Цените на авиационното гориво ще останат високи дълго време

14 Април, 2026 13:37 457 15

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цените на керосина ще останат високи още дълго време, въпреки примирието между Иран и САЩ. Това мнение изрази главният изпълнителен директор на британската авиокомпания Virgin Atlantic Корнил Костър.

„Независимо какво ще се случи по-нататък в Персийския залив, част от тази глобална енергийна ценова криза ще остане. Цените на керосина ще останат високи за дълго време“, каза той пред Financial Times.

Костър добави, че цените на самолетното гориво все още са над два пъти по-високи от тези преди началото на конфликта между САЩ и Израел срещу Иран през февруари, въпреки „добрите новини“ за примирието. Той отбеляза, че един продължителен конфликт също би повлиял негативно на глобалното търсене на транспорт.

По-рано ръководителят на Международната асоциация за въздушен транспорт Уили Уолш заяви, че възстановяването на доставките на авиационно гориво ще отнеме няколко месеца, дори ако корабоплаването в Ормузкия проток бъде установено. Според него, цената на реактивното гориво ще остане висока поради щетите, нанесени на нефтопреработвателната инфраструктура в Близкия изток.

Ръстът на световните цени на авиационното гориво се свързва с конфликта между САЩ и Израел срещу Иран. Поради това световните въздушни превозвачи бяха принудени да увеличат цените на билетите и да отменят полети. Австралийската авиокомпания Jetstar и новозеландската Air New Zealand също обявиха отмяна на полети. Според вестника Virgin Atlantic добавя допълнителни такси за гориво, вариращи от £50 до £360 ($67,6 до $486,5) към цените на билетите, в зависимост от класа на обслужване.

Ситуацията в Близкия изток

На 11 април Иран и САЩ проведоха няколко кръга преговори в Исламабад. Както по-късно съобщиха Техеран и Вашингтон, страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица противоречия.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха война срещу Иран. Най-големите ирански градове, включително Техеран, бяха атакувани. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви широкомащабна ответна операция, като атакува Израел. Иранските власти също така решиха да затворят Ормузкия пролив за кораби, свързани със Съединените щати, Израел и страните, подкрепили агресията срещу Ислямската република.


  • 1 Добър Вевчер

    0 0 Отговор
    Каза Лосът

    13:38 14.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    На летище София янките пълнят самолетите цистерни без пари.

    13:40 14.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дебилираните

    1 0 Отговор
    Нали затова блокираха Ормуз протока от двете страни. Ше плащат рекет и в двете посоки. И петрола да не вземе оадне цената. Ние ще плащаме разходите.

    13:41 14.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нас ни бОли Фара,

    2 0 Отговор
    ние сме в Клуба на Богатите и Райската градина на Борел.

    13:42 14.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 стоян

    0 2 Отговор
    Трябва да се плаща скъпото американско гориво -тази война не е безплатна за САЩ - хубавото е че и путинофилите плащат на САЩ

    13:43 14.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Така е, бензина по 1,51 и

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Удряй добро камионче":

    нафтата по 1,78, смешно е, още много може!

    13:44 14.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А в Берлин 2,50

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кротко си лежи в Бояна":

    нафтата, кротко.

    13:45 14.04.2026

  • 15 Никакви

    1 0 Отговор
    пътувания повече насам - натам !

    13:48 14.04.2026