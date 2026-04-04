Цените на козунаците и яйцата преди Великден

4 Април, 2026 10:07 1 274 13

Въпреки лекото увеличение в магазините, цените на едро остават почти без промяна

Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Богата е палитрата от козунаци тази година преди Великден, като разнообразието на пазара може да задоволи и най-претенциозния вкус. Освен традиционните варианти, все по-популярни стават и празничните кошници, които включват козунаци, яйца, курабии и други сладки изкушения. Според производители обаче цените са се повишили с около 5% спрямо миналата година.

В пекарните цените варират според съставките и начина на приготвяне. „Тази година козунаците са между 6 и 10 евро за половин килограм. Натуралният козунак е около 6 евро, с шоколад - 8 евро, а италианското панетоне достига 10 евро“, обясни собственикът на верига пекарни Нестор Куцев. Най-луксозните предложения като безглутенов козунак с черен шоколад и ядки достигат до 30 евро.

Майсторите хлебари споделят, че тайната на добрия козунак остава непроменена - качествени продукти и внимание към детайла. „Слагаме яйца, прясно мляко, масло, захар и брашно и задължително капчица любов“, казва хлебарят Драгомир Петров. В същото време се наблюдава нова тенденция при сладките изделия -традиционните курабии постепенно се заменят от ръчно направени маслени бисквити с празнична декорация.

В търговската мрежа по-обикновените козунаци струват между 2.50 и 3 евро, докато по-специалните - с кремове, плодове или ядки, достигат до 6 евро. Част от потребителите планират да отделят между 5 и 20 евро за празника, а други предпочитат да приготвят козунака у дома заради качеството. Производителите обясняват поскъпването с увеличените цени на суровините като яйца, масло и шоколад, както и с очакваното отражение на по-скъпите горива върху производството през следващите седмици.

От птицефермата до щанда в магазина - екип на NOVA проследи пътя на яйцето и как се формира крайната му цена. В база край София всеки ден през поточната линия преминават около 50 000 яйца, които се сортират и окачествяват преди да стигнат до търговската мрежа. „Това е нашият склад за яйца. Тук се окачествяват яйцата, които се произвеждат в нашата птицевъдна ферма“, обясни председателят на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов.

Данните показват, че въпреки лекото увеличение в магазините, цените на едро остават почти без промяна. По информация на КНСБ през март миналата година 10 яйца са стрували 2,86 лв., а през февруари тази година - 2,98 лв. „Ако погледнем цените на едро в ЕС за една година, разликата е незначителна. За България покачването е не повече от 5%“, посочи Гълъбов и допълни, че у нас яйцата остават сред най-евтините в Европейския съюз.

Разликата между цените на едро и на дребно обаче се обяснява с редица фактори. „Горивата, токът и фуражите пряко влияят върху себестойността“, каза още той, но подчерта, че крайната цена се определя и от търсенето, предлагането и нагласите на потребителите. По думите му производителите разчитат на по-голям обем продажби, а не на рязко повишаване на цените.

Очакванията са около Великден да има достатъчно яйца на пазара, включително и вносни, основно в големите търговски вериги. „На едро цената няма да се повиши. На дребно е възможно да има минимални колебания, но очаквам и промоции“, каза Гълъбов. Той увери, че качеството ще бъде гарантирано, а българските яйца лесно могат да бъдат разпознати по маркировката с код „BG“ върху черупката.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бургас

    9 8 Отговор
    Най-луксозните предложения като безглутенов козунак с черен шоколад и ядки достигат до 30 евро
    Искам да поръчам 1000 броя

    Коментиран от #4, #5, #10

    10:13 04.04.2026

  • 3 Жорко

    12 2 Отговор
    Искам да си купя козунак от канадката на Кирчо. Колко струва?🤣

    10:32 04.04.2026

  • 4 Новичок

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бургас":

    60лв. С какви ли яйца е правен ??? И тази година ще има ,,козунака само го миришеме,, Пфу...

    10:39 04.04.2026

  • 5 Фурнята

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бургас":

    Щом има кой да ги плаща тия "златни" козиняци и по 500 левро да ги продават все ми е тая. Голямата философия да се направи някакъв козиняк. Какво толкова има в това половин кило? и какво толкова му е направено? А иначе е скъпо месото, сиренето, млякото, доматито и цръвените чушки през февруари или репичките и марулята през януари.
    Не е луд който иска цената, луд е който я плаща, докато има балъци, ще има и тарикати. Ако никой не купи и не продадат продукцията, да видим дали пак ще искат такиви пари.

    Коментиран от #6

    10:59 04.04.2026

  • 6 Модерни времена

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Фурнята":

    Днешната жена е "професионалистка" в работата си, примадона в обществото и не и трябва да е домакиня в кухнята. Която е некадърна да си омеси козунак, ако иска да яде ще си плаща, ако не плаща - да се снима с него, да вземе и децата и мъжа си с нея за снимката, а после да разказват с какъв хубав козунак са се снимали.

    11:31 04.04.2026

  • 7 Сатана Z

    6 3 Отговор
    Козунаците Миналата година бяха 5 лъва ,а сега са 10 евро.
    Ба х тая инфлация.

    Коментиран от #13

    12:07 04.04.2026

  • 8 стоян

    4 1 Отговор
    Значи за 350 грама брашно едно яйце една лъжица захар малко лимонадена боя и вода козанак от 500 грама цена 6 евро

    Коментиран от #9

    13:28 04.04.2026

  • 9 Не Знам Къде ?

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "стоян":

    Изчезнаха !

    Истинските !

    Козунаци ?

    13:38 04.04.2026

  • 10 Щом е Тесто !

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бургас":

    Щом е Тесто !

    Не ми го Хвали !

    Хляб !

    Не ЯМ !

    13:42 04.04.2026

  • 11 Направете си сами

    1 1 Отговор
    Тайната на хубавия козунак е в двойното втасване - един път след замесване, втори път във формата, преди печене.

    14:57 04.04.2026

  • 12 Айше

    0 2 Отговор
    Безбожно скъпи са
    Къв Великден ще се празнува без бог

    14:58 04.04.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    При нас в Москва, в Българския магазин са 9 евро

    16:30 04.04.2026