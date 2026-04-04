Цените на козунаците и яйцата преди Великден

Богата е палитрата от козунаци тази година преди Великден, като разнообразието на пазара може да задоволи и най-претенциозния вкус. Освен традиционните варианти, все по-популярни стават и празничните кошници, които включват козунаци, яйца, курабии и други сладки изкушения. Според производители обаче цените са се повишили с около 5% спрямо миналата година.
В пекарните цените варират според съставките и начина на приготвяне. „Тази година козунаците са между 6 и 10 евро за половин килограм. Натуралният козунак е около 6 евро, с шоколад - 8 евро, а италианското панетоне достига 10 евро“, обясни собственикът на верига пекарни Нестор Куцев. Най-луксозните предложения като безглутенов козунак с черен шоколад и ядки достигат до 30 евро.
Майсторите хлебари споделят, че тайната на добрия козунак остава непроменена - качествени продукти и внимание към детайла. „Слагаме яйца, прясно мляко, масло, захар и брашно и задължително капчица любов“, казва хлебарят Драгомир Петров. В същото време се наблюдава нова тенденция при сладките изделия -традиционните курабии постепенно се заменят от ръчно направени маслени бисквити с празнична декорация.
В търговската мрежа по-обикновените козунаци струват между 2.50 и 3 евро, докато по-специалните - с кремове, плодове или ядки, достигат до 6 евро. Част от потребителите планират да отделят между 5 и 20 евро за празника, а други предпочитат да приготвят козунака у дома заради качеството. Производителите обясняват поскъпването с увеличените цени на суровините като яйца, масло и шоколад, както и с очакваното отражение на по-скъпите горива върху производството през следващите седмици.
От птицефермата до щанда в магазина - екип на NOVA проследи пътя на яйцето и как се формира крайната му цена. В база край София всеки ден през поточната линия преминават около 50 000 яйца, които се сортират и окачествяват преди да стигнат до търговската мрежа. „Това е нашият склад за яйца. Тук се окачествяват яйцата, които се произвеждат в нашата птицевъдна ферма“, обясни председателят на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов.
Данните показват, че въпреки лекото увеличение в магазините, цените на едро остават почти без промяна. По информация на КНСБ през март миналата година 10 яйца са стрували 2,86 лв., а през февруари тази година - 2,98 лв. „Ако погледнем цените на едро в ЕС за една година, разликата е незначителна. За България покачването е не повече от 5%“, посочи Гълъбов и допълни, че у нас яйцата остават сред най-евтините в Европейския съюз.
Разликата между цените на едро и на дребно обаче се обяснява с редица фактори. „Горивата, токът и фуражите пряко влияят върху себестойността“, каза още той, но подчерта, че крайната цена се определя и от търсенето, предлагането и нагласите на потребителите. По думите му производителите разчитат на по-голям обем продажби, а не на рязко повишаване на цените.
Очакванията са около Великден да има достатъчно яйца на пазара, включително и вносни, основно в големите търговски вериги. „На едро цената няма да се повиши. На дребно е възможно да има минимални колебания, но очаквам и промоции“, каза Гълъбов. Той увери, че качеството ще бъде гарантирано, а българските яйца лесно могат да бъдат разпознати по маркировката с код „BG“ върху черупката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бургас
Искам да поръчам 1000 броя
Коментиран от #4, #5, #10
10:13 04.04.2026
3 Жорко
10:32 04.04.2026
4 Новичок
До коментар #2 от "Бургас":60лв. С какви ли яйца е правен ??? И тази година ще има ,,козунака само го миришеме,, Пфу...
10:39 04.04.2026
5 Фурнята
До коментар #2 от "Бургас":Щом има кой да ги плаща тия "златни" козиняци и по 500 левро да ги продават все ми е тая. Голямата философия да се направи някакъв козиняк. Какво толкова има в това половин кило? и какво толкова му е направено? А иначе е скъпо месото, сиренето, млякото, доматито и цръвените чушки през февруари или репичките и марулята през януари.
Не е луд който иска цената, луд е който я плаща, докато има балъци, ще има и тарикати. Ако никой не купи и не продадат продукцията, да видим дали пак ще искат такиви пари.
Коментиран от #6
10:59 04.04.2026
6 Модерни времена
До коментар #5 от "Фурнята":Днешната жена е "професионалистка" в работата си, примадона в обществото и не и трябва да е домакиня в кухнята. Която е некадърна да си омеси козунак, ако иска да яде ще си плаща, ако не плаща - да се снима с него, да вземе и децата и мъжа си с нея за снимката, а после да разказват с какъв хубав козунак са се снимали.
11:31 04.04.2026
7 Сатана Z
Ба х тая инфлация.
Коментиран от #13
12:07 04.04.2026
8 стоян
Коментиран от #9
13:28 04.04.2026
9 Не Знам Къде ?
До коментар #8 от "стоян":Изчезнаха !
Истинските !
Козунаци ?
13:38 04.04.2026
10 Щом е Тесто !
До коментар #2 от "Бургас":Щом е Тесто !
Не ми го Хвали !
Хляб !
Не ЯМ !
13:42 04.04.2026
11 Направете си сами
14:57 04.04.2026
12 Айше
Къв Великден ще се празнува без бог
14:58 04.04.2026
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Сатана Z":При нас в Москва, в Българския магазин са 9 евро
16:30 04.04.2026