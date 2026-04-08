Grand Hotel Therme в Баня е най-добрият СПА хотел в българските села за 2026 г.

Grand Hotel Therme в Баня в община Разлог е най-добрият СПА хотел в българските села за 2026 г. Той е отличен на първо място в класацията топ 30 на най-добрите СПА хотели в българските села за 2026 г. в новия пролетен брой на списание Travel&Lifestyle.

Министърът на туризма Ирена Георгиева връчи вчера наградата на Невена Воденичарска от мениджърския екип на Grand Hotel Therme по време на церемония в столичното Iconic Studio.

СПА туризмът в българските села се развива все по-активно през последните години, благодарение на богатството от минерални извори и чистата природа, обяви министърът на туризма Ирена Георгиева. България е сред водещите страни в Европа по брой минерални води, като разполага с над 550 находища и около 1600 минерални извора, което създава отлични условия за балнео и СПА туризъм. „Много от тези извори се намират именно в малки населени места и села, където вече се изграждат модерни СПА хотели и комплекси“, каза министър Георгиева. Комбинацията от планински въздух, минерална вода и спокойствие превръщат селата в дестинации и предпочитано място за релакс, ритрийт и семейна почивка, допълни още тя.

Grand Hotel Therme разполага с най-големия СПА комплекс в България. Хотелът предлага разнообразни специализирани термални зони и басейни, сред които Infinity Pool, Experience Pool и впечатляващият „Звезден басейн“ с минерална вода, чиито естествени свойства обогатяват уелнес преживяването. СПА комплексът разполага и с уникални термални и уелнес помещения – ледената стая, медената стая и био сауната – които осигуряват изключителни сетивни преживявания. Това са само част от богатството на Grand Hotel Therme: ресторантът Aperi Therme, откритият Vitamin Bar, фитнес Pulse и иновативното СПА кино допълват модерния характер на комплекса, превръщайки всяко посещение в цялостно и запомнящо се изживяване.

На второ място в класацията е новият петзвезден луксозен и бутиков хотел - Villa Rossa Luxury & Spa Residence, който се намира в село Нареченски бани. Сградата е на бивша правителствена резиденция от времето на комунизма, а в нея са отсядали Тодор Живков и останалите членове на Политбюро. Личната стая на комунистическия диктатор се е ползвала само от него.

Третото място е за Zornitza Family Estate Relais & Chateaux, в с. Зорница, Мелник. Той разполага с топла минерална вода и е част от международната хотелска верига за луксозни имения - Relais & Châteaux. Това е един от най-луксозните комплекси в България.

Класацията е подредена безпристрастно на базата на отзивите на самите клиенти в резервационните платформи Booking, Hotels.com, Agoda, Tripadvisor, Facebook, Google и др., брой коментари, цени, категория, както и лични посещения на журналистите ни през миналата година. В нея попадат обекти, които имат изключителен уют, обзавеждане, обслужване, добра храна, атракции, забавления. В нея не попадат хотели в СПА дестинации в градовете, които са подредени в друга наша класация.

T&L Топ 30 на най-добрите СПА хотели в българските села за 2026 г.

Grand Hotel Therme, Баня, Разлог

Villa Rossa Luxury & Spa Residence, Нареченски бани

Zornitza Family Estate Relais & Chateaux, с. Зорница, Мелник

Alpina Luxury Chalets, Баня, Разлог

Casa di Fiore SPA and Medical Hotel, Кранево

СПА Комплекс "Белчински извор", Белчински бани

Хот Спрингс Медикъл и СПА, Баня, Разлог

Belchin Garden SPA&Wellness, Белчински бани

Парк и Спа Хотел Марково, с. Марково, Пловдив

Винен и спа комплекс Старосел, Старосел

Therma Palace - SPA Mineral Pool, Кранево

STILLATERM SPA, Минерални бани, Хасково

ECO Therma Village - SPA Mineral Pool, Кранево

Спа Хотел Калиста, Старозагорски минерални бани

Therma Vitae, Огняново

Мантар Спа Хотел, Марикостиново, Петрич

Алфаризорт Палас Чифлика, Чифлик, Троян

Seven Springs, Баня, Разлог

Regnum Banya Thermal Hotel, Баня, Разлог

Парадайс, Огняново

Waterside SPA Hotel, Огняново

Спа Хотел Армира, Старозагорски минерални бани

SIBIYA, Огняново

Баня Аква Ризорт, Баня, Разлог

Royal Valentina Castle, Огняново

Семеен хотел “Рай”, Огняново

Елеганс СПА Хотел, Огняново

Хотел Аква Варвара, Варвара, Пазарджик

Хотел Алфарезорт Термал Чифлика, Чифлик, Троян

Комплекс Варвара, Варвара, Пазарджик

