G20 обсъди икономическите последици от войната с Иран

20 Април, 2026 18:11 793 4

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Представители на финансовите отдели и централните банки на Групата на двадесетте (G20) обсъдиха във Вашингтон икономическите последици от войната между САЩ и Израел с Иран, съобщи Министерството на финансите на САЩ.

Както припомня, срещата се състоя като част от пролетната сесия на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка (СБ). Страните разгледаха „редица въпроси - икономическото въздействие на конфликта в Близкия изток, включително върху селскостопанските пазари, веригите на стойността и сектора на торовете“, отбелязва Министерството на финансите на САЩ. Много от участниците в срещата се изказаха в полза на премахването на ограниченията върху износа на торове и приветстваха усилията на МВФ и Световната банка за координиране на действията в контекста на настоящата криза.

САЩ, които председателстват G20 тази година, възнамеряват да проведат допълнителни дискусии през следващите седмици по въпроси, свързани с търговията с храни и торове, добави Министерството на финансите на САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    18:26 20.04.2026

  • 2 Дзак

    2 0 Отговор
    Г20 ли воюва с Иран!

    19:02 20.04.2026

  • 3 шопо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Купувайте биткойни":

    язе имам един тврръд и да го замразат нема страшно Пена че го размрази

    19:05 20.04.2026

  • 4 Единодушно решение

    3 0 Отговор
    На срещата на Г20 се взе единодушно решение да се произведат и закупят съвременни машини за печатане на пари, тъй като наличните в складовете машини няма да са достатъчни за справяне с предстоящите икономически усложнения от войната. Повдигнат беше и въпросът за хартията, на която да се печатат новите банкноти, но по този въпрос не се взе решение, тъй като всички от участващите страни искат да печатат на собствената си хартия. Като компромис се предлага всички страни да печатат синхронизирано една с друга, но все още не са уточнени точните количества.

    19:58 20.04.2026