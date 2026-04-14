Очаква се най-тежката икономическа криза от Голямата депресия насам

14 Април, 2026 14:21 1 399 12

Вучич: По време на подобни кризи възникват и големи политически конфликти

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич очаква най-тежката световна икономическа криза от Голямата депресия насам от 1929-1939 г.

Икономическата криза в световен мащаб не може да бъде избегната. И на глобално ниво се опасявам, че тя ще бъде една от най-тежките, може би от периода 1929 до 1933 г. насам през миналия век, а може би дори най-тежката в световната история. Спирането ѝ ще бъде още по-трудно, а последствията вече са налице“, каза Вучич пред репортери.

Според сръбския президент, по време на подобни икономически кризи възникват и големи политически конфликти. Вучич подчерта, че тези конфликти лесно биха могли да предизвикат военни конфликти в различни части на света.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 3 Отговор
    Сърбите отдавна са фалшиви милионери. И на Гачно му предстои пак да стане.

    Коментиран от #6

    14:22 14.04.2026

  • 2 Затова

    1 5 Отговор
    У нас с 8 на 19 за "Алтернатива за България" !

    14:23 14.04.2026

  • 3 Сталин

    9 1 Отговор
    Абе кво не ви е ясно чичо ви Клаус от WEF ви каза ; Няма да притежавате нищо но ще бъдете щастливи.

    PS.Новия изпълнителен директор на WEF e Лари Финк (талмудист) CEO на BlackRock и Алекс Сорос - син на Георги Сорос,чака ви прекрасно бъдеще и голямо щастие

    14:24 14.04.2026

  • 4 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    АКО НЯМА ОБОР И КРИЗИ НЯМА ДА ИМА!

    14:24 14.04.2026

  • 5 Сталин

    8 7 Отговор
    Ротшилд е пред фалит ,стотиците трилиони дългове и напечатани пари никога не могат да бъдат върнати,затова е нужна голяма война за да бъдат занулени тези стотици трилиони.Това е началото на трета световна Европа ще бъде въоръжена за бъдеща война с Русия,забравете за пенсии и социални плащания ,всичките пари ще заминат във ционисткия банков кабал който ще финансира оръжейните компании.В процеса на война ще бъдат ликвидирани повечето от белите раси и Европа ще бъде населена само с талибани и примати,това е хилядолетната мечта на талмудистите, така че може да целунете задните си части за довиждане ,до 5 години и сте готови

    Коментиран от #11

    14:24 14.04.2026

  • 6 ма ДУРО

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Когато водата стане мътна вие, еврейте най обичате да мятате мрежи

    14:27 14.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 УдоМача

    1 1 Отговор
    Суперрр! Нужен е ресет! :))

    15:21 14.04.2026

  • 9 Спомен

    1 1 Отговор
    Онази криза уби сръбския крал а Тази ....

    15:22 14.04.2026

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор
    От дълбок сън ще се събудят и ще тръгнат по правилният път милиони граждани на света.Времето на безоблачното синьо небе ,обрисувано от евро стратезите години наред вече отмина.Предстоят времена на промени,продиктувани от провидението.Оръжията на Възмездието ще поразят целите си.

    15:26 14.04.2026

  • 11 Сив Рептил от 1954

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Ротшилд е невъзможно да е във фалит. Колкото до стотиците трилиони дългове и напечатани пари ,които никога не могат да бъдат върнати - те не са свързани с войната ,а с окрупняване на средствата за производство в световен мащаб у господарите. Голяма война няма да занули нищо ,а точно обратното ще стане с нови стотици трилиони.

    15:28 14.04.2026

  • 12 Саше,

    0 0 Отговор
    Кога каза , че са изборите у Сръбско?

    15:49 14.04.2026