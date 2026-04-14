Цените на авиационното гориво ще останат високи дълго време

Цените на керосина ще останат високи още дълго време, въпреки примирието между Иран и САЩ. Това мнение изрази главният изпълнителен директор на британската авиокомпания Virgin Atlantic Корнил Костър.

„Независимо какво ще се случи по-нататък в Персийския залив, част от тази глобална енергийна ценова криза ще остане. Цените на керосина ще останат високи за дълго време“, каза той пред Financial Times.

Костър добави, че цените на самолетното гориво все още са над два пъти по-високи от тези преди началото на конфликта между САЩ и Израел срещу Иран през февруари, въпреки „добрите новини“ за примирието. Той отбеляза, че един продължителен конфликт също би повлиял негативно на глобалното търсене на транспорт.

По-рано ръководителят на Международната асоциация за въздушен транспорт Уили Уолш заяви, че възстановяването на доставките на авиационно гориво ще отнеме няколко месеца, дори ако корабоплаването в Ормузкия проток бъде установено. Според него, цената на реактивното гориво ще остане висока поради щетите, нанесени на нефтопреработвателната инфраструктура в Близкия изток.

Ръстът на световните цени на авиационното гориво се свързва с конфликта между САЩ и Израел срещу Иран. Поради това световните въздушни превозвачи бяха принудени да увеличат цените на билетите и да отменят полети. Австралийската авиокомпания Jetstar и новозеландската Air New Zealand също обявиха отмяна на полети. Според вестника Virgin Atlantic добавя допълнителни такси за гориво, вариращи от £50 до £360 ($67,6 до $486,5) към цените на билетите, в зависимост от класа на обслужване.

Ситуацията в Близкия изток

На 11 април Иран и САЩ проведоха няколко кръга преговори в Исламабад. Както по-късно съобщиха Техеран и Вашингтон, страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица противоречия.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха война срещу Иран. Най-големите ирански градове, включително Техеран, бяха атакувани. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви широкомащабна ответна операция, като атакува Израел. Иранските власти също така решиха да затворят Ормузкия пролив за кораби, свързани със Съединените щати, Израел и страните, подкрепили агресията срещу Ислямската република.