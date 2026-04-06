Войната в Близкия изток удари британската индустрия на fish and chips

Покачващите се цени на енергията поради конфликта в Близкия изток са засегнали производството на традиционното британско ястие пържена риба и пържени картофи (fish and chips), предава аг. Франс Прес.

Преди конфликта, британските рибари са похарчили около 5000 паунда за тралиране на пикша и треска - основните съставки на бързото хранене - в Северно море. Разходите за гориво оттогава са се увеличили поне два пъти. „При последното ни пътуване похарчихме около 10 000 паунда“, каза рибар пред агенцията. Той подчерта, че с тези темпове допълнителните му годишни разходи биха могли да надхвърлят 100 000 паунда.

Отбелязва се, че покачващите се разходи за гориво може да не окажат незабавен ефект върху цените на рибата, но производителите са обезпокоени от евентуален спад в търсенето поради намаления трафик на ресторантите.

В края на март и началото на април цените на горивата в Европа започнаха рязко да се покачват на фона на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран и прекъсванията на корабоплаването в Ормузкия проток.