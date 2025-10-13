Новини
Бизнес »
Европа е купила американско оръжие за рекордна сума през 2024 година

Европа е купила американско оръжие за рекордна сума през 2024 година

13 Октомври, 2025 13:43 442 5

  • оръжие-
  • сащ-
  • европа-
  • сделки-
  • рекорд-
  • пари

Сделките са били на обща стойност 76 милиарда долара

Европа е купила американско оръжие за рекордна сума през 2024 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейските покупки на американски оръжия през 2024 г. достигнаха рекордните 76 млрд. USD. Според проучване на европейския мозъчен тръст Bruegel, ръстът на разходите за отбрана през последните години допълнително е увеличил зависимостта на Европа от американските оръжия.

Авторите на проучването са анализирали 1179 уведомления за сделки за продажби на военни стоки в чужбина от 2008 г. насам. В документа се отбелязва, че само от 2022 до 2024 г. доставките от САЩ са представлявали приблизително половината (50,7%) от разходите на европейските членове на НАТО. Освен това, през 2019-2021 г. тази цифра е била почти 28%, посочват експерти.

Зависимостта на Европа е особено значителна по отношение на високотехнологичното оборудване, включително системи за противовъздушна отбрана, ракети и изтребители, както и допълнително оборудване. Тази ситуация, предупреждават авторите на доклада, дава на Вашингтон значителен лост за влияние върху Европа, който може да бъде използван не само в отбраната, но и в търговията.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смелия милиционер ВВП

    0 2 Отговор
    Ние ще отговорим на американската агресия с Томахок като засилим борбата за сваляне на американските ракети насочени към Москва и Ленинград. Да не си помислите че имам много общо с фамилията си... неее

    13:48 13.10.2025

  • 2 Дедо ви

    2 0 Отговор
    Мозъчен тръст с една мозъчна гънка - дайте да дадем пари на вятъра.

    13:50 13.10.2025

  • 3 И НИЕ И НИЕ

    3 0 Отговор
    КУПИХМЕ-ОЩЕ НЕ СА ДОШЛИ ВСИЧКИТЕ ОТ ПОРЪЧКАТА НО ПАРИТЕ СА ДАДЕНИ И МАЛКО ЪПГРЕИД ЗА ОКЛО 5 С ДЕВЕТ НУЛИ И СМЕ В ИГРАТА

    13:51 13.10.2025

  • 4 Трол

    3 0 Отговор
    Тази година е само за загрявка.

    14:00 13.10.2025

  • 5 Някой

    1 0 Отговор
    Да наложат санкции и мита на американските оръжия, газ и петрол.

    14:07 13.10.2025