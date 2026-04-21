Amazon ще инвестира 25 милиарда долара в разработчика на изкуствен интелект

21 Април, 2026 15:03 763 2

Първоначалното вложение ще е 5 милиарда долара

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската корпорация Amazon възнамерява да инвестира до 25 млрд. USD в Anthropic, разработчика на чатбота Claude, задвижван от изкуствен интелект (ИИ), обявиха от пресслужбата на компанията.

„Amazon ще инвестира 5 млрд. USD в Anthropic сега и допълнителни 20 млрд. USD в бъдеще“, се казва в изявлението.

Не се посочва конкретен срок за допълнителната инвестиция. Като част от партньорството, самата Anthropic се ангажира да похарчи над 100 млрд. USD за ИИ чипове и облачни изчислителни услуги от Amazon през следващите 10 години. Чиповете ще осигурят на Anthropic до 5 GW допълнителна изчислителна мощност за стартиране на нейните ИИ модели.

Компаниите си сътрудничат от 2023 г. и разработват чипове с изкуствен интелект, внедряват генеративни невронни мрежи в различни индустрии и изграждат центрове за данни. Според пресслужбата на компанията, Amazon вече е инвестирала 8 млрд. USD в разработчика на технологии за изкуствен интелект.

Anthropic е основана през 2021 г. от бивши служители на OpenAI и бързо се превръща във водещ играч в разработването на изкуствен интелект. Компанията за първи път представи своя флагмански продукт, Claude, през 2022 г., привличайки значителни инвестиции, включително от технологичните гиганти Google и Amazon.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    2 2 Отговор
    Централата на Skynet до Белене, само чакаха Льотчика да вдигне юмручето.

    15:04 21.04.2026

  • 2 Мишо Дудикоф 🥷

    5 0 Отговор
    Амазон дава $25 млрд на Антропик, а те обещават да купят техните чипове Трейниум. 🤬

    Разбрахте ли схемата!? Амазон дава парите, за да купят техните чипове и да рънкат АИ на тях. След това ще обявят колко много поръчки имат за Трейниум и ще изместят НВидия.

    Ето така се подправят финансови отчети и спасяват акции на умираща индийска фирма! ☝️

    15:07 21.04.2026