Близо 66 тона злато продадоха централните банки по света

5 Май, 2026 15:47 719 5

Най-големите продавачи за март са Турция и Русия

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Световните централни банки продадоха 66 тона злато през март 2026 г., според данни на Световния златен съвет (WGC).

Докладът на WGC отбелязва, че най-големите продавачи на злато през март са били централните банки на Турция (60 тона) и Русия (6 тона).

Най-активните купувачи през март са били централните банки на Полша (+11 тона), Узбекистан (+9 тона), Казахстан (+6 тона) и Китай (+5 тона). Други купувачи включват Чехия (+2 тона) и Гватемала (+2 тона).

Както беше съобщено по-рано, Полша остана най-големият купувач през първото тримесечие на 2026 г. (+31 тона), следвана от Узбекистан (+25 тона), Казахстан (+13 тона) и Китай (+7 тона). Други централни банки, като Чехия, Малайзия, Гватемала, Камбоджа, Индонезия и Сърбия, също отчетоха нетни покупки от тон или повече.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Я вижте това

    6 2 Отговор
    България е сред водещите страни в Европа по добив на злато, като годишно се добиват около 9-10 тона. Основните находища са в Източните Родопи (Ада Тепе) и района на Челопеч, управлявани предимно от компанията Dundee Precious Metals. Добивът нараства, а страната се нарежда на едно от първите места по този показател на континента

    Коментиран от #2, #5

    15:50 05.05.2026

  • 2 Хайрсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Я вижте това":

    Добивът нараства, а страната се нарежда на едно от първите места по този показател на континента.... и първи по сиромашия.

    Коментиран от #4

    15:59 05.05.2026

  • 3 Вуте

    1 0 Отговор
    Дали това е причината за спада на цената на златото през последните двайсетина дни?

    16:01 05.05.2026

  • 4 Пиниза

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хайрсъзина":

    Да, злато газим, бедни ходим.

    16:02 05.05.2026

  • 5 Фактор

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Я вижте това":

    Щом Русия придава, цената пада. Кът почне да купува, цената ще скочи.

    16:33 05.05.2026