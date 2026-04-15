Редица държави ще отчетат ръст на инфлацията от 1.5% заради кризата в Близкия Изток

Редица държави ще отчетат ръст на инфлацията от 1.5% заради кризата в Близкия Изток

15 Април, 2026 14:21 403 5

Колкото по-дълго продължава войната и колкото по-тежка става тя, толкова по-дълбока ще бъде икономическата криза

Редица държави ще отчетат ръст на инфлацията от 1.5% заради кризата в Близкия Изток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Десетки страни, в които оперира Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), са изправени пред 1,5% увеличение на инфлацията, ако войната в Иран продължи, според президента на банката Одил Рено-Басо.

„Колкото по-дълго продължава американо-израелската война срещу Иран и колкото по-сериозна става, толкова по-дълбока ще бъде икономическата криза. Смятаме, че цената на петрола ще остане на нива 100 USD за барел за дълго време, растежът в страните, където оперираме, ще се забави с 0,4 процентни пункта, а инфлацията там ще се повиши с приблизително 1,5%“, каза тя в интервю за Euronews, отговаряйки на въпрос на водещия дали светът ще бъде „на ръба на глобален икономически шок“, ако войната се проточи.

В края на март банката предупреди за риск от влошаване на икономическите перспективи за страните, където изпълнява програмите си, поради военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. По-късно ЕБВР обяви, че ще инвестира 5 милиарда евро тази година в икономиките на страните, най-засегнати от войната. В момента банката реализира инвестиционни проекти в над 40 държави и територии по света – в Европа, Централна Азия, Африка и Близкия изток.

Миналата седмица управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева предупреди, че военната операция на САЩ и Израел срещу Иран ще доведе до по-висока инфлация и по-нисък икономически растеж в световен мащаб.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 При нас няма проблеми левче=евро

    3 1 Отговор
    Много е добре , рупам си банана на черното море,

    14:29 15.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лама Гяуро Кюмюро

    3 0 Отговор
    И на мeн квo ми дpeме oт твa, важното е 0краинците да са нахранени, напоени и всячески задоволени!

    14:43 15.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе,

    1 0 Отговор
    соросчетата получават заплати от 15-20 хиляди евра и инфлацията им е минусова даже...

    14:44 15.04.2026