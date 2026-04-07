Франция изтегли от САЩ златния си резерв

Френската централна банка (Banque de France - BdF) обяви, че в периода юли 2025 - януари 2026 г. е обновила 129 тона, около 5% от общите си запаси, като е спечелила от това 12.8 млрд. EUR. Банката поетапно заменя по-старото, нестандартно злато с кюлчета, които отговарят на съвременните международни стандарти. Голямото "прибиране" е било през 1963 - 1966 г. , когато са изтеглени най-значителни количества - от ФЕД и от Английската централна банка. Днес процесът на изтегляне на златото от Ню Йорк е напълно завършен.
Вместо да рафинира и транспортира златото, останало в САЩ, Франция е предпочела да го продаде и да закупи от европейските борси нови, съобразени с модерните стандарти кюлчета. Все още има 134 тона по-стари кюлчета и монети, които банката възнамерява да замени до 2028 г.
Решението за изтегляне от САЩ не е политически мотивирано, а е изцяло икономически обосновано.
Благодарение основно на златните сделки централната банка е заличила загубата от 7.7 млрд. EUR от 2024 г. и преди миналата година е реализирала 8.1 млрд. EUR нетна печалба.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
13:53 07.04.2026
13:54 07.04.2026
13:54 07.04.2026
13:54 07.04.2026
До коментар #1 от "Боруна Лом":Нашият златен резерв в Лондон е подменен с фалшиви кюлчета.Китай ги разкри.Позлатен волфрам.
13:55 07.04.2026
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Нашето злато е изнесено от продажбите комунисти в Москва,като залог за заем. Още си е там,но връщане от Москва,никога.
13:58 07.04.2026
До коментар #3 от "будали":Чукча- писател, НЕ ЧЕТ❗
Продали са златото от САШт и са закупили НОВО ❗
13:59 07.04.2026
До коментар #1 от "Боруна Лом":Никога няма да си приберем златото от мръсните юдохазари в Лононсити.
14:00 07.04.2026
До коментар #6 от "Гост":Златото и 67 млрд лв са дадени на Райха за войната с Русия.След 9 ти септември банкерите в БНБ са съдени за това.
14:00 07.04.2026
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Софийски, не се газирай излишно. Нашият златен резерв, ще го върнат, само ако веднага след това го дарят на укpoнацитатa да си направят още златни бидета.
14:02 07.04.2026
14:05 07.04.2026
До коментар #1 от "Боруна Лом":Миналата година нашите предатели купиха още 2 тона злато на най-скъпата цена и го подариха на Лагардите и Урсулите да си имат, щото сме най-богатите в клуба на богатите.
14:05 07.04.2026
От тогава ДОЛАРЪТ е просто зелена хартийка, а Франция стана първата и май единствена страна напуснала Н А Т О❗
Което му струваше кариерата❗
14:05 07.04.2026
До коментар #12 от "глупости":чуваш гласове. Вземи мерки и се прегледай навреме при някой добър психиатър!
14:06 07.04.2026
17 Злия Софиянец
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Първата седмица след 9 септември 1944 г. съветски генерал заедно със свитата си нахлул в БНБ и поискал ключовете от трезора с резерва на страната. Според спомените му шефовете на банката веднага сигнализирали на финансовия министър, а той моментално потърсил за инструкции премиера Кимон Георгиев. Неговият отговор бил, че ключовете все пак трябва да се предадат на руснаците, тъй като България е окупирана страна. Според спомените на вицегуверньора руснаците в рамките на няколко дни изнесли целия резерв, натоварили го на 8 вагона за Москва, без да оставят никакъв документ какво точно са взели.
В архива на БНБ не е оставена и никаква следа какво точно е обрано при този пладнешки грабеж на Червената армия. Причината е в чл. 15 от съглашението за примирие, според който България е била задължена да предостави "всички средства и услуги, които могат да потрябват на Съюзното главнокомандване за изпъление на неговите функции".
14:06 07.04.2026
До коментар #17 от "Злия Софиянец":приказки изпод кокорчовия пеньоар
14:08 07.04.2026
До коментар #17 от "Злия Софиянец":БНБ е била изпразнена от нацистите.Има документи.Злато и 67 млрд лв отпуснати за война с Русия.
14:09 07.04.2026
14:10 07.04.2026
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Освен осемте вагона злато, съветските генерали изнасят целия архив на държавата България, който не е върнат до днес. България има достъп само до ксерокопия от него срещу $5 на страница.
14:11 07.04.2026
Сумата бързо набъбва поради факта, че България освен парични средства е задължена да осигури на Червената армия колосални количества храни, оръжия, различни стоки от първа необходимост, ремонтни услуги и др.
Благодарение на това населението е обречено на глад, а бюджетът буквално е сринат. Всички храни, продоволствия и парични средства са изземвани от Червената армия в изпълнение на Съглашението за примирие. Има основателни подозрения и че парите в Пенсионния фонд също са конфискувани от руснаците.
Дотогава всеки е имал собствена партида и според осигуровките му се е формирала и пенсията.
Пенсионните фондове срещу внесените осигуровки давали специални марки. Така всеки бил наясно каква пенсия ще получи, когато представи събраните марки. Благодарение на този модерен модел, въведен от брата
на Никола Гешев - Емануил, към 1944 г. натрупванията за пенсии са били за 2 млрд. долара. Тази цифра с много условности фигурира в Държавния архив, показа проверка на "168 часа". Всъщност от записа там не се разбира ясно дали тя наистина е толкова, или е три пъти по-голяма.
14:13 07.04.2026
До коментар #6 от "Гост":А като виждаш комунистите сигурно не виждаш колко тона канадците изнесоха от демократите в България
14:14 07.04.2026
До коментар #1 от "Боруна Лом":Най-лесно е както са направили франсетата, британците да ни го платят сега и да си купим нови количества веднага и ще имаме даже счетоводна печалба. Но държавници - няма. Само подлоги.
14:16 07.04.2026
Сигурно е само едно. Цар Борис III оставя на новата власт икономика в цветущо състояние. Да, тя е изтощена от войната, но въпреки това до 1939 г. ние сме били деветата най-развита страна в Европа.
Само 4 години след преврата България тъне в мизерия, а населението й гладува. Справки в архива на БНБ от 1948 г. сочат, че по това време държавата не е имала никакви резерви и пари в банките.
Няма писмени доказателства каква част от националното богатство са отмъкнали руснаците, но в Държавния архив има един протокол, който е някакъв ориентир за мащаба на опустошителното финансово цунами. Протокол №10 от 10 ноември 1944 г. описва едно заседание за стопанското и финансовото положение с тогавашните първи хора в компартията Трайчо Костов, Цола Драгойчева, Титко Черноколев и Вълко Червенков. Изводът от сбирката е в най-важното изречение: "Също не знаем какви суми ще вземат русите. Ако те вземат много, положението ще стане катастрофално. Да се проведе народен заем. Има опасност София и Горна Джумая заради недостиг на вагони да останат без хляб."
14:17 07.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
На въпросното заседание на политбюро Б. Симов казва, че "може да се каже, че сме обезпечени с храни, само ако знаем какво ще искат от нас съветските войски". Така само за няколко месеца деветата най-развита икономика в Европа е докарана дотам, че да не може да подсигури дори изхранването на населението си.
14 години след преврата, през 1958 г., икономиката тъкмо започва да изплува от блатото и сме натрупали някакъв резерв и руснаците отново посягат към него. Естествено, комунистическото правителство доброволно им го предоставя с мотива, че при ядрена заплаха БНБ не е добре защитена
В архива на Централната банка е запазена цялата документация по предаването на 22-та тона злато, установи проучване на "168 часа".
Операцията е стартирана със становище на финансовия министър Кирил Лазаров. Той е категоричен, че съхранението на съкровището в СССР по никакъв начин няма да навреди на работата на БНБ. Нито на паричното обращение или на международните разплащания.
Дори ако правителството реши да черпи от златните резерви, съхранението им в Москва няма да попречи, убеден е финансистът в писмото си.
"Тъй като СССР е един от крупните износители на злато, без мнението на който не би трябвало да се предприемат операции от такъв род", пише министърът.
14:21 07.04.2026
Тоест България се е поставила в толкова подчинена позиция, че дори да иска да си продаде собственото злато, не може да го направи, а трябва да пита Кремъл.
Ясно е, че подобна операция няма как да се роди в главата на който и да е тогавашен чиновник, както и че без нареждането на Тодор Живков, такъв план не може да бъде задействан.
Да се мисли, че това е станало зад гърба на Тато, при положение че правителството е с негови марионетки и под контрола на ЦК, е абсурд. Просто първият секретар на партията си е давал сметка, че пращането на резерва ни в Москва е огромен скандал, за който един ден може да му се търси сметка. Затова най-вероятно не е искал да се забърква с подписа си и е прехвърлил това на премиера Антон Югов. Министър-председателят обаче отказва да поеме отговорност за нелепата машинация и на 6 септември 1958 г. организира тайно заседание на Министерския съвет. Дискусията завършва със "строго поверително постановление от особена важност". С него правителството приема предложението на министъра на финансите златният ни резерв да отиде на съхранение в Госбанк, сочат документи в архива на БНБ.
14:23 07.04.2026
До коментар #25 от "Злия Софиянец":"до 1939 г. ние сме били деветата най-развита страна в Европа" - хммм, чичко гугъл на въпроса "top 10 european economies before ww2" каза следното: "Based on data regarding European GDP Power around 1938, on the eve of World War II, the top European economies were dominated by industrial powers like Germany, the UK, and France, along with several high-income neutral countries.
Here are the top 10 European economies (based on 1938 data):
1, Germany; 2, United Kingdom; 3, France; 4, Italy; 5, Belgium; 6, Netherlands; 7, Sweden; 8, Switzerland; 9, Denmark; 10, Finland;" Иначе по нашите географски ширини съм чувал, че хората и долно бельо нямали по това време.
14:28 07.04.2026
14:28 07.04.2026
До коментар #23 от "Тома":да крадците комунисти откраднаха много от демократите .прав си
14:41 07.04.2026
До коментар #29 от "провинциалист":Случайност ли е, че по царско време в българия е пълно с чешки, австрийски френски фабрики? Слочайност ли е, че по царско време в България е било пълно с германци гастърбайтери да работят на българските чорбаджии по нивите?
14:42 07.04.2026
До коментар #32 от "Злия Софиянец":Съвсем неслучайност е, че подхвърляш бомбастични изказвания без източници на информацията.
14:48 07.04.2026
До коментар #33 от "провинциалист":Информация има достатъчно в Мрежата. Намери си я сам.
14:50 07.04.2026
До коментар #34 от "Злия Софиянец":Точно това направих. Благодаря за отделеното време.
14:57 07.04.2026
15:45 07.04.2026
16:04 07.04.2026
Положението е ясно : КОРАБА ПОТЪВА т.е. САЩ и ,който както може се спасява !!!
17:14 07.04.2026
До коментар #35 от "провинциалист":ДА ПИТАШ ГРАДИНАРИТЕ ИМ КОООООЙ ГИ Е УЧИЛ НА ЗАНАЯТ ПРЕЗ 19 ВЕК ИЛИ НЕ СИ МЪРДАЛ ОТ ДЮНЕРДЖИЙНИЦАТА....
18:05 07.04.2026
18:08 07.04.2026
До коментар #38 от "Браво на Франция!":възпаление на мозъка !....
18:17 07.04.2026
До коментар #29 от "провинциалист":ти Гугъл казва, че лъжеш, не се пеняви толкова.....
18:26 07.04.2026
До коментар #29 от "провинциалист":за ком 42, лъже Злия Софианвц, ти не .
18:36 07.04.2026