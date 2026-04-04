Цените на козунаците и яйцата преди Великден

Богата е палитрата от козунаци тази година преди Великден, като разнообразието на пазара може да задоволи и най-претенциозния вкус. Освен традиционните варианти, все по-популярни стават и празничните кошници, които включват козунаци, яйца, курабии и други сладки изкушения. Според производители обаче цените са се повишили с около 5% спрямо миналата година.

В пекарните цените варират според съставките и начина на приготвяне. „Тази година козунаците са между 6 и 10 евро за половин килограм. Натуралният козунак е около 6 евро, с шоколад - 8 евро, а италианското панетоне достига 10 евро“, обясни собственикът на верига пекарни Нестор Куцев. Най-луксозните предложения като безглутенов козунак с черен шоколад и ядки достигат до 30 евро.

Майсторите хлебари споделят, че тайната на добрия козунак остава непроменена - качествени продукти и внимание към детайла. „Слагаме яйца, прясно мляко, масло, захар и брашно и задължително капчица любов“, казва хлебарят Драгомир Петров. В същото време се наблюдава нова тенденция при сладките изделия -традиционните курабии постепенно се заменят от ръчно направени маслени бисквити с празнична декорация.

В търговската мрежа по-обикновените козунаци струват между 2.50 и 3 евро, докато по-специалните - с кремове, плодове или ядки, достигат до 6 евро. Част от потребителите планират да отделят между 5 и 20 евро за празника, а други предпочитат да приготвят козунака у дома заради качеството. Производителите обясняват поскъпването с увеличените цени на суровините като яйца, масло и шоколад, както и с очакваното отражение на по-скъпите горива върху производството през следващите седмици.

От птицефермата до щанда в магазина - екип на NOVA проследи пътя на яйцето и как се формира крайната му цена. В база край София всеки ден през поточната линия преминават около 50 000 яйца, които се сортират и окачествяват преди да стигнат до търговската мрежа. „Това е нашият склад за яйца. Тук се окачествяват яйцата, които се произвеждат в нашата птицевъдна ферма“, обясни председателят на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов.

Данните показват, че въпреки лекото увеличение в магазините, цените на едро остават почти без промяна. По информация на КНСБ през март миналата година 10 яйца са стрували 2,86 лв., а през февруари тази година - 2,98 лв. „Ако погледнем цените на едро в ЕС за една година, разликата е незначителна. За България покачването е не повече от 5%“, посочи Гълъбов и допълни, че у нас яйцата остават сред най-евтините в Европейския съюз.

Разликата между цените на едро и на дребно обаче се обяснява с редица фактори. „Горивата, токът и фуражите пряко влияят върху себестойността“, каза още той, но подчерта, че крайната цена се определя и от търсенето, предлагането и нагласите на потребителите. По думите му производителите разчитат на по-голям обем продажби, а не на рязко повишаване на цените.

Очакванията са около Великден да има достатъчно яйца на пазара, включително и вносни, основно в големите търговски вериги. „На едро цената няма да се повиши. На дребно е възможно да има минимални колебания, но очаквам и промоции“, каза Гълъбов. Той увери, че качеството ще бъде гарантирано, а българските яйца лесно могат да бъдат разпознати по маркировката с код „BG“ върху черупката.