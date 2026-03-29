Бивш шеф на Tesla разкри формулата на Илон Мъск за управление на компании

Предприемачът Илон Мъск използва специфичен петстъпков алгоритъм, ръководейки екипите си в Tesla и SpaceX. Този механизъм е описан от бившия президент на компанията Джон Макнийл в книгата му „Алгоритъмът“, съобщава The Wall Street Journal.

Алгоритъмът се състои от пет стъпки:

Поставяне под въпрос на всяко изискване;

Премахване на всички ненужни стъпки (или детайли) в процеса;

Опростяване и оптимизиране;

Ускоряване на цикъла;

Автоматизиране.

Според Макнийл, който напусна компанията през 2018 г., структурата за решаване на проблеми е била толкова банална, че един от ръководителите на компанията е предложил да се нарече алгоритъм, за да се комуникира по-добре този подход с всички служители.

Алгоритъмът се основава на първопринципно мислене, предпочитано от Мъск, каза Макнийл. „Първопринципното мислене за мен е намиране на същността на проблема в неговите компоненти – разбиване на проблема до атомно ниво“, каза той.

Новият проект Terafab притежава всички отличителни белези на този алгоритъм, пише вестникът. Както отбелязва изданието, част от скорошната стратегия на SpaceX за изкуствен интелект е преминаване към изграждане на центрове за данни в космоса, където според Мъск слънчевата енергия е в изобилие.

Планът обаче е възпрепятстван от недостиг на чипове. Мъск твърди, че глобалните доставчици произвеждат само около 2% от необходимото количество. Освен това, темпът на създаване на нови чипове е ограничен.

„Повечето бизнесмени вероятно биха казали, че могат само да чакат. Не и Мъск“, пише изданието.

„Това темпо е далеч под това, което искаме, така че или ще изградим Terafab, или няма да имаме чипове, а ни трябват“, каза Мъск.

Това е алгоритъмът, обясни Макнийл. „Илон има три бизнеса, които зависят от чипове, и той разбира, че тази зависимост е единна точка на отказ“, каза той.

Ключовата съставка на алгоритъма, отбеляза Макнийл, е чувството за неотложност в ежедневните операции. За Мъск това означава фокусиране върху един или два критични проблема и решаването им седмица след седмица.

„Седях на тези срещи и си мислех: „Почти сигурен съм, че изпълнителните директори на нашите конкуренти не правят седмични инженерни прегледи и не тласкат компаниите си да се движат толкова бързо“, каза Макнийл.

Говорейки за изстрелването на Terafab, Мъск каза, че Tesla, заедно със SpaceX и xAI, ще изграждат най-големия завод за производство на микрочипове в света. Tesla отбеляза, че 100-200 GW капацитет са необходими само за хуманоидните роботи Optimus и още един терават за изстрелване на захранвани от слънчева енергия сателити с изкуствен интелект в космоса.

Проектът се оценява на 25 милиарда долара, като целта е да се произвеждат от 100 до 200 милиарда чипове с изкуствен интелект и памет годишно. Ако проектът Terafab е успешен, Tesla, SpaceX и xAI вече няма да се налага да се конкурират с Microsoft, Google и Amazon за производствения капацитет на TSMC, най-големият производител на чипове в света, отбеляза Forbes.