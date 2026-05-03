Иран може скоро да започне да затваря нефтени кладенци

Поради бързото запълване на петролните си хранилища, дължащи се на военноморската блокада на САЩ, Иран може да започне да затваря сондажните си кладенци още следващата седмица. Това заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

„Иранците бързо запълват хранилищата си и докато това се случва, ще трябва да затворят нефтените си кладенци, което според нас може да започне още следващата седмица“, каза министърът в интервю за Fox News.

Той също така заяви, че след края на американско-израелската война срещу Иран цените на петрола ще бъдат по-ниски, отколкото в началото на годината, отчасти поради решението на Обединените арабски емирства да напуснат ОПЕК. „Това ми дава оптимизъм, тъй като цените на петрола в края на конфликта ще бъдат значително по-ниски, отколкото бяха в началото на тази година или по всяко време през 2020 или 2025 г.“, отбеляза Бесент.

На 13 април американските военни наложиха военноморска блокада на Иран, заявявайки намерението си да блокират движението на всички кораби, насочващи се към пристанища в Ислямската република, както и на тези, които се опитват да отплават от бреговете ѝ. В края на април президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иранските петролопроводи скоро могат да експлодират, ако военноморската блокада на републиката от страна на САЩ продължи.

Постоянният представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани отбеляза на 28 април, че САЩ, налагайки военноморска блокада на републиката, съпроводена с изземване на търговски кораби и задържане на екипажи, на практика действат като пирати и терористи.