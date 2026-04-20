G20 обсъди икономическите последици от войната с Иран

Представители на финансовите отдели и централните банки на Групата на двадесетте (G20) обсъдиха във Вашингтон икономическите последици от войната между САЩ и Израел с Иран, съобщи Министерството на финансите на САЩ.
Както припомня, срещата се състоя като част от пролетната сесия на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка (СБ). Страните разгледаха „редица въпроси - икономическото въздействие на конфликта в Близкия изток, включително върху селскостопанските пазари, веригите на стойността и сектора на торовете“, отбелязва Министерството на финансите на САЩ. Много от участниците в срещата се изказаха в полза на премахването на ограниченията върху износа на торове и приветстваха усилията на МВФ и Световната банка за координиране на действията в контекста на настоящата криза.
САЩ, които председателстват G20 тази година, възнамеряват да проведат допълнителни дискусии през следващите седмици по въпроси, свързани с търговията с храни и торове, добави Министерството на финансите на САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #3
18:26 20.04.2026
19:02 20.04.2026
19:05 20.04.2026
19:58 20.04.2026