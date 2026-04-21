САЩ наложиха нови санкции на Иран

Министерството на финансите на САЩ разшири списъците си със санкции срещу Иран, според изявление на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).
Тези списъци със санкции включваха осем ирански граждани, както и четири компании от Иран, ОАЕ и Турция. Освен това, два самолета Boeing 777-200ER, принадлежащи на иранската авиокомпания Mahan Air, бяха добавени към черния списък на Министерството на финансите на САЩ.
