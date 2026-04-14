Очаква се най-тежката икономическа криза от Голямата депресия насам

Сръбският президент Александър Вучич очаква най-тежката световна икономическа криза от Голямата депресия насам от 1929-1939 г.

„Икономическата криза в световен мащаб не може да бъде избегната. И на глобално ниво се опасявам, че тя ще бъде една от най-тежките, може би от периода 1929 до 1933 г. насам през миналия век, а може би дори най-тежката в световната история. Спирането ѝ ще бъде още по-трудно, а последствията вече са налице“, каза Вучич пред репортери.

Според сръбския президент, по време на подобни икономически кризи възникват и големи политически конфликти. Вучич подчерта, че тези конфликти лесно биха могли да предизвикат военни конфликти в различни части на света.