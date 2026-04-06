Изкуственият интелект лекува болести, но и създава опасни патогени

Благодарение на изкуствения интелект (ИИ) човечеството ще може да лекува някои болести, но в ръцете на престъпници той може да се превърне в инструмент за създаване на нови патогени. Това заяви Сам Алтман, главен изпълнителен директор на американската компания OpenAI.

В момента усъвършенстваните модели, използвани в биологичните изследвания, са в ръцете на ограничен брой „доста отговорни“ компании, каза предприемачът. Той предположи, че такива модели скоро биха могли да станат публично достъпни.

„Моделите ще могат да помогнат на хората да извършват биологични изследвания на много високо ниво и редица заболявания ще бъдат излекувани. Някои ще се опитат да използват моделите за злонамерени цели. Скоро появата на терористични групи, които използват модели за създаване на нови патогени, вече няма да бъде теоретична“, каза той в интервю за Axios.

Според него не само конкретни компании, но и обществото като цяло трябва да бъдат подготвени за подобен сценарий.