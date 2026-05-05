Близо 66 тона злато продадоха централните банки по света

Световните централни банки продадоха 66 тона злато през март 2026 г., според данни на Световния златен съвет (WGC).

Докладът на WGC отбелязва, че най-големите продавачи на злато през март са били централните банки на Турция (60 тона) и Русия (6 тона).

Най-активните купувачи през март са били централните банки на Полша (+11 тона), Узбекистан (+9 тона), Казахстан (+6 тона) и Китай (+5 тона). Други купувачи включват Чехия (+2 тона) и Гватемала (+2 тона).

Както беше съобщено по-рано, Полша остана най-големият купувач през първото тримесечие на 2026 г. (+31 тона), следвана от Узбекистан (+25 тона), Казахстан (+13 тона) и Китай (+7 тона). Други централни банки, като Чехия, Малайзия, Гватемала, Камбоджа, Индонезия и Сърбия, също отчетоха нетни покупки от тон или повече.