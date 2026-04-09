Новини
Бизнес »
Чехия и Франция се обединиха в производството на гориво за АЕЦ

9 Април, 2026 14:51 713 9

  • чехия-
  • франция-
  • аец-
  • гориво-
  • производство

ČEZ и Framatome сключиха договор за производство за АЕЦ Dukovany

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Чешката енергийна компания EZ, съвместно с френската Framatome, ще разработи гориво за атомната електроцентрала Dukovany, работеща в югоизточната част на Чехия, съобщи агенция ČTK.

"Този проект представлява стратегическа инвестиция в атомната електроцентрала Dukovany и в бъдещето на целия чешки енергиен сектор. Активното участие в разработването на горива ще ни позволи да управляваме по-добре ключови вериги за доставки и да гарантираме дългосрочната безопасна експлоатация на централата", каза Богдан Зронек, член на борда на директорите и ръководител на подразделението за ядрена енергия на EZ, цитиран от агенцията.

Както следва от съобщението, в изпълнението на проекта са участвали и специалисти от Словакия, Унгария и Финландия. В момента АЕЦ Dukovany се обслужва от горивната компания на Росатом ТВЕЛ. Миналата година станцията получи първата си доставка на ядрено гориво от американската енергийна компания Westinghouse.

АЕЦ Dukovany има четири енергоблока със съветски реактори ВВЕР 440, всеки с мощност от 512 мегавата. Те са пуснати в експлоатация между 1985 и 1987 г. EZ, операторът на чешките атомни електроцентрали, планира те да работят общо най-малко 60 години.

В южната част на Чешката република се намира и атомната електроцентрала Temelín, която беше пусната в експлоатация през 2002 г. И двете станции бяха построени с помощта на Москва. Съветският съюз и Чехословакия подписаха съответния договор през 1970 г.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    3 5 Отговор
    А НИЕ МЪЛЧИМ И СМЕ СЕ СВИЛИ КАТО НОВОРОДЕНИ КОТЕТА.ЗАЩО НАШАТА ЕНЕРГЕТИКА НЕ НАПРАВИ СТЪПКИ, КАТО ЧЕХИЯ И ФРАНЦИЯ? ТРЯБВАТ ДЕЙСТВИЯ СЕРИОЗНИ, А НЕ ДА КУПУВАШ ГЛАСОВЕ С ФАЛШИВИТЕ ЕВРА.👍🍀🇧🇬🐷🎃😠👏

    14:58 09.04.2026

  • 2 хаха

    5 5 Отговор
    Ти гледай кухите байганьовци как ще останат без гориво. Как е добичета? Пасете ли? Е пасете си...

    Само да спомена че хамериканците останаха без доставки на уран. Или ще започнат да внасят от Русия или ще стоите без гориво. ХАХАХА!
    А леле че сте тъпи. И мисирките ви са също толкова тъпи.

    15:02 09.04.2026

  • 3 Ахахахахаха!!!

    1 2 Отговор
    Зачена сделка!!!!! Ахахахахаха!!!!! Охохохого!!!!!

    15:10 09.04.2026

  • 4 От чужбина

    4 1 Отговор
    Тези реактори ВВЕР-440 са същите като затворените вече в Козлодуй. Числото 440 означва отдаваната електрическа мощност в Мега Ват /МВт/. Това е по първоначалния проект. В последствие тази мощност е вдигната до споменатите 512 МВт. Сега сещате ли се колко много е загубила България от затварянето на 4-те козлодуйски блока? Това, че са ни платили някакви пари от ЕС за затварянето им, пак сме на загуба. Загуба, защото ставаме по-зависими. Тези блокове можеха спокойно да си изработят ресурса и даже можеше да им се удължи ресурса и да им се вдигне мощността. Загубите ни са огромни и подписалите това споразумение за затваряне на тези блокове са за бесилката. Възстановяване е НЕВЪЗМОЖНО, защото всичко е нарязано.

    Коментиран от #7

    15:15 09.04.2026

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    А НИЕ МЪЛЧИМ И СМЕ СЕ СВИЛИ КАТО НОВОРОДЕНИ КОТЕТА.ЗАЩО НАШАТА ЕНЕРГЕТИКА НЕ НАПРАВИ СТЪПКИ, КАТО ЧЕХИЯ И ФРАНЦИЯ? ТРЯБВАТ ДЕЙСТВИЯ СЕРИОЗНИ, А НЕ ДА КУПУВАШ ГЛАСОВЕ С ФАЛШИВИТЕ ЕВРА.👍🍀🇧🇬🐷🎃😠👏

    15:19 09.04.2026

  • 6 От чужбина

    2 1 Отговор
    Франсетата защо не се пробват в Унгария да им предложат същото? Ама няма да им мине номера. Ще попитате ЗАЩО? Защото унгарците вече имат горчив опит с френсетата. Преди повече от 20 години французите им натикаха някаква система да правят промивки на касетите, ужким за по-добро топлоотдаване, охлаждане... Резултата беше, че няколко касети се потрошиха и това естествено е свързано с изпускане на радиоактивности вътрешно в реакторната зала. Т.е нарушена е ядрената безопасност. Отделно това са касети които е предстояло да се ползват още поне една или две години. Т.е похабено е недоизползвано ядрено гориво. Щетите са много големи, а случая се потули. Подобна промивка едва ли е била изобщо необходима. Просто са им набутали нещо безсмислено за да може френски фирми да вземат едни пари. Може да сте изненадани, но се правят невъобразими глупости, само и само да се вземат едни пари. И това дори и в ядрената енергетика!!!

    15:29 09.04.2026

  • 7 койдазнай

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "От чужбина":

    В Чехия е имало един реактор, като затворените в Козлодуй. Той е затворен 2006-та. Тези, които са останали да работят, са много по-модерни и имат защитен бункер, какъвто първите четери реактора в Козлодуй нямаха.

    Коментиран от #9

    15:53 09.04.2026

  • 8 Анонимен

    1 1 Отговор
    Ето, там могат да работят руските реактори. Иначе 3-ти и 4-ти в Козлодуй имаха допълнителните системи от V213 и не са същите като 1-и и 2-ри, но е късно вече за тях.

    16:09 09.04.2026

  • 9 От чужбина

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    Знам много добре. Принципно е така, но липсата на това, което наричаш "бункер" НЕ е било задължително по времето на първоначалното пускане на козлодуйските блокове. Това нещо в същност е част от сградата, бетонна обвивка, която да гарантира, че може да издържи на налягането получено от евентуалното разрушаване на първи контур /реактора и тръбите около него/. Подобна авария е почти изключена и до момента не е имало авария с този тип блокове при която тази конструкция реално би била необходима. И става въпрос САМО за гарантиране на херметичност. Просто това го намериха като слабо място и повод за натиск.

    16:13 09.04.2026