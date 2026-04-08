Microsoft обяви най-голямата си инвестиция в Япония

Средствата ще бъдат използвани за укрепване на инфраструктурата на изкуствения интелект, облачните изчисления, киберсигурността и развитието на работната сила. Компанията планира да инвестира в Япония за период от четири години до 2029 г.

Заместник-председателят на Microsoft Брад Смит каза на японския премиер Санае Такаичи, че ще обединят усилията си със SoftBank Group и доставчика на облачни услуги Sakura Internet.

Освен в модернизиране на техническата инфраструктура, инвестициите ще бъдат насочени към обучение на специалисти и укрепване на киберсигурността. На свой ред министър-председателят Такаичи отбеляза важността на проекта за суверенитета на данните на Япония.

Както беше отбелязано, това е най-големият инвестиционен план на Microsoft в страната. През 2024 г. компанията вече е инвестирала 2,9 милиарда долара в развитието на центрове за данни и облачни услуги.