.

    Коментиран от #24

    16:44 27.03.2026

  • 10 Гориил

    26 5 Отговор
    Нека уточня: Русия е дом на над двеста народа и етнически групи, говорещи десетки езици от различни групи. Има народи, живеещи в примитивнообщински общества, народи без връзка с континентална Русия, както и еленовъди, ловци и рибари, които никога не са виждали банкова сметка или застрахователна полица. В същото време в Русия, с традиционно високото си ниво на култура, образование и наука, има хора, които живеят в атмосфера на технологично превъзходство над всички останали страни по света. Кого имате предвид, когато твърдите, че руснаците и Русия са финансово неграмотни? Русия винаги е живяла в хармония между всички свои народи и никога не е потискала многобройните си етнически и национални групи, предлагайки им доброжелателна помощ и подкрепа.

    Коментиран от #15

    16:45 27.03.2026

  • 11 Юрий

    23 1 Отговор
    90% от българите са още по зле .

    16:47 27.03.2026

  • 12 за там не зная но в България са

    15 0 Отговор
    четири пети , което е много добре за някои нали

    16:48 27.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сатана Z

    18 0 Отговор
    То па Аспаруховите наследници до един са финансови гении и затова хвърлят чували с пари от балконите ,а и за капак им взеха парите в левове без да гъкнат

    16:50 27.03.2026

  • 15 КОСТА

    2 9 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    ТОВА ЗА ХАРМОНИЯТА ГО ПИШЕ В РОМАНИТЕ НА ГОГОЛ - ПОТВЪРЖДАВАМ

    16:50 27.03.2026

  • 16 Учител

    18 0 Отговор
    Докато при нас финансовото ниво на тази група е доста под нулата.Някои дори не познават числата .

    16:54 27.03.2026

  • 17 милено мари бая време те нямаше

    17 1 Отговор
    отде изскочи с тоз нов кьофишек
    а тук при тиквата са по грамотни
    и затова са най бедни в ес

    16:57 27.03.2026

  • 18 така е Установи се,че от цъкалницата

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Атина Палада
    по-просто живот.о няма!!!

    17:00 27.03.2026

  • 19 Факти

    13 2 Отговор
    Над половината руснаци са с ниска финансова грамотност за разлика от ЕССР, където народа "цъфти"

    17:01 27.03.2026

  • 20 пешо

    17 0 Отговор
    факти , РУСИЯ е на светлини години пред бг ние сме една затъпяваща нация

    17:01 27.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Фейк на часа

    15 0 Отговор
    И какво ви интересува това?
    По българските сайтове продължава примитивната русофобска пропаганда.
    Дори не осъзнавате колко сте жалки, редовно пишете дори против С. Корея и Ким Чен Ун,
    а никой не се интересува от нас и никой не знае за нашето съществуване.

    17:02 27.03.2026

  • 23 Гориил

    11 1 Отговор
    Русия не е държава в обичайния смисъл. Това е обширен континент със стотици географски и климатични региони, от горещи субтропици до полярни региони. Невъзможно е да се направи справедливо сравнение въз основа на статистика от Чукотка, Сахалин, Ханты-Мансийск, Сочи, Санкт Петербург или Москва.Винаги ще правите грешки и ще не можете да постигнете обективност. Обемите, разликите и разстоянията са твърде огромни. Русия е гигантски континент. Приблизително осемдесет процента от недостъпните и диви територии на Сибир и Далечния изток никога не са били изследвани от геолог, географ или предприемач.

    17:03 27.03.2026

  • 24 пешо

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    учат се от нашите баби

    17:04 27.03.2026

  • 25 Мнение

    14 3 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Има, има, погледни се пред огледалото и ще го видиш!

    Урсулопитеците, които въведоха 20на пакета санкции против Русия, щото влязла в укрия (нищо, че обама направи преврат там още 2014), не въведоха нито 1 пакет санкции против фащ, че влезе във Венецуела и в Иран??? До кога така с двойния аршин, а урсулеви чудовища?!

    Рано или късно урсулопитеците ще бъдат по килиите в затворите!!! Наистина са за там!!!

    17:04 27.03.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор
    И това е новина, публикувана в България, където дереджето е значително по-зле щот не само финансова ами никаква грамотност няма вече...

    17:04 27.03.2026

  • 27 Говори Карлуково

    7 0 Отговор
    Моите пациенти са с висока финансова култура - онези, които успяха да избягат от клиниката станаха журналисти в сайта Факти.

    17:05 27.03.2026

  • 28 евреи и араби са най добри финансисти

    3 4 Отговор
    Просиянците са с по -висока финанс грамотност от бг в момента.Чрез своите ментори ,които са създали и учили финанс ученици тук нивото на бг-финансисти е по ниско от това в просията!БГ по царско време сме имали много качествени хора и военни , Финансисти но са ги избили просиянците след 44г!

    Коментиран от #30

    17:07 27.03.2026

  • 29 Милена

    6 0 Отговор
    е "най- грамотната". Във всяка статия има по 2,3 грешки....най-малко.

    17:08 27.03.2026

  • 30 Извинявам се, пиша най-доброжелателно

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "евреи и араби са най добри финансисти":

    Нищо не ти се разбира. Имаш фундаментални проблеми с елементарната граматика.

    Коментиран от #43

    17:09 27.03.2026

  • 31 Обратни понятия

    6 1 Отговор
    Всеки, който не взима заеми от банки, не си дава пари за застраховки го смятат финансово неграмотен. Друго е да ти пробутват заеми, да ги преструктурират по няколко пъти, безполезни ценни книжа, биткойни, акции без покритие, потупват те като много грамотен и те доят докато могат.

    17:11 27.03.2026

  • 32 Какви ги дрънкаш

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ако им сметнем цялото население":

    Средното образование е задължително.

    17:12 27.03.2026

  • 33 Така ли?

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ако им сметнем цялото население":

    Я се огледай! У нас има цели фамилии неграмотни. Наскоро ме спира семейство мъж жена и дъщеря им , с молба да попълнят нейн формуляр за нещо. Питам ги защо дъщерята не ги попълни? Казват тя е неграмотна. А вие? И ние казват. Останах озадачен и впечатлен.

    Коментиран от #35, #36

    17:13 27.03.2026

  • 34 Има

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    По-просто е Атина Палада

    17:14 27.03.2026

  • 35 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Така ли?":

    Лошото е, че то вече и грамотните са на същото дередже...

    Коментиран от #44

    17:22 27.03.2026

  • 36 Мързи

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Така ли?":

    ги. Не са неграмотни. Така са научени, някой друг да им го свърши.

    17:26 27.03.2026

  • 37 Баба

    4 0 Отговор
    Славянска му работа. 90% от младото поколение в България не воже да чете и пише ръкописно.......

    17:27 27.03.2026

  • 38 Йоан Граматик

    4 0 Отговор
    Интересно,каква е грамотността на мутантката,избълвала това материалче.

    17:43 27.03.2026

  • 39 Мисира

    2 0 Отговор
    То в ЕСто какви грамотници управляват.Урсула,Кая и куп нещастници!

    18:06 27.03.2026

  • 40 Даа

    2 0 Отговор
    за Рассия всичко лошо или нищо в ефир и вестник, на принципа една жена ми каза, че го чула в градската тоалетна....

    18:07 27.03.2026

  • 41 Пука ми за европейците

    2 1 Отговор
    При 0,60 евро гориво, 20 евро парно и 20 евро ток на месец не ти трябва да си грамотен.

    18:43 27.03.2026

  • 42 Някой

    4 0 Отговор
    Защо ни пишете за руснаците? Защо не ни пишете за българите? Тук колко са? Все гледат да пуснат някоя статия за оплюване на Русия.

    18:46 27.03.2026

  • 43 дядо дръмпир

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Извинявам се, пиша най-доброжелателно":

    ако не разбираш ,това е от незнание!При теб има проблем с асоциативното мислене.Тоест не би трябвало да си добър в анализ на обстоятелства.сега ще го напиша СПЕЦИАЛНО за теб.Когато просия печели войната 1878г тя има възможност на база тази победа да спечели много ценен форпост ,който и носи огромни парични приходи.така създава нова българия управлявана от руски губернатори.до тук би трябвало и ти да разбираш.За да може да затвърди влиянието си тя използва свои Ментори тази дума означава учители ,както и свои попове. те създават една прослойка с времето ,която става русофилско ядро,което произвежда и прекроява руското мислене в бг.По този начин тук се наслоява ,корупция ,слаба финанс грамотност и се изкоренява особенно след 2световна война българската прослойка ,която се е създала за времето от 1878 до 1944г.Когато са убити такива като буров и други финансисти и на тяхно място сега виждаме децата на буровИТЕ Убийци!До тук схвана ли мисълта ми???.понеже теоретично един роб не може да бъде по добър от господаря си ,тоест бг не може да бъде по...от просия ,която все още ни управлява то аз по дедукция заключавам , просиянеца е по добър финансист от бг-.Не говоря конкретно ,а говоря за пасмината ,която се шири по медиите и облъчва хората.Сега би трябвало дори и ти да разбереш ,ако не си Ортодокс комунист ,който държи химикалката като тояга!ПС.убеден съм ,че ще триеш ,професоре....с ушанка!!!

    19:40 27.03.2026

  • 44 Като

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "ДрайвингПлежър":

    си много грамотен, можеш ли поне една данъчна декларация да попълниш.

    20:01 27.03.2026

  • 45 Еееех

    2 0 Отговор
    тия руснаци. Мира не ви дават.

    20:48 27.03.2026

  • 46 АНГЛИЧАНИТЕ ПОКАЗВАТ ВИСОКИ

    1 0 Отговор
    НИВА НА БАЛКОНИНГ ! ДОРИ ЦИГАНИН ИН ГИ Е ПРЕМИЕР !

    16:36 28.03.2026

  • 47 РУСНАЦИТЕ ВЯРВАТ ЧЕ БАНДЕРИЯ ШЕ ПОБЕДИ

    1 0 Отговор
    КАКТО И ЧЕ ПУТИН Е В КОМА !

    16:38 28.03.2026