Иран започна да приема плащане за преминаване на кораби през Ормузкия пролив в юани

Военните действия в Близкия изток провокираха рязко увеличение на плащанията за петрол в юани и доведоха до началото на реактивирането на петроюана като алтернатива на петродолара, съобщи аг. Bloomberg.

Тя обърна внимание на факта, че Иран започна да приема плащания за преминаването на кораби през Ормузкия пролив в юани. В допълнение, Националната система за трансгранични междубанкови плащания (CIPS) на Китай наскоро регистрира рекорден обем на транзакциите за един ден - 1,22 трилиона юана (179 млрд. USD). Това е първият път, когато обемът надхвърля 1 трилион юана.

Китайските служители непрекъснато работят за укрепване на икономическите връзки със страните износителки на петрол в Близкия изток. Китайските власти развиват инфраструктура за търговия с петрол в Шанхай, те също така разшириха обхвата на CIPS и в момента проучват възможността за създаване на международна платформа за цифрова валута с участието на близкоизточни партньори.

Според анализатори, войната на САЩ и Израел срещу Иран, както и нарастващият брой противоречия между Вашингтон и неговите традиционни съюзници оказват негативно влияние върху привлекателността на долара и ще имат дългосрочен ефект, повишавайки интереса към намирането на алтернативна валута.