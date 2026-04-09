Чехия и Франция се обединиха в производството на гориво за АЕЦ

Чешката енергийна компания EZ, съвместно с френската Framatome, ще разработи гориво за атомната електроцентрала Dukovany, работеща в югоизточната част на Чехия, съобщи агенция ČTK.

"Този проект представлява стратегическа инвестиция в атомната електроцентрала Dukovany и в бъдещето на целия чешки енергиен сектор. Активното участие в разработването на горива ще ни позволи да управляваме по-добре ключови вериги за доставки и да гарантираме дългосрочната безопасна експлоатация на централата", каза Богдан Зронек, член на борда на директорите и ръководител на подразделението за ядрена енергия на EZ, цитиран от агенцията.

Както следва от съобщението, в изпълнението на проекта са участвали и специалисти от Словакия, Унгария и Финландия. В момента АЕЦ Dukovany се обслужва от горивната компания на Росатом ТВЕЛ. Миналата година станцията получи първата си доставка на ядрено гориво от американската енергийна компания Westinghouse.

АЕЦ Dukovany има четири енергоблока със съветски реактори ВВЕР 440, всеки с мощност от 512 мегавата. Те са пуснати в експлоатация между 1985 и 1987 г. EZ, операторът на чешките атомни електроцентрали, планира те да работят общо най-малко 60 години.

В южната част на Чешката република се намира и атомната електроцентрала Temelín, която беше пусната в експлоатация през 2002 г. И двете станции бяха построени с помощта на Москва. Съветският съюз и Чехословакия подписаха съответния договор през 1970 г.