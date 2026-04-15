Министърът на туризма и италианският посланик обсъдиха инициативите за Giro d’Italia в България

15 Април, 2026 16:14 359 3

Работи се по мащабна комуникационна кампания за популяризиране на събитието

Снимка: Министерство на туризма
Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

България има реален шанс да се позиционира като атрактивна дестинация за велотуризъм чрез домакинството на престижното състезание Giro d’Italia. Това се потвърди по време на среща между служебния министър на туризма Ирена Георгиева и посланика на Италия в България, Н. Пр. Марчело Апичела.

В рамките на разговора акцентът беше поставен върху възможностите за развитие на културния и спортния туризъм у нас. Използването на международния интерес към събитието е инструмент за популяризирането на България като туристическа дестинация.

Министър Георгиева подчерта, че провеждането на Giro d’Italia в България ще осигури видимост на страната пред многомилионна аудитория. Маршрутът на първите три етапа от състезанието преминава през различни дестинации, сред които Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София – градове, които съчетават културно наследство и природни забележителности.

„Това е шанс България да се утвърди като дестинация за велотуризъм и да привлече нов тип туристи – търсещи активни преживявания, природа и култура“, заяви министър Георгиева.

По думите ѝ интересът от италиански туристи към България остава стабилен, подпомогнат от добрата въздушна свързаност. Министерството вече работи по мащабна комуникационна кампания за популяризиране на събитието – с външна реклама, радиоефир и партньорства с БНТ, БНР и БТА, която подготвя специална поредица за маршрута и включените дестинации. Министър Ирена Георгиева поясни, че местните власти по трасето също участват активно с организацията на съпътстващи събития, което допълнително засилва интереса към инициативата.

От своя страна посланик Апичела подчерта глобалния мащаб на Giro d’Italia, което достига до стотици милиони зрители по света. Според него това е стратегическа възможност България да покаже туристическия си потенциал на международната сцена.

Посолството на Италия ще допринесе чрез организирането на изложби, културни инициативи и експертни срещи, насочени към колоезденето и устойчивата мобилност. „Това не е просто спортно събитие, а платформа, която свързва народи, култури и традиции“, подчерта Н. Пр. Марчело Апичела.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Петроханците ще качат всеки Ганчо по тротинетки и колелета до края на годината.

    16:19 15.04.2026

  • 2 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Giro d’Italia е като формула 1.Плащаш и получаваш невероятна възможност за реклама на едно от най-гледаните състезания в света успешно отразявано от Евроспорт България

    16:27 15.04.2026

  • 3 бай мехмед

    1 0 Отговор
    ква симпатична двойка
    да са земат

    16:40 15.04.2026