G20 обсъди икономическите последици от войната с Иран

Представители на финансовите отдели и централните банки на Групата на двадесетте (G20) обсъдиха във Вашингтон икономическите последици от войната между САЩ и Израел с Иран, съобщи Министерството на финансите на САЩ.

Както припомня, срещата се състоя като част от пролетната сесия на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка (СБ). Страните разгледаха „редица въпроси - икономическото въздействие на конфликта в Близкия изток, включително върху селскостопанските пазари, веригите на стойността и сектора на торовете“, отбелязва Министерството на финансите на САЩ. Много от участниците в срещата се изказаха в полза на премахването на ограниченията върху износа на торове и приветстваха усилията на МВФ и Световната банка за координиране на действията в контекста на настоящата криза.

САЩ, които председателстват G20 тази година, възнамеряват да проведат допълнителни дискусии през следващите седмици по въпроси, свързани с търговията с храни и торове, добави Министерството на финансите на САЩ.