Турция иска да модернизира флота си, като изнася оръжия за Азия

Турция възнамерява частично да финансира строителството на кораби, като продава оръжия на азиатски страни на фона на напрежението в Индо-Тихоокеанския регион, съобщава порталът Nikkei Asia, позовавайки се на анализатори.

„Турция очаква частично да финансира модернизацията на флота си чрез агресивна експортна политика към приятелски и съюзнически страни, тъй като споровете за Южнокитайско море, напрежението между Пакистан и Индия и други проблеми в Индо-Тихоокеанския регион увеличават търсенето на оръжия“, каза пред онлайн изданието експерт от изследователския център на ОАЕ Trends Research &. Серхат Сюха Джубукджуоглу.

Според Nikkei Asia, Анкара възнамерява да похарчи около 13 млрд. USD за модернизиране на военноморските сили, като правителството планира да получи част от средствата чрез износ. Турция вече е подписала споразумения с Индонезия през 2025 г. за доставка на фрегати. Турция вече е подписала споразумения за доставка на кораби за Малайзия, Пакистан, Туркменистан и Азербайджан. През 2027 г. се очакват нови доставки на патрулни кораби за Малайзия.

Както се съобщава в публикацията, миналата година Анкара се класира на 11-то място в света по износ на оръжие и на 17-то място по военни разходи. Миналата година републиката е изнесла оръжия на стойност почти 7,1 млрд. USD. В същото време правителството е отпуснало 1,6 трилиона лири (около 38,7 млрд. USD) за разходи за отбрана в бюджета за текущата година.