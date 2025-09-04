Новини
Украйна подписа договори за отбрана с компании от Полша и Турция
  Тема: Украйна

4 Септември, 2025 15:21 545 5

  • украйна-
  • полша-
  • турция-
  • отбрана-
  • оръжие-
  • договори

Един от тях е за доставка на пробна партида навигационни средства от турска компания

Украйна подписа договори за отбрана с компании от Полша и Турция - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украинският военен концерн „Укроборонпром“ подписа договори с полски, европейски и турски компании за доставка на навигационно оборудване и компоненти за производството на оръжия, съобщи ръководителят на украинския концерн Герман Сметанин.

„Едно от предприятията на Укроборонпром днес успешно проведе преговори по детайлите на проект за производство на компоненти за едно от изделията на украинския завод. Сключени са няколко сделки“, написа Сметанин в своя Telegram канал.

Първият договор за доставка на критични компоненти за производството на боеприпаси беше подписан между едно от предприятията на Укроборонпром с компания от най-големия полски отбранителен концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa), отбеляза ръководителят на украинския военен концерн.

Друг договор беше подписан с европейски доставчик за двугодишен период за доставка на „значителен брой изделия, които ще осигурят производството на тежко въоръжение в завода на Укроборонпром“. Сметанин не уточни от коя държава е тази компания. Третият договор се отнася до доставката на пробна партида навигационни средства от турска компания.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 1 Отговор
    Когато човечеството се засили да се превъоръжава безмислено , пада стандарта на живот по целия свят ! Най добрите години на просперитет са обратното - когато има мир и спокойствие ! Тези закони засягат всички ви !!!

    15:24 04.09.2025

  • 2 оня с коня

    1 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    15:26 04.09.2025

  • 3 Хмм

    5 0 Отговор
    но иначе Турция била неутрална и само тя можела да организира среща на Путин със зеленски

    15:45 04.09.2025

  • 4 Митко саллаков

    3 0 Отговор
    След като Байрактар даде фира,свободни места бол.

    15:50 04.09.2025

  • 5 А пари?

    2 0 Отговор
    С какви пари ще ги плащат тези доставки? С нашите ли?

    15:57 04.09.2025