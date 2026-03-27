Над половината руснаци са с ниска финансова грамотност

Над половината (51%) от руснаците на възраст от 18 до 34 години имат ниски нива на финансова грамотност, докато 11% от младите хора имат високо ниво. Това сочи проучване, проведено от аналитичния център NAFI и застрахователната компания Rosgosstrakh Life.

„Седем от 10 руснаци демонстрират средно или високо ниво на финансова грамотност, но структурата на този показател става все по-нестабилна: делът на гражданите с ниско ниво се е увеличил с 4 процентни пункта през годината до 34%, докато тези с високо ниво са се увеличили с 5 процентни пункта до 21%. Най-уязвимата група са младите хора на възраст от 18 до 34 години: сред тях 51% имат ниско ниво на финансова грамотност, а само 11% имат високо ниво“, се посочва в материалите.

Отбелязва се, че най-добри показатели за финансова грамотност са регистрирани сред респонденти с висше образование, жители на големи градове и метрополни райони, както и заети лица. „По този начин финансовата грамотност в Русия все повече зависи не само от личната дисциплина, но и от средата: достъп до образование, навици за планиране и ежедневен опит с финансови продукти“, подчертават експертите.

Според аналитичния център NAFI индексът на финансова грамотност, който отразява способността на човек разумно да управлява личните си финанси, е бил 12,61 пункта през 2025 г., с 0,16 пункта по-ниско от нивото от 2024 г. Това, според експертите, показва стабилност на този показател през последните години. Проучването обаче показа, че делът на хората с високи и ниски нива на финансова грамотност нараства, докато броят на руснаците със средно ниво намалява.

„Делът на руснаците със средно ниво е намалял до 45%, като се е увеличил както делът на най-„напредналите“ граждани, така и делът на тези, които остават финансово уязвими. Предвид умерения спад на общия индекс, това означава, че финансовото поведение на населението става все по-малко еднородно“, се посочва в материалите.

Проучването показа също, че 77% от руснаците са спестявали пари под някаква форма до 2025 г., най-често чрез банкови спестовни сметки и депозити (32%). Експертите установиха също, че 69% от руснаците могат да изчислят лихвата по заем, но по-малко от половината могат правилно да изчислят проста лихва върху депозит (41%) и да оценят влиянието на инфлацията върху покупателната способност на парите (44%).

„Нивото на финансова грамотност сред руснаците е сравнително стабилно и по някои показатели показва постоянен растеж. Виждаме, че 70% от руснаците вече управляват семеен бюджет, което е със 7 процентни пункта повече от предходната година, а 56% (същото като през 2024 г.) си поставят дългосрочни финансови цели. Освен това, един на всеки трима руснаци вече има финансова предпазна мрежа с правилния размер – поне за три месеца – (34% спрямо 27% предходната година)“, отбелязат анализатори.