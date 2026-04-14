Иран започна да приема плащане за преминаване на кораби през Ормузкия пролив в юани

14 Април, 2026 12:51 1 202 23

Иран започна да приема плащане за преминаване на кораби през Ормузкия пролив в юани - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Военните действия в Близкия изток провокираха рязко увеличение на плащанията за петрол в юани и доведоха до началото на реактивирането на петроюана като алтернатива на петродолара, съобщи аг. Bloomberg.

Тя обърна внимание на факта, че Иран започна да приема плащания за преминаването на кораби през Ормузкия пролив в юани. В допълнение, Националната система за трансгранични междубанкови плащания (CIPS) на Китай наскоро регистрира рекорден обем на транзакциите за един ден - 1,22 трилиона юана (179 млрд. USD). Това е първият път, когато обемът надхвърля 1 трилион юана.

Китайските служители непрекъснато работят за укрепване на икономическите връзки със страните износителки на петрол в Близкия изток. Китайските власти развиват инфраструктура за търговия с петрол в Шанхай, те също така разшириха обхвата на CIPS и в момента проучват възможността за създаване на международна платформа за цифрова валута с участието на близкоизточни партньори.

Според анализатори, войната на САЩ и Израел срещу Иран, както и нарастващият брой противоречия между Вашингтон и неговите традиционни съюзници оказват негативно влияние върху привлекателността на долара и ще имат дългосрочен ефект, повишавайки интереса към намирането на алтернативна валута.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    4 28 Отговор
    Копейски мечти-долара е номер 1 !!!

    Коментиран от #3, #6, #13, #22

    12:52 14.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    15 6 Отговор
    Ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    Коментиран от #5, #9

    12:55 14.04.2026

  • 3 лама Кифла

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    не съ излагай бре, долара умре

    13:02 14.04.2026

  • 4 Сатана Z

    16 0 Отговор
    Бай Дончо смени власта в Унгария вместо тази в Иран.

    13:04 14.04.2026

  • 5 отец Щирлиц

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Депутатите и Гуро са стиснати , дупе дават пари не дават.

    Коментиран от #8

    13:05 14.04.2026

  • 6 Ммм, даааа...

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    За момента все още е така по инерция, но докога е трудно да се прогнозира. Иран няма да бъде фактора който ще промени нещата макар, че пробваха с криптовалута, сега с юани, но има и други варианти, а къде ще спре махалото не се знае. Китай естествено ще прави всичко възможно за да задържи юана си на тази позиция, но няма гаранция, че ще успее.

    13:10 14.04.2026

  • 7 А някои

    7 0 Отговор
    Ся почнаха да подпърдят. СЛАВА Перси.

    13:21 14.04.2026

  • 8 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "отец Щирлиц":

    ТОГАВА ЩЕ ДАДАТ И ДВЕТЕ, КОЛКОТО И ДА СЕ СТИСКАТ.

    13:23 14.04.2026

  • 9 Гпст

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Кои вие ?

    13:26 14.04.2026

  • 10 ЕДНИ СЪС СИЛА

    6 0 Отговор
    УБИЙСТВА БОМБИ ТЕРОР И ВРЪХ НА ГЛУПОСТТА ИСКАТ ДА ЗАВЗЕМАТ СВЕТА. А СИ И КИТАЙ СЪС ДИПЛОМАЦИЯ ЗАВЗЕМАТ ПАК ЗАВЗЕМАТ СВЕТА. А ЕВРОПАТА СИ ТРАЕ ШЕФКИТЕ СЕ ОБЛАЖВАТ И ВКАРВАТ ВЪЛКЪТ В КОШАРАТА.

    13:26 14.04.2026

  • 11 Нал

    6 0 Отговор
    Е блокиран ормузо бе. Само приказки. КУЧЕТАТА /САЩ/ си лаят, а керванът /корабите/ си вървят, който плаща.

    13:26 14.04.2026

  • 12 Мнение

    7 0 Отговор
    Перхидроления е толкова глупав, че накрая ще унищожи и долара като световна валута. Никой няма да го чака да се наиграе с неговите откачени прищявки. Явно е, че ще се намери начин за разплащане, след като Тръмпиян е тръгнал с рогата напред и иска да завладее света. Накрая да не си сложи въжето сам като Хитлер. Върви по неговия път.

    Коментиран от #14, #19

    13:27 14.04.2026

  • 13 АБЕ чушкопек

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Прочети статията накрая.

    13:31 14.04.2026

  • 14 Някой

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мнение":

    Само да се знае че до сега никоя империя не е побеждавала ПЕРСИТЕ. А много са се опитвали.

    13:33 14.04.2026

  • 15 Ха така !

    4 1 Отговор
    Браво на БРИКС ! Бразилия, Русия, Иран, Китай и Южна Африка!
    САЩ няма да ги бъде ,сами си го направиха !
    Настроиха целия свят срещу тях,но какво може да се иска от нагли кравари !

    Коментиран от #17

    13:43 14.04.2026

  • 16 Блокада на ИРАНСКИЯ ПЕТРОЛ

    0 2 Отговор
    В залива....кой кораб с ИРАНСКИ ПЕТРОЛ ша мине през щатската блокада, че нещо не са разбра.

    13:45 14.04.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ха така !":

    Кой ша плаща за нещо, което нема да получи.

    13:46 14.04.2026

  • 18 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 3 Отговор
    Нема желаещи да товарят в ирански пристанища..
    Товарят в Кувейт, САУАДИТСКА Арабия, Катар, ОАЕ....

    13:50 14.04.2026

  • 19 Него

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мнение":

    Него Исус ще го убие при Армагедон !

    13:52 14.04.2026

  • 20 Стари новини

    0 0 Отговор
    Това е от миналия месец

    13:54 14.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Любител на тихоокеанските ценности

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Долара и системата "Понци" и срещу напечетана хартия получаваш стоки ,суровини ,политическо влияние и умове досега...

    13:59 14.04.2026

  • 23 Футболен гений

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "К0ренни българи":

    Залагай на мачове....там трудно ша та прекарат.

    14:00 14.04.2026