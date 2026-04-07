Франция изтегли от САЩ златния си резерв

Френската централна банка (Banque de France - BdF) обяви, че в периода юли 2025 - януари 2026 г. е обновила 129 тона, около 5% от общите си запаси, като е спечелила от това 12.8 млрд. EUR. Банката поетапно заменя по-старото, нестандартно злато с кюлчета, които отговарят на съвременните международни стандарти. Голямото "прибиране" е било през 1963 - 1966 г. , когато са изтеглени най-значителни количества - от ФЕД и от Английската централна банка. Днес процесът на изтегляне на златото от Ню Йорк е напълно завършен.

Вместо да рафинира и транспортира златото, останало в САЩ, Франция е предпочела да го продаде и да закупи от европейските борси нови, съобразени с модерните стандарти кюлчета. Все още има 134 тона по-стари кюлчета и монети, които банката възнамерява да замени до 2028 г.

Решението за изтегляне от САЩ не е политически мотивирано, а е изцяло икономически обосновано.

Благодарение основно на златните сделки централната банка е заличила загубата от 7.7 млрд. EUR от 2024 г. и преди миналата година е реализирала 8.1 млрд. EUR нетна печалба.