Всички държави трябва да участват в договора за Армузкия проток

Всички държави трябва да участват в договора за Армузкия проток

7 Април, 2026 15:03 1 136 11

Мнението е на катарското външно министерство

Всички държави трябва да участват в договора за Армузкия проток - 1
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Всяко споразумение за Ормузкия проток трябва да отчита позициите на всички страни в региона и да бъде подкрепено с международни гаранции. Това заяви говорителят на катарското външно министерство Маджид бин Мохамед ал-Ансари.

„Всяко споразумение относно Ормузкия проток след войната не може да изключва никоя страна в региона и трябва да бъде подкрепено с международни гаранции“, цитира го Ал Джазира. Дипломатът подчерта, че „трябва да се постигне консенсус между държавите, използващи Ормузкия проток, и никоя страна няма право да налага свои собствени условия“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    21 0 Отговор
    Оправете си заглавието и това "Армузкия проток". Ще си маркирам сам съобщението.

    Коментиран от #8

    15:05 07.04.2026

  • 2 Точно

    11 4 Отговор
    Свободен път за доставки!
    Това иска и Тръмп!
    Досега се плащаше 40% на Лойдс- лондонсити!
    Ограбване с трилиони!
    Затова подържаха този религиозен конфликт - юдаизъм,радикален ислямизъм!
    Непрекъснати войни..
    Да ви..охраняват, де..
    Стига!

    15:06 07.04.2026

  • 3 Корабът

    12 3 Отговор
    Островът на западния свят потъва и всеки се спасява. С всеки цент от надценки на храни/гориво/енергертика/парно ние финансираме воините. Повече евроатлантичност означава повече инфрлация, повече войни, повече сегментиране на обществото, повече разграждане на държавта - вие си мислете за кого искате да гласувате.

    15:13 07.04.2026

  • 4 Натюто и europe

    10 2 Отговор
    не си мръднаха пръста и гледаха страхлива отстрани начело с френската кокошка и мерц чо с огромното одобрение от 8-10 процента в Германия но и те барабар с мъжете трябва да участват в преговори.
    Какви смешници управляват Европа и света

    Коментиран от #5

    15:17 07.04.2026

  • 5 Прав си..

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Натюто и europe":

    Те мълчат- как да се съгласят с това преторианците на лондонсити?
    Отиде империята, отиде.., ха ха..

    15:19 07.04.2026

  • 6 Търтеите:

    7 0 Отговор
    ние със пчелите много мед събрахме...

    15:24 07.04.2026

  • 7 ООрана държава

    3 2 Отговор
    Не може тръмпи и биби да правят купчинчки, а всичко останали да типаме след тях с торбичката и лопатката да събираме...

    15:52 07.04.2026

  • 8 Гого Бого

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Копирали са го от руски сайт

    15:54 07.04.2026

  • 9 Аналитик

    2 3 Отговор
    Първо бледоликите и евреите към вкъщи,да платят щетите и тогава гласуване

    16:05 07.04.2026

  • 10 Тити

    0 2 Отговор
    Всички реват че петрола е скъп обаче никой е иска да закара войски там пълна апатия.

    16:55 07.04.2026

  • 11 Аз искам да съм жив и здрав

    1 0 Отговор
    Русия поиска Украйна
    САЩ поиска Гренландия
    Иран поиска Ормузкия проток
    Китай и той иска Тайван
    Аз искам да съм жив и здрав

    17:45 07.04.2026