Microsoft обяви най-голямата си инвестиция в Япония

8 Април, 2026 23:20 567 1

Влага 10 милиарда долара за ИИ и облачни услуги в страната на Изгряващото слънце

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Средствата ще бъдат използвани за укрепване на инфраструктурата на изкуствения интелект, облачните изчисления, киберсигурността и развитието на работната сила. Компанията планира да инвестира в Япония за период от четири години до 2029 г.

Заместник-председателят на Microsoft Брад Смит каза на японския премиер Санае Такаичи, че ще обединят усилията си със SoftBank Group и доставчика на облачни услуги Sakura Internet.

Освен в модернизиране на техническата инфраструктура, инвестициите ще бъдат насочени към обучение на специалисти и укрепване на киберсигурността. На свой ред министър-председателят Такаичи отбеляза важността на проекта за суверенитета на данните на Япония.

Както беше отбелязано, това е най-големият инвестиционен план на Microsoft в страната. През 2024 г. компанията вече е инвестирала 2,9 милиарда долара в развитието на центрове за данни и облачни услуги.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 0887

    0 0 Отговор
    Джапанкие трябва да са луди ако пуснат Били Г.да ги уморих с някой вирус

    23:43 08.04.2026