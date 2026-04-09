Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
За пръв път в историята! Ирак влияе на фондовия пазар на САЩ без да използва финансови инструменти

9 Април, 2026 10:37 539 6

  • иран-
  • сащ-
  • фондови пазари-
  • влияние-
  • ормузки проток
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран упражнява значително влияние върху американския фондов пазар и за първи път в историята една държава определя тенденциите на фондовите индекси на Нюйоркската фондова борса, без да използва никакви известни финансови инструменти, пише иранската информационна агенция Fars.

„Действията на Иран през последните седмици пряко повлияха на покачването и падането на американските фондови индекси. Всяка новина от Ормузкия проток, всяко изявление на правителствени служители в Техеран, незабавно предизвиква реакция на Уолстрийт“, отбелязва агенцията. Според финансовите анализатори „това е първият път в историята, в който една държава успява да повлияе на най-големия капиталов пазар в света, без да използва традиционни инвестиционни и финансови инструменти“.

През последните седмици и дни, отбелязва Fars, „професионалните търговци на Уолстрийт първо се инфформират за Иран и едва след това вземат каквито и да било финансови решения“.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    9 1 Отговор
    Последно - за Ирак или за Иран става въпрос ??

    10:40 09.04.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ТЕЗИ ДНИ 90% ОТ АМЕРИКАНЦИТЕ
    НАУЧИХА НЕЩО ПО ГЕОГРАФИЯ
    ......
    ДОСЕГА НЕ ЗНАЕХ ....
    А 10% СА ПОСТОЯННО НАДРУСАНИ И ЗАТОВА НИКОГА НЯМА ДА УЗНАЯТ:)

    10:43 09.04.2026

  • 3 Честно

    6 1 Отговор
    Слагайте и дрегер на клавиатурата на тая и ако сте свестни колеги, насочете я да потърси специализирана помощ. Това не са рутинни грешки, а симптоми на деградация на личността. Един материал не е написала без някакви брутални идиотщини. Кой Иран, кой Ирак е най-малкото.

    10:44 09.04.2026

  • 4 Изкукуригал

    5 0 Отговор
    Баце правилно беше казал мисирки списвачи поне да гледат това къде го преписват дали е правилно.

    10:59 09.04.2026

  • 5 9689

    3 0 Отговор
    Заглавието.........

    11:02 09.04.2026

  • 6 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Не Ирак, а Иран ма!

    11:07 09.04.2026