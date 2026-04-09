За пръв път в историята! Ирак влияе на фондовия пазар на САЩ без да използва финансови инструменти

Иран упражнява значително влияние върху американския фондов пазар и за първи път в историята една държава определя тенденциите на фондовите индекси на Нюйоркската фондова борса, без да използва никакви известни финансови инструменти, пише иранската информационна агенция Fars.

„Действията на Иран през последните седмици пряко повлияха на покачването и падането на американските фондови индекси. Всяка новина от Ормузкия проток, всяко изявление на правителствени служители в Техеран, незабавно предизвиква реакция на Уолстрийт“, отбелязва агенцията. Според финансовите анализатори „това е първият път в историята, в който една държава успява да повлияе на най-големия капиталов пазар в света, без да използва традиционни инвестиционни и финансови инструменти“.

През последните седмици и дни, отбелязва Fars, „професионалните търговци на Уолстрийт първо се инфформират за Иран и едва след това вземат каквито и да било финансови решения“.