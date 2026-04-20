ЕС оптимизира разпределението на керосин, заради кризата в Близкия Изток

20 Април, 2026 15:15 1 056 11

Съюзът внася близо 40% от необходимо й авиогориво, като половината идва през Ормузкия проток

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз (ЕС) ще предложи мерки за оптимизиране на разпределението на керосина между държавите членки и ще идентифицира алтернативни източници на доставки, съобщи аг. Bloomberg.

ЕС внася приблизително 40% от реактивното си гориво, като половината от този обем идва през Ормузкия проток. Не се очаква Европа да изпита недостиг през април, но ако блокадата на ключовия морски път продължи, ситуацията може да се промени през май.

В този случай ЕК ще бъде готова да „разхлаби“ законодателството следващия месец, по-специално по отношение на времето за излитане и кацане и последиците от отмяната на полети поради недостиг на гориво. Брюксел ще разгледа и въпроса за зареждането на самолети с излишно гориво на летищата, за да се избегне закупуването на по-скъпо гориво на местоназначението.

Брюксел ще проведе и анализ на петролните запаси в региона и ще създаде станции за мониторинг на всички етапи от веригата за доставки.

Според прогнозите на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), европейските авиопревозвачи може да започнат да отменят полети до края на май поради недостиг на керосин. Асоциацията смята, че европейските власти трябва да предприемат „всички възможни мерки за осигуряване на алтернативни канали за доставки“ и да имат „координирани планове в случай, че се наложи нормиране“ на керосина.

Както по-рано заяви главният изпълнителен директор на IATA Уили Уолш, възстановяването на доставките на реактивно гориво ще отнеме няколко месеца, дори ако корабоплаването в Ормузкия проток бъде възстановено благодарение на прекратяването на огъня между Иран и неговите противници. Покачването на световните цени на реактивното гориво е свързано с конфликта в Иран, който САЩ и Израел започнаха на 28 февруари. Поради това световните авиопревозвачи бяха принудени да повишат цените на билетите и да отменят полетите.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 0 Отговор
    Загубеняците се шашкат !!! А ние си въртим синджира, защото керосин на ни требе !!! Нашите изтребители не фърчат с керосин.....ааа....... извинете........ не фърчат, исках да кажа!!!

    15:18 20.04.2026

  • 2 тъй ли...

    10 0 Отговор
    Скоро ще се рядят на опашка за банани.

    15:24 20.04.2026

  • 3 честен ционист

    6 0 Отговор
    Скоро всички ще летите на S7 на другаря Филев.

    15:24 20.04.2026

  • 4 Трол

    14 1 Отговор
    Свободата на придвижване в ЕС се отлага в името на свободата на народите на Иран и Украйна.

    15:25 20.04.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    10 0 Отговор
    оптимизира демек икономизира
    а икономията е майка на мизерията

    15:27 20.04.2026

  • 6 Хохо Бохо

    16 0 Отговор
    Наколенките и на килимчето-знаете къде

    15:27 20.04.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор
    Като чуя "оптимизиране" и се сещам за ИСТИНСКАТА дума която заместват така 🤔❗

    15:28 20.04.2026

  • 8 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    На летище София янките точат милиони литри гориво без да плащат.

    15:33 20.04.2026

  • 9 Тъмнозелен урсулианец

    2 0 Отговор
    Ес нали са зелени, ами да слагат слънчеви панели на самолетите и да летят на зелено. Хем няма опасност да се скрие слънцето, защото появят ли се облаци и самолетите ще летят над тях

    16:37 20.04.2026

  • 10 На Летище Васил Левски

    0 0 Отговор
    американците поне да ни доставят самолетно гориво ,като не плащат наем.В САЩ имат такова гориво.

    22:37 20.04.2026

