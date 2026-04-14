Малайзия призова САЩ да преразгледат блокадата си на Ормузкия проток, предупреждавайки за възможни негативни последици за световната икономика.
„Ормузкият проток не трябва да бъде блокиран. Такива мерки само влошават ситуацията с глобалните доставки на енергия и други ресурси. Това ще се отрази на световната икономика, особено на селското стопанство и енергетиката. Затова моля САЩ да преразгледат това решение и всички страни в конфликта да се върнат към преговорите“, каза министърът на външните работи на Малайзия, Мохамад Хасан.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските и други военноморски сили ще започнат блокада на Ормузкия проток.
На 11 април Иран и САЩ проведоха няколко кръга преговори в пакистанската столица Исламабад. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, а американската делегация - от вицепрезидента Дж. Д. Ванс. Както по-късно съобщиха и двете страни, те не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия. Перспективите за напредък в диалога между Техеран и Вашингтон са неясни.
4 Ъстролог
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На мен цифрите (звездите) ми говорят каква е идеята на целия този театър.
Първо в годините назад е имало доста случаи с цени на петрола над 100$ за бар.
Юни.2007 - петрол 130-135 $/бар. ; дизел 1,80 лв/л (0,92€/л)
Март.2011 - петрол 100-110 $/бар. ; дизел 2,30 лв/л (1,18€/л)
Септември.2014 - петрол 110-115 $/бар. ; дизел 2,50 лв/л (1,28€/л)
Юни.2022 - петрол 120-125 $/бар. ; дизел 3,30 лв/л (1,69€/л)
от тези цени смятам че основната цел е унищожаване на ЕС и страните в Европа като цяло със засилена инфлация и удар върху бизнеса. Дизела е горивото на бизнеса - камиони, рейсове и всякакви служебни автомобили. Няма как Бензин Супер 100 да е по евтин от нискокачествения Дизел, няма начин. Всичко е манипулирано и целенасочено.
15:45 14.04.2026