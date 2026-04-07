Всички държави трябва да участват в договора за Армузкия проток

Всяко споразумение за Ормузкия проток трябва да отчита позициите на всички страни в региона и да бъде подкрепено с международни гаранции. Това заяви говорителят на катарското външно министерство Маджид бин Мохамед ал-Ансари.

„Всяко споразумение относно Ормузкия проток след войната не може да изключва никоя страна в региона и трябва да бъде подкрепено с международни гаранции“, цитира го Ал Джазира. Дипломатът подчерта, че „трябва да се постигне консенсус между държавите, използващи Ормузкия проток, и никоя страна няма право да налага свои собствени условия“.