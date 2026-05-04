Авиокомпании обединяват полети, поради опасения от дефицит на керосин

4 Май, 2026 09:33 512 1

Превозвачите могат да комбинират полети до едни и същи дестинации, за да избегнат летенето на полупразни самолети

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Властите на Обединеното кралство са облекчили разпоредбите за авиокомпаниите в очакване на евентуален недостиг на керосин поради войната в Иран.

Според изявление на Министерството на транспорта на Обединеното кралство, на авиокомпаниите е дадена възможност да комбинират полети до едни и същи дестинации през деня, за да избегнат изпращането на полупразни самолети и по този начин да пестят керосин.

Съгласно предишните разпоредби, авиокомпаниите трябва да използват поне 80% от разпределените им летищни слотове през сезона, за да ги запазят за следващата година. Ако този праг не бъде достигнат, слотовете могат да бъдат преразпределени на друга авиокомпания. Поради това много превозвачи са избрали да изпращат практически празни самолети, но все пак да изпълняват полета. Според новите насоки Министерството на транспорта съобщи, че „авиокомпаниите няма да загубят слотове, ако не са в състояние да изпълняват полети поради недостиг на гориво“.

Правителството на Обединеното кралство не призовава обществеността да промени плановете си за лятна почивка. Според британските медии обаче, официални лица все по-често се застъпват за това британците да прекарат почивките си в родината си през 2026 г., като по този начин се подготвят за евентуални смущения.

Както The Times съобщи на 16 април, правителството на Обединеното кралство разработва мерки за справяне с недостига на храни и напитки, тъй като войната в Иран се проточва. Според вестника, представители на кабинета на министър-председателя, Министерството на финансите и Министерството на отбраната са обсъдили различни сценарии за конфликта и неговото въздействие върху британската икономика. Смята се, че затварянето на Ормузкия проток ще доведе до недостиг на въглероден диоксид, който е критичен за хранителната промишленост. Освен това, затварянето на пролива е довело до рязко покачване на цената на моторното гориво и реактивното гориво, което неминуемо ще се отрази на разходите за самолетни пътувания преди летния ваканционен сезон.

По-рано европейското издание Politico, позовавайки се на Министерството на енергетиката на Европейската комисия (ЕК), съобщи, че недостигът на реактивно гориво поради войната между САЩ и Израел срещу Иран може да наруши ваканционния сезон в Европа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЕСССР

    5 0 Отговор
    "Приземяване, приземяване, приземяване... " Другарката Урсула цитира Другаря Живков!

    09:40 04.05.2026