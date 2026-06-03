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Lockheed Martin за първи път прихвана дрон Shahed, използвайки ракета Grizzly

Lockheed Martin за първи път прихвана дрон Shahed, използвайки ракета Grizzly

3 Юни, 2026 20:53 964 11

  • lockheed martin-
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  • grizzly

Системата за борба с дронове Sanctum, задвижвана от изкуствен интелект, е използвана като система за управление на битката

Lockheed Martin за първи път прихвана дрон Shahed, използвайки ракета Grizzly - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската отбранителна корпорация Lockheed Martin за първи път прихвана атакуващ дрон клас Shahed, използвайки ракета, изстреляна от новата контейнерна установка Grizzly на полигона в Юма в Аризона, съобщи Axios, позовавайки се на представител на компанията.

Системата за борба с дронове Sanctum, задвижвана от изкуствен интелект, е използвана като система за управление на битката, според представителя. За откриване и проследяване на цели са използвани радари Fortem Technologies R40. Според компанията ракетата Grizzly, разработена за шест месеца, може да се използва както на сушата, така и по море. Всяка ракета струва няколкостотин хиляди долара.

Иновативната система за изстрелване е маскирана като стандартен триметров товарен контейнер, което ѝ осигурява висока мобилност и позволява скрита доставка на оръжия до почти всяко място чрез товарен транспорт.

Според представител на компанията, използването на такава ракета значително намалява разходите за унищожаване на цели и позволява по-скъпи ударни средства да бъдат запазени за „по-големи и по-мощни заплахи“.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 4 Отговор
    Хахаха...... тъпи като говеда!!!
    "Всяка ракета струва няколкостотин хиляди долара" !!!

    20:55 03.06.2026

  • 2 Васил

    2 7 Отговор
    Украинците постигат същият резултат само с 3-4 хиляди долара.

    20:58 03.06.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    8 2 Отговор
    Търсих цена на тая ракета - излязоха резултати от 150 хил долара нагоре
    за дрон струваш 10-15 далавера си е

    Коментиран от #7

    21:03 03.06.2026

  • 4 Докато Путин

    0 2 Отговор
    is resurrecting СССР,
    Доналд Тръмп is resurrecting dead people.🤣😝🤣

    21:04 03.06.2026

  • 5 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Милено, Локхийд Мартин е производител на ракетата Гризли и няма как СЕОто на компанията Джеймс Д. Тайклетда да прихване Шахеда.

    21:04 03.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    С ракета за милион долара свалят дрон за 1000 долара.

    21:05 03.06.2026

  • 7 Сатана Z

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Истината е още по-зловеща.Оказва се,че Краварите са копирали Руската мобилна ракетна система земя-въздух БУК-М2 подвизаваща се под
    името „Grizzly“

    Коментиран от #10, #11

    21:09 03.06.2026

  • 8 Ловна Пушка дванайсети калибър

    2 0 Отговор
    с патрони за Утки, върши същата работа, другото още Сомалийските пирати го измислиха още в началото на 90те, миналият век:
    Technicals - pickup with mounted 50 caliber gun срещу всякакви Баби Яги Зомбита и др, quadcopters and etc.🤣😂🤣

    21:25 03.06.2026

  • 9 Гост

    1 0 Отговор
    Ние този дрон можехме да го прихванем с една наша ракета от Ф16, само за някакви си смешни 7,5 милиона долара.
    Ако изстреляме пет такива ракети ще трябва да теглим нов заем от световната банка.

    21:33 03.06.2026

  • 10 хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    по-голяма тъпотия не бях чел. браво сатана, хич те няма в прокремъслката пропаганда и фейкове. системата гризли няма нищо общо с руския БУК, ама нищо общо.

    21:44 03.06.2026

  • 11 мале, какви глупости говориш

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Гризлито въобще не може да се сравнява с бук. двете са различна концепция и с различно предназначение. Да не говорим за целите за които са създадени и размерите. Просто спри да разсъждаваш, не ти се отдава

    21:47 03.06.2026