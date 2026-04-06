Изкуственият интелект лекува болести, но и създава опасни патогени

Изкуственият интелект лекува болести, но и създава опасни патогени

6 Април, 2026 22:37 574 5

  • open ai-
  • сам алтман-
  • патогени-
  • болести-
  • оръжие-
  • лечение

Усъвършенстваните модели, използвани в биологичните изследвания, скоро биха могли да станат публично достъпни

Изкуственият интелект лекува болести, но и създава опасни патогени - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Благодарение на изкуствения интелект (ИИ) човечеството ще може да лекува някои болести, но в ръцете на престъпници той може да се превърне в инструмент за създаване на нови патогени. Това заяви Сам Алтман, главен изпълнителен директор на американската компания OpenAI.

В момента усъвършенстваните модели, използвани в биологичните изследвания, са в ръцете на ограничен брой „доста отговорни“ компании, каза предприемачът. Той предположи, че такива модели скоро биха могли да станат публично достъпни.

Моделите ще могат да помогнат на хората да извършват биологични изследвания на много високо ниво и редица заболявания ще бъдат излекувани. Някои ще се опитат да използват моделите за злонамерени цели. Скоро появата на терористични групи, които използват модели за създаване на нови патогени, вече няма да бъде теоретична“, каза той в интервю за Axios.

Според него не само конкретни компании, но и обществото като цяло трябва да бъдат подготвени за подобен сценарий.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе,

    7 0 Отговор
    тия, дето нямате естествен интелект, почнете да се лекувате при психиатър!

    22:38 06.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    5 0 Отговор
    пускам твто и изпадам в ужас - некъв наркоман карлос ми обяснява отде си набавя дневната доза

    22:42 06.04.2026

  • 3 Пич

    4 1 Отговор
    Отново не схващате!!! Главният въпрос е - Защо!!! Вие нямате ли интелект, или имате вътрешното усещане, че сте много тъпи, та ви трябва изкуствен интелект ?! За да не обяснявам дълго - ваксините за ковид ви бяха представяни като спасение, а сега умират ваксинираните !!!

    22:46 06.04.2026

  • 4 Някой си

    2 0 Отговор
    Последствията от ковид ще са нищо в сравнение с този;интелект;!Скоро,ама много скоро ще ни засърби страшно!Мислете хора!

    23:16 06.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.