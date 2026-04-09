Чехия и Франция се обединиха в производството на гориво за АЕЦ

Чешката енергийна компания EZ, съвместно с френската Framatome, ще разработи гориво за атомната електроцентрала Dukovany, работеща в югоизточната част на Чехия, съобщи агенция ČTK.
"Този проект представлява стратегическа инвестиция в атомната електроцентрала Dukovany и в бъдещето на целия чешки енергиен сектор. Активното участие в разработването на горива ще ни позволи да управляваме по-добре ключови вериги за доставки и да гарантираме дългосрочната безопасна експлоатация на централата", каза Богдан Зронек, член на борда на директорите и ръководител на подразделението за ядрена енергия на EZ, цитиран от агенцията.
Както следва от съобщението, в изпълнението на проекта са участвали и специалисти от Словакия, Унгария и Финландия. В момента АЕЦ Dukovany се обслужва от горивната компания на Росатом ТВЕЛ. Миналата година станцията получи първата си доставка на ядрено гориво от американската енергийна компания Westinghouse.
АЕЦ Dukovany има четири енергоблока със съветски реактори ВВЕР 440, всеки с мощност от 512 мегавата. Те са пуснати в експлоатация между 1985 и 1987 г. EZ, операторът на чешките атомни електроцентрали, планира те да работят общо най-малко 60 години.
В южната част на Чешката република се намира и атомната електроцентрала Temelín, която беше пусната в експлоатация през 2002 г. И двете станции бяха построени с помощта на Москва. Съветският съюз и Чехословакия подписаха съответния договор през 1970 г.
15:02 09.04.2026
7 койдазнай
До коментар #4 от "От чужбина":В Чехия е имало един реактор, като затворените в Козлодуй. Той е затворен 2006-та. Тези, които са останали да работят, са много по-модерни и имат защитен бункер, какъвто първите четери реактора в Козлодуй нямаха.
9 От чужбина
До коментар #7 от "койдазнай":Знам много добре. Принципно е така, но липсата на това, което наричаш "бункер" НЕ е било задължително по времето на първоначалното пускане на козлодуйските блокове. Това нещо в същност е част от сградата, бетонна обвивка, която да гарантира, че може да издържи на налягането получено от евентуалното разрушаване на първи контур /реактора и тръбите около него/. Подобна авария е почти изключена и до момента не е имало авария с този тип блокове при която тази конструкция реално би била необходима. И става въпрос САМО за гарантиране на херметичност. Просто това го намериха като слабо място и повод за натиск.
16:13 09.04.2026