ЕС оптимизира разпределението на керосин, заради кризата в Близкия Изток

Европейският съюз (ЕС) ще предложи мерки за оптимизиране на разпределението на керосина между държавите членки и ще идентифицира алтернативни източници на доставки, съобщи аг. Bloomberg.

ЕС внася приблизително 40% от реактивното си гориво, като половината от този обем идва през Ормузкия проток. Не се очаква Европа да изпита недостиг през април, но ако блокадата на ключовия морски път продължи, ситуацията може да се промени през май.

В този случай ЕК ще бъде готова да „разхлаби“ законодателството следващия месец, по-специално по отношение на времето за излитане и кацане и последиците от отмяната на полети поради недостиг на гориво. Брюксел ще разгледа и въпроса за зареждането на самолети с излишно гориво на летищата, за да се избегне закупуването на по-скъпо гориво на местоназначението.

Брюксел ще проведе и анализ на петролните запаси в региона и ще създаде станции за мониторинг на всички етапи от веригата за доставки.

Според прогнозите на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), европейските авиопревозвачи може да започнат да отменят полети до края на май поради недостиг на керосин. Асоциацията смята, че европейските власти трябва да предприемат „всички възможни мерки за осигуряване на алтернативни канали за доставки“ и да имат „координирани планове в случай, че се наложи нормиране“ на керосина.

Както по-рано заяви главният изпълнителен директор на IATA Уили Уолш, възстановяването на доставките на реактивно гориво ще отнеме няколко месеца, дори ако корабоплаването в Ормузкия проток бъде възстановено благодарение на прекратяването на огъня между Иран и неговите противници. Покачването на световните цени на реактивното гориво е свързано с конфликта в Иран, който САЩ и Израел започнаха на 28 февруари. Поради това световните авиопревозвачи бяха принудени да повишат цените на билетите и да отменят полетите.