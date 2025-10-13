Европа е купила американско оръжие за рекордна сума през 2024 година

Европейските покупки на американски оръжия през 2024 г. достигнаха рекордните 76 млрд. USD. Според проучване на европейския мозъчен тръст Bruegel, ръстът на разходите за отбрана през последните години допълнително е увеличил зависимостта на Европа от американските оръжия.

Авторите на проучването са анализирали 1179 уведомления за сделки за продажби на военни стоки в чужбина от 2008 г. насам. В документа се отбелязва, че само от 2022 до 2024 г. доставките от САЩ са представлявали приблизително половината (50,7%) от разходите на европейските членове на НАТО. Освен това, през 2019-2021 г. тази цифра е била почти 28%, посочват експерти.

Зависимостта на Европа е особено значителна по отношение на високотехнологичното оборудване, включително системи за противовъздушна отбрана, ракети и изтребители, както и допълнително оборудване. Тази ситуация, предупреждават авторите на доклада, дава на Вашингтон значителен лост за влияние върху Европа, който може да бъде използван не само в отбраната, но и в търговията.