Украйна подписа договори за отбрана с компании от Полша и Турция

Украинският военен концерн „Укроборонпром“ подписа договори с полски, европейски и турски компании за доставка на навигационно оборудване и компоненти за производството на оръжия, съобщи ръководителят на украинския концерн Герман Сметанин.

„Едно от предприятията на Укроборонпром днес успешно проведе преговори по детайлите на проект за производство на компоненти за едно от изделията на украинския завод. Сключени са няколко сделки“, написа Сметанин в своя Telegram канал.

Първият договор за доставка на критични компоненти за производството на боеприпаси беше подписан между едно от предприятията на Укроборонпром с компания от най-големия полски отбранителен концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa), отбеляза ръководителят на украинския военен концерн.

Друг договор беше подписан с европейски доставчик за двугодишен период за доставка на „значителен брой изделия, които ще осигурят производството на тежко въоръжение в завода на Укроборонпром“. Сметанин не уточни от коя държава е тази компания. Третият договор се отнася до доставката на пробна партида навигационни средства от турска компания.