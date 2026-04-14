Малайзия призова САЩ да преразгледат блокадата си на Ормузкия проток, предупреждавайки за възможни негативни последици за световната икономика.

„Ормузкият проток не трябва да бъде блокиран. Такива мерки само влошават ситуацията с глобалните доставки на енергия и други ресурси. Това ще се отрази на световната икономика, особено на селското стопанство и енергетиката. Затова моля САЩ да преразгледат това решение и всички страни в конфликта да се върнат към преговорите“, каза министърът на външните работи на Малайзия, Мохамад Хасан.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските и други военноморски сили ще започнат блокада на Ормузкия проток.

На 11 април Иран и САЩ проведоха няколко кръга преговори в пакистанската столица Исламабад. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, а американската делегация - от вицепрезидента Дж. Д. Ванс. Както по-късно съобщиха и двете страни, те не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия. Перспективите за напредък в диалога между Техеран и Вашингтон са неясни.