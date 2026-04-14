Иран започна да приема плащане за преминаване на кораби през Ормузкия пролив в юани

Военните действия в Близкия изток провокираха рязко увеличение на плащанията за петрол в юани и доведоха до началото на реактивирането на петроюана като алтернатива на петродолара, съобщи аг. Bloomberg.
Тя обърна внимание на факта, че Иран започна да приема плащания за преминаването на кораби през Ормузкия пролив в юани. В допълнение, Националната система за трансгранични междубанкови плащания (CIPS) на Китай наскоро регистрира рекорден обем на транзакциите за един ден - 1,22 трилиона юана (179 млрд. USD). Това е първият път, когато обемът надхвърля 1 трилион юана.
Китайските служители непрекъснато работят за укрепване на икономическите връзки със страните износителки на петрол в Близкия изток. Китайските власти развиват инфраструктура за търговия с петрол в Шанхай, те също така разшириха обхвата на CIPS и в момента проучват възможността за създаване на международна платформа за цифрова валута с участието на близкоизточни партньори.
Според анализатори, войната на САЩ и Израел срещу Иран, както и нарастващият брой противоречия между Вашингтон и неговите традиционни съюзници оказват негативно влияние върху привлекателността на долара и ще имат дългосрочен ефект, повишавайки интереса към намирането на алтернативна валута.
1 Атина Палада
12:52 14.04.2026
2 Последния Софиянец
12:55 14.04.2026
3 лама Кифла
До коментар #1 от "Атина Палада":не съ излагай бре, долара умре
13:02 14.04.2026
4 Сатана Z
13:04 14.04.2026
5 отец Щирлиц
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Депутатите и Гуро са стиснати , дупе дават пари не дават.
13:05 14.04.2026
6 Ммм, даааа...
До коментар #1 от "Атина Палада":За момента все още е така по инерция, но докога е трудно да се прогнозира. Иран няма да бъде фактора който ще промени нещата макар, че пробваха с криптовалута, сега с юани, но има и други варианти, а къде ще спре махалото не се знае. Китай естествено ще прави всичко възможно за да задържи юана си на тази позиция, но няма гаранция, че ще успее.
13:10 14.04.2026
7 А някои
13:21 14.04.2026
8 Ами
До коментар #5 от "отец Щирлиц":ТОГАВА ЩЕ ДАДАТ И ДВЕТЕ, КОЛКОТО И ДА СЕ СТИСКАТ.
13:23 14.04.2026
9 Гпст
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Кои вие ?
13:26 14.04.2026
10 ЕДНИ СЪС СИЛА
13:26 14.04.2026
11 Нал
13:26 14.04.2026
12 Мнение
13:27 14.04.2026
13 АБЕ чушкопек
До коментар #1 от "Атина Палада":Прочети статията накрая.
13:31 14.04.2026
14 Някой
До коментар #12 от "Мнение":Само да се знае че до сега никоя империя не е побеждавала ПЕРСИТЕ. А много са се опитвали.
13:33 14.04.2026
15 Ха така !
САЩ няма да ги бъде ,сами си го направиха !
Настроиха целия свят срещу тях,но какво може да се иска от нагли кравари !
13:43 14.04.2026
16 Блокада на ИРАНСКИЯ ПЕТРОЛ
13:45 14.04.2026
17 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "Ха така !":Кой ша плаща за нещо, което нема да получи.
13:46 14.04.2026
18 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Товарят в Кувейт, САУАДИТСКА Арабия, Катар, ОАЕ....
13:50 14.04.2026
19 Него
До коментар #12 от "Мнение":Него Исус ще го убие при Армагедон !
13:52 14.04.2026
20 Стари новини
13:54 14.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Любител на тихоокеанските ценности
До коментар #1 от "Атина Палада":Долара и системата "Понци" и срещу напечетана хартия получаваш стоки ,суровини ,политическо влияние и умове досега...
13:59 14.04.2026
23 Футболен гений
До коментар #21 от "К0ренни българи":Залагай на мачове....там трудно ша та прекарат.
14:00 14.04.2026