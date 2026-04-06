Войната в Близкия изток удари британската индустрия на fish and chips

Войната в Близкия изток удари британската индустрия на fish and chips

6 Април, 2026 22:11 1 012 9

  • великобритания-
  • цени-
  • риба-
  • рибари-
  • транспорт-
  • поскъпване-
  • fish and chips

Близо 100 000 паунда могат да достигнат допълнителните годишни разходи

Войната в Близкия изток удари британската индустрия на fish and chips - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Покачващите се цени на енергията поради конфликта в Близкия изток са засегнали производството на традиционното британско ястие пържена риба и пържени картофи (fish and chips), предава аг. Франс Прес.

Преди конфликта, британските рибари са похарчили около 5000 паунда за тралиране на пикша и треска - основните съставки на бързото хранене - в Северно море. Разходите за гориво оттогава са се увеличили поне два пъти. „При последното ни пътуване похарчихме около 10 000 паунда“, каза рибар пред агенцията. Той подчерта, че с тези темпове допълнителните му годишни разходи биха могли да надхвърлят 100 000 паунда.

Отбелязва се, че покачващите се разходи за гориво може да не окажат незабавен ефект върху цените на рибата, но производителите са обезпокоени от евентуален спад в търсенето поради намаления трафик на ресторантите.

В края на март и началото на април цените на горивата в Европа започнаха рязко да се покачват на фона на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран и прекъсванията на корабоплаването в Ормузкия проток.


Великобритания
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Е и и

    11 1 Отговор
    Пука ли ви за британците? 🙄

    Коментиран от #3, #6

    22:13 06.04.2026

  • 2 Край, това е

    10 0 Отговор
    истинският край... с войната в Украйна намаляха доставките на риба от Русия, сега висока цена за горивото... ужас, дано се оправят като ядат свинско и телешко пакистанците и индийците в англия...

    22:19 06.04.2026

  • 3 Естет

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е и и":

    Мен лично ма боли дедавия

    22:21 06.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Около мен всички заведения и магазини затварят заради високите разходи в еврозоната.Само аз останах и заведението ми е тъпкано.

    Коментиран от #5, #8

    22:22 06.04.2026

  • 5 Сега ще си

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    легнеш с тъпкача Асен василев и ще спиш спокойно щот те е натъпкал... после ти него и те така те...

    22:27 06.04.2026

  • 6 Неподписан

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е и и":

    Англичаните не са човеци,ето част от онова което ми казаха години преди да започнат тези неща м/у Руската Федерация и Украйна : "Ти не знаеш кои сме ние англичаните,ние ще смачкаме Руската Федерация"

    22:30 06.04.2026

  • 7 Мдаа!🤔

    7 0 Отговор
    Британия е 00 и в нея няма индустрия! Има педофили и други разновидности на ППДБ!

    22:30 06.04.2026

  • 8 Тъпкана ти е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Главата с бръмбари.

    22:32 06.04.2026

  • 9 СаЛфетката

    0 0 Отговор
    Блазе им! Ако в Бг вдигнат цените на салфетките ще направят входа в чалготеките по 20 левро!

    23:36 06.04.2026