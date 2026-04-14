Малайзия призова САЩ да преразгледат блокадата си на Ормузкия проток

14 Април, 2026 15:21 500 4

Подобни рестрикции само влошават ситуацията с глобалните енергийни доставки

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Малайзия призова САЩ да преразгледат блокадата си на Ормузкия проток, предупреждавайки за възможни негативни последици за световната икономика.

„Ормузкият проток не трябва да бъде блокиран. Такива мерки само влошават ситуацията с глобалните доставки на енергия и други ресурси. Това ще се отрази на световната икономика, особено на селското стопанство и енергетиката. Затова моля САЩ да преразгледат това решение и всички страни в конфликта да се върнат към преговорите“, каза министърът на външните работи на Малайзия, Мохамад Хасан.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските и други военноморски сили ще започнат блокада на Ормузкия проток.

На 11 април Иран и САЩ проведоха няколко кръга преговори в пакистанската столица Исламабад. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, а американската делегация - от вицепрезидента Дж. Д. Ванс. Както по-късно съобщиха и двете страни, те не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия. Перспективите за напредък в диалога между Техеран и Вашингтон са неясни.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Идеята не беше ли да се разблокира Ормузкият проток?Обърках се!

    Коментиран от #4

    15:24 14.04.2026

  • 2 Сатана Z

    1 1 Отговор
    В Унгария могат и без горива.Защо Малайзия да прави изключение?

    15:25 14.04.2026

  • 3 Коста

    2 0 Отговор
    Иран ясно... САЩ защо ще блокират пролива?

    15:38 14.04.2026

  • 4 Ъстролог

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На мен цифрите (звездите) ми говорят каква е идеята на целия този театър.
    Първо в годините назад е имало доста случаи с цени на петрола над 100$ за бар.
    Юни.2007 - петрол 130-135 $/бар. ; дизел 1,80 лв/л (0,92€/л)
    Март.2011 - петрол 100-110 $/бар. ; дизел 2,30 лв/л (1,18€/л)
    Септември.2014 - петрол 110-115 $/бар. ; дизел 2,50 лв/л (1,28€/л)
    Юни.2022 - петрол 120-125 $/бар. ; дизел 3,30 лв/л (1,69€/л)
    от тези цени смятам че основната цел е унищожаване на ЕС и страните в Европа като цяло със засилена инфлация и удар върху бизнеса. Дизела е горивото на бизнеса - камиони, рейсове и всякакви служебни автомобили. Няма как Бензин Супер 100 да е по евтин от нискокачествения Дизел, няма начин. Всичко е манипулирано и целенасочено.

    15:45 14.04.2026