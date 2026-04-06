Между бизнеса и Ведите: Виктор Францес гостува на „Мъдра усмивка“ с беседата „На лов за успех“

Какво означава да си успешен в свят, който мери всичко в цифри, и може ли един технологичен визионер да бъде едновременно и духовен изследовател? Отговор на тези въпроси ще потърси предприемачът Виктор Францес, който е специален гост на шестата беседа от цикъла „Посланията на Ведите за щастлив живот“.

Събитието, организирано от фондация „Калпатару“ и духовна общност „Мъдра усмивка“, ще се проведе утре, 7 април, от 19:00 ч. в hOUR SPACE (зала „Космос“).

Снимка: Фелия Барух

Успехът като посока, а не като дестинация

Виктор Францес, съосновател на „Орбител“ и архитект зад индийския телеком гигант Excitel, пренася опита си от управлението на системи за милиони потребители в Индия в полето на „духовния прагматизъм“. През последните години той успешно съчетава динамичния свят на високите технологии с практиката на бхакти-йога и търсенето на вътрешен баланс.

„В почти всички случаи бизнесите са свързани с материален прогрес, но никой не е успял да впечатли обществото трайно само с тримесечни резултати“, споделя Францес. Според него истинският успех не е трофей за стената, а състояние на духа и посока отвъд сухите цифри.

Основни акценти на срещата:

Преосмисляне на успеха: Как да преминем отвъд материалния фетиш към хармония в живота.

Лична отговорност: Какво в живота ни зависи изцяло от нас и как добрите желания се превръщат в реални резултати.

Хигиена на съзнанието: Как да съхраним „мъдрата си усмивка" и автентичния си глас в шума на социалните мрежи.

Уроците на смирението: Как стратегическите грешки в бизнеса могат да се превърнат в най-големите духовни победи.

Програма и участници

Водещ на вечерта ще бъде Благовест Белчев, а в дискусията със свои послания ще се включат духовният учител Свами Тиртха и самият Виктор Францес. Беседата е част от последователния път на „Мъдра усмивка“ – пространство за знание и радост, вдъхновено от мъдростта на Ведите.

„Успехът не е това, което постигаш, а това, в което се превръщаш“, гласи едно от водещите послания на вечерта, вдъхновено от духовните традиции.

ДЕТАЙЛИ ЗА СЪБИТИЕТО:

Дата: 7 април (вторник)

Час: 19:00 – 21:00 ч.

Място: hOUR SPACE, зала „Космос", ул. „Дякон Игнатий" 19, София

Вход: 5 евро (билети на място или чрез kalpataru.eu)

За организаторите:

Фондация „Калпатару“ е международна организация, популяризираща изкуството и познанието като път към по-добро качество на живот.

Духовна общност „Мъдра усмивка“ обединява търсещи хора около ценностите на Ведите, истината и служенето.