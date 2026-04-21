Amazon ще инвестира 25 милиарда долара в разработчика на изкуствен интелект

Американската корпорация Amazon възнамерява да инвестира до 25 млрд. USD в Anthropic, разработчика на чатбота Claude, задвижван от изкуствен интелект (ИИ), обявиха от пресслужбата на компанията.

„Amazon ще инвестира 5 млрд. USD в Anthropic сега и допълнителни 20 млрд. USD в бъдеще“, се казва в изявлението.

Не се посочва конкретен срок за допълнителната инвестиция. Като част от партньорството, самата Anthropic се ангажира да похарчи над 100 млрд. USD за ИИ чипове и облачни изчислителни услуги от Amazon през следващите 10 години. Чиповете ще осигурят на Anthropic до 5 GW допълнителна изчислителна мощност за стартиране на нейните ИИ модели.

Компаниите си сътрудничат от 2023 г. и разработват чипове с изкуствен интелект, внедряват генеративни невронни мрежи в различни индустрии и изграждат центрове за данни. Според пресслужбата на компанията, Amazon вече е инвестирала 8 млрд. USD в разработчика на технологии за изкуствен интелект.

Anthropic е основана през 2021 г. от бивши служители на OpenAI и бързо се превръща във водещ играч в разработването на изкуствен интелект. Компанията за първи път представи своя флагмански продукт, Claude, през 2022 г., привличайки значителни инвестиции, включително от технологичните гиганти Google и Amazon.