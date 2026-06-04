Румен Спецов: Ролята на особения търговски управител не е да бъде търговец на петрол

Смененият особен управител на „Лукойл“ – България Румен Спецов разпространи позиция до медиите, с която коментира рокадата и отговори на нападките на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, който в част от мотивите за смяната изтъкна: „Това да си проверявал в качеството на служител на НАП – Добрич касови бележки от продажбата на горива на бензиностанции не вдъхва нужното доверие, че ти разбираш този комплексен механизъм и този пазар“.
В отговор Румен Спецов казва:
„В последните дни чух оценки за моя професионален път, които не мога да оставя без отговор. Не заради личното ми его, а заради уважението към институциите, в които съм работил, и към хората, които всеки ден носят отговорност за държавата.
Да свеждаш работата на Националната агенция за приходите до „проверка на касови бележки“ е удобно политическо внушение, но не е истина. НАП не е служба за формални проверки. Това е институция, която работи с данни, обороти, данъчни рискове, вериги на доставки, фискална дисциплина, контрол върху големи сектори и защита на приходите в бюджета. В този смисъл опитът в НАП не е слабост. Именно благодарение на проверката на касови бележки постигнахме рекордна събираемост. НАП е школа за това как се гледа реалната икономика през документи, числа, поведение на пазара и отговорност пред обществото.
Винаги съм твърдял, че пазарът на нефт и нефтопродукти е един от най-сложните и чувствителни, защото засяга националната сигурност, енергийната стабилност, бизнеса и всеки български гражданин. Именно затова управлението в такава ситуация не може да се свежда до самоуверени фрази. То изисква екип, експертиза, контрол, законност и способност да се носи отговорност.
Ролята на особения търговски управител не е да бъде търговец на петрол, нито да се представя за човек, който знае всичко сам. Ролята му е да гарантира, че дружествата работят в рамките на закона, че има непрекъсваемост на процесите, че държавният интерес е защитен и че решенията се вземат с внимание към риска, а не с лозунги.
Приемам всяко институционално решение. Това е част от публичната отговорност. Но не приемам пренебрежително отношение към професионалния ми опит и още по-малко към труда на служителите в НАП.
Лесно е да се подхвърлят реплики. По-трудно е да се управляват системи, да се поема натиск, да се носи отговорност и да се пази балансът в моменти, в които една грешка може да струва скъпо на държавата.
Нека спорим с факти, не с внушения. Като например внушението, че липсва отчетност в работата ми. Фактът е, че такава е давана регулярно на премиер, служебен премиер, парламентарна комисия и народни представители - както изисква законът.
Нека оценяваме хората по работата им, не по удобни политически етикети. И нека не забравяме, че доверието в държавата се руши най-бързо, когато институциите се използват за лични нападки“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #6, #28
17:46 04.06.2026
2 Исторически факти
17:47 04.06.2026
3 хехе
17:48 04.06.2026
4 фАНТОМасс
17:48 04.06.2026
5 Тогава защо особеният управител
17:49 04.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 сайко килър
Коментиран от #29
17:52 04.06.2026
8 Присмял се хърбел на щърбел
17:53 04.06.2026
9 Миме
17:56 04.06.2026
10 Спецов пълен неграмотник си, ако не беше
18:02 04.06.2026
11 Сусу Манарата
18:04 04.06.2026
12 Прав е
18:05 04.06.2026
13 Радой Ралин 🔥☝️
Още един циганин.
Мургавата муцуна.
Голям срам на България, циганска ни държава! 🤢🤮
18:05 04.06.2026
14 майтапчия
18:08 04.06.2026
15 Спецов е ясен
Коментиран от #22
18:09 04.06.2026
16 реалист
18:10 04.06.2026
17 икономист
18:11 04.06.2026
18 Валентин
18:11 04.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Един
18:15 04.06.2026
21 Хмм
18:18 04.06.2026
22 Така е точни факти
До коментар #15 от "Спецов е ясен":Не знаем Спецов как се е справил и дали с 1 милион е ощетил бюджета ,държавата и населението но както каза Бойко Борисов едни хора ощетиха същата тази държава и народ с над 6 млрд.лв.-
България ще плати 6.8 млрд. лв. на Турция по газовата сделка на президента Радев
Това е задължителната такса за услугата на "Боташ", която "Булгаргаз" може дори да не използва
18:18 04.06.2026
23 Ти си извънземен
18:19 04.06.2026
24 1302
Коментиран от #26
18:30 04.06.2026
25 Гост
18:31 04.06.2026
26 1302
До коментар #24 от "1302":Упсссс, моя грешка - имах предвид фирмата ГРАНЕКС ТРЕЙДЪР ЕООД
18:36 04.06.2026
27 Читател
18:51 04.06.2026
28 Георгиев
До коментар #1 от "Сатана Z":Абсолютни глупости, нямащи нищо общо с реалността!
18:59 04.06.2026
29 Маринов
До коментар #7 от "сайко килър":По скоро ще си намери майстора, та и неговият човек няма да може да го спаси
19:01 04.06.2026