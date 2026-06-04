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Румен Спецов: Ролята на особения търговски управител не е да бъде търговец на петрол

Румен Спецов: Ролята на особения търговски управител не е да бъде търговец на петрол

4 Юни, 2026 17:40 1 170 29

  • румен спецов-
  • лукойл

Лесно е да се подхвърлят реплики. По-трудно е да се управляват системи, да се поема натиск, да се носи отговорност и да се пази балансът в моменти, в които една грешка може да струва скъпо на държавата

Румен Спецов: Ролята на особения търговски управител не е да бъде търговец на петрол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Смененият особен управител на „Лукойл“ – България Румен Спецов разпространи позиция до медиите, с която коментира рокадата и отговори на нападките на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, който в част от мотивите за смяната изтъкна: „Това да си проверявал в качеството на служител на НАП – Добрич касови бележки от продажбата на горива на бензиностанции не вдъхва нужното доверие, че ти разбираш този комплексен механизъм и този пазар“.

В отговор Румен Спецов казва:

„В последните дни чух оценки за моя професионален път, които не мога да оставя без отговор. Не заради личното ми его, а заради уважението към институциите, в които съм работил, и към хората, които всеки ден носят отговорност за държавата.

Да свеждаш работата на Националната агенция за приходите до „проверка на касови бележки“ е удобно политическо внушение, но не е истина. НАП не е служба за формални проверки. Това е институция, която работи с данни, обороти, данъчни рискове, вериги на доставки, фискална дисциплина, контрол върху големи сектори и защита на приходите в бюджета. В този смисъл опитът в НАП не е слабост. Именно благодарение на проверката на касови бележки постигнахме рекордна събираемост. НАП е школа за това как се гледа реалната икономика през документи, числа, поведение на пазара и отговорност пред обществото.

Винаги съм твърдял, че пазарът на нефт и нефтопродукти е един от най-сложните и чувствителни, защото засяга националната сигурност, енергийната стабилност, бизнеса и всеки български гражданин. Именно затова управлението в такава ситуация не може да се свежда до самоуверени фрази. То изисква екип, експертиза, контрол, законност и способност да се носи отговорност.

Ролята на особения търговски управител не е да бъде търговец на петрол, нито да се представя за човек, който знае всичко сам. Ролята му е да гарантира, че дружествата работят в рамките на закона, че има непрекъсваемост на процесите, че държавният интерес е защитен и че решенията се вземат с внимание към риска, а не с лозунги.

Приемам всяко институционално решение. Това е част от публичната отговорност. Но не приемам пренебрежително отношение към професионалния ми опит и още по-малко към труда на служителите в НАП.

Лесно е да се подхвърлят реплики. По-трудно е да се управляват системи, да се поема натиск, да се носи отговорност и да се пази балансът в моменти, в които една грешка може да струва скъпо на държавата.

Нека спорим с факти, не с внушения. Като например внушението, че липсва отчетност в работата ми. Фактът е, че такава е давана регулярно на премиер, служебен премиер, парламентарна комисия и народни представители - както изисква законът.

Нека оценяваме хората по работата им, не по удобни политически етикети. И нека не забравяме, че доверието в държавата се руши най-бързо, когато институциите се използват за лични нападки“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 15 Отговор
    Румен,Спецов и Румен Радев са двете страни на една и съща монета сечена от дружество Litasco в Швейцария.

    Коментиран от #6, #28

    17:46 04.06.2026

  • 2 Исторически факти

    14 5 Отговор
    Пръдлю

    17:47 04.06.2026

  • 3 хехе

    24 3 Отговор
    търговския управител като шеф на НАП не трябва и далавери да върти като продава фирмата си за да не плати данъци или това е нещо съвсем нормално за него

    17:48 04.06.2026

  • 4 фАНТОМасс

    27 4 Отговор
    Само не разбирам ЗАЩО семейството на Спецов живее в Дубай. И защо той всяка седмица пътува до там и обратно. Няма ли място в България. Или иска да е като своите босове / и техните моми / ДП и ББ ? А де !

    17:48 04.06.2026

  • 5 Тогава защо особеният управител

    23 2 Отговор
    получава една огромна сума пари от джоба на българските граждани. Определено имаме органи които могат да следят покупката на петрол и крайната цена вместо някои като теб да получава дивиденти от нас.

    17:49 04.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 сайко килър

    7 3 Отговор
    Спецов явно си е СПЕЦ ! Ще си намери нейде мястото. И това е !

    Коментиран от #29

    17:52 04.06.2026

  • 8 Присмял се хърбел на щърбел

    8 2 Отговор
    Бившият проверяч на касови бележки,новоназначеният лаборант качеството на горивата

    17:53 04.06.2026

  • 9 Миме

    7 0 Отговор
    ако навремето драгалевския м@нг@л не беше дал сичко на чорбаджийте сега нямаше да има теа проблеми

    17:56 04.06.2026

  • 10 Спецов пълен неграмотник си, ако не беше

    14 3 Отговор
    Такъв да се беше явил на конкурс за шеф на НАП, а не като любовник на леля Асена! Спецов имай морал и достойнство и се оттегли, не ставаш за тази позиция, а и шиши няма как да ти помогне! Спецов в НАП всички те презираха

    18:02 04.06.2026

  • 11 Сусу Манарата

    11 2 Отговор
    Абе Шпецов, какво разбираш ти от нефтопреработване? Акцизите и оборотният данък са друга работа.

    18:04 04.06.2026

  • 12 Прав е

    4 1 Отговор
    Бившата водеща на сутрешния блок на НОВА ТВ и председател на сдружение "Азбукари" в република България Цвета Кирилова с точни факти и цифри!

    18:05 04.06.2026

  • 13 Радой Ралин 🔥☝️

    6 3 Отговор
    Румен Спецов.
    Още един циганин.

    Мургавата муцуна.


    Голям срам на България, циганска ни държава! 🤢🤮

    18:05 04.06.2026

  • 14 майтапчия

    7 2 Отговор
    Спеца , що не си гледа мускулните групи , хранителните режими , добавките , стромбата и др , ами се хвана да станеш зарезил . Цяла България те сочи за момче на Момчето и за близък на Асенката ! Сега изгоря , хем знаеш , че те бяха подготвили за бушон

    18:08 04.06.2026

  • 15 Спецов е ясен

    6 1 Отговор
    Но защо един подсъдим "прогресивен" задържан за 72 часа в ареста от прокуратурата за ощетяващ с милиарди страната тоест всички нас като министър на енергетиката с премиер Гълъб Донев назначен от Румен Георгиев Радев е сложен в борда на директорите на ДКК със заплата от близо 24 хиляди бг.лв.? Поради какви заслуги към държавата?

    Коментиран от #22

    18:09 04.06.2026

  • 16 реалист

    7 1 Отговор
    Рално без да го подпират отзад , най много да го беше докарал до фитнес инструктор .

    18:10 04.06.2026

  • 17 икономист

    9 2 Отговор
    Каза човека продал фирма на клошар и ощетил фикса с 1,5 мил

    18:11 04.06.2026

  • 18 Валентин

    5 2 Отговор
    Така е, ролята му е да лапа пи6ока на Кокорчо. С това се справи, шаврантиьо.

    18:11 04.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Един

    6 1 Отговор
    Тая па калинка на хранилка, защо изобщо се обажда. Разбира от нефтокомбинати и търговия с петрол не продукти, колкото Боко и Шиши от космонавтика.

    18:15 04.06.2026

  • 21 Хмм

    3 1 Отговор
    ролята му е да ходи с пеевски в Дубай

    18:18 04.06.2026

  • 22 Така е точни факти

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Спецов е ясен":

    Не знаем Спецов как се е справил и дали с 1 милион е ощетил бюджета ,държавата и населението но както каза Бойко Борисов едни хора ощетиха същата тази държава и народ с над 6 млрд.лв.-

    България ще плати 6.8 млрд. лв. на Турция по газовата сделка на президента Радев
    Това е задължителната такса за услугата на "Боташ", която "Булгаргаз" може дори да не използва

    18:18 04.06.2026

  • 23 Ти си извънземен

    4 2 Отговор
    Единствения успял да фалира и унощожи земеделското напояване и да докара до загуби петролна рафинерия. Безценно.

    18:19 04.06.2026

  • 24 1302

    3 1 Отговор
    Спецов е пропуснал да изтъкне великите си професионални постижения през периода си в ГРАНЕКС ЕООД.

    Коментиран от #26

    18:30 04.06.2026

  • 25 Гост

    2 2 Отговор
    Естествено че не е бе, спецка!!!! Ролята му е да е схемаджия и да слушка

    18:31 04.06.2026

  • 26 1302

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "1302":

    Упсссс, моя грешка - имах предвид фирмата ГРАНЕКС ТРЕЙДЪР ЕООД

    18:36 04.06.2026

  • 27 Читател

    0 0 Отговор
    Дерменджиев спиш,събуждай се и започвай работа имаш много.

    18:51 04.06.2026

  • 28 Георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Абсолютни глупости, нямащи нищо общо с реалността!

    18:59 04.06.2026

  • 29 Маринов

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "сайко килър":

    По скоро ще си намери майстора, та и неговият човек няма да може да го спаси

    19:01 04.06.2026

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